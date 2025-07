CNU 2025: você vai se surpreender com os cargos que pagam mais de R$ 16 Mil

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, o Enem dos Concursos, promete ser um dos maiores processos seletivos da administração pública no Brasil. Com 3.652 vagas distribuídas entre órgãos federais, cargos de diferentes níveis de escolaridade e remunerações atrativas, o certame está chamando a atenção de concurseiros em todo o país.

O que mais surpreende são as vagas com salários iniciais acima de R$ 11 mil, chegando a R$ 16.413,35 em alguns cargos de nível superior. E o melhor: em diversas funções, é possível se inscrever com diploma de qualquer área.

Vagas com maiores salários no CNU 2025

Entre as vagas mais bem remuneradas no CNU 2025 estão os cargos de Especialista em Regulação e Pesquisador com Doutorado, alocados em órgãos como ANP, ANCINE, Ministério da Saúde, Comando do Exército e Comando da Marinha. Veja alguns exemplos:

Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural (ANP): R$ 16.413,35

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual (ANCINE): R$ 16.413,35

Pesquisador Doutor (Fundaj, INCA, IEC, CENP): R$ 13.126,20 a R$ 13.498,00

Analista e Engenheiro de Tecnologia Militar (Comando do Exército e da Marinha): R$ 11.909,02 a R$ 12.369,42

Essas funções exigem formação superior, e em muitos casos, titulação em doutorado. Algumas vagas permitem formação em qualquer área, o que amplia ainda mais as chances para profissionais de diversos perfis.

Como Funciona o CNU 2025?

Diferente da primeira edição, que teve oito editais distintos, o CNU 2025 é regido por um único edital, dividido em nove blocos temáticos:

Seguridade Social Cultura e Educação Ciências, Dados e Tecnologia Engenharias e Arquitetura Administração Desenvolvimento Socioeconômico Justiça e Defesa Intermediário – Saúde Intermediário – Regulação

O candidato faz uma única inscrição, selecionando o bloco e os cargos desejados. A disputa ocorre internamente entre os inscritos de cada bloco.

Inscrições, Isenção e Taxas

As inscrições estão abertas de 2 a 20 de julho de 2025, exclusivamente pelo site da Fundacão Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

Taxa de inscrição : R$ 70

: R$ 70 Isenção: de 2 a 8 de julho, para candidatos doadores de medula óssea, inscritos no CadÚnico, beneficiários do PROUNI ou FIES.

Como Serão as Provas

Prova Objetiva

Data: 5 de outubro de 2025

Nível superior : 90 questões (30 gerais + 60 específicas)

: 90 questões (30 gerais + 60 específicas) Nível intermediário: 68 questões (20 gerais + 48 específicas)

Prova Discursiva

Data: 7 de dezembro de 2025 (apenas para aprovados na primeira fase)

Nível superior : 2 questões discursivas (13h às 16h)

: 2 questões discursivas (13h às 16h) Nível intermediário: 1 redação dissertativa (13h às 15h)

Políticas de Cotas e Equidade

O CNU 2025 reforça a inclusão com reserva de vagas para grupos histórica e socialmente discriminados:

25% para pessoas negras

3% para pessoas indígenas

2% para pessoas quilombolas

5% para pessoas com deficiência (PcD)

Ação Afirmativa para Mulheres

Se menos de 50% das candidatas forem classificadas para a segunda fase, o edital garante uma equiparação de gênero, promovendo mais equidade.

Salários e Cidades

Os salários variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil, dependendo do cargo e da titulação. A maioria das vagas é para órgãos com sede em Brasília, mas há oportunidades em vários estados.

Cronograma Oficial do CNU 2025

Inscrições: 2 a 20/07/2025 (pagamento até 21/07)

Solicitação de isenção: 2 a 8/07/2025

Prova objetiva: 5/10/2025

Convocação para prova discursiva: 12/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Divulgação da 1ª classificação: 30/01/2026

Com tantas oportunidades e salários competitivos, o CNU 2025 é a chance ideal para ingressar no serviço público federal com estabilidade e excelente remuneração. Se você tem diploma superior, técnico ou ensino médio, essa pode ser a sua grande virada profissional.

Mudanças

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 apresenta algumas mudanças importantes em relação à edição de 2024. Enquanto o CNU 2024 foi dividido em oito editais para diferentes áreas temáticas, o concurso deste ano será regido por um único edital, oferecendo mais transparência e simplicidade no processo de inscrição.

Outra mudança refere-se à a distribuição de vagas em 2025 que abrange diversos blocos temáticos e amplia o número de oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior. Em termos de salários, os valores permanecem atrativos, com remunerações que podem chegar a R$ 16.4 mil, similares aos oferecidos no ano anterior, mas com regras de cotas mais rigorosas e ações afirmativas inéditas para promover a equidade de gênero na segunda fase.

Fonte: G1