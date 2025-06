Fatecs 2025 já tem vestibular com Inscrições Abertas com em Franco da Rocha

Inscrições para o Vestibular das Fatecs 2025 (segundo semestre) estão abertas até 6 de junho de 2025, com 20.020 vagas disponíveis.

A Fatec Franco da Rocha oferece cursos em Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão de Energia e Eficiência Energética.

Uma nova unidade em Olímpia inicia atividades com cursos em Desenvolvimento de Software Multiplataforma e Gestão de Turismo.

Outras unidades, como Fatec São Paulo e Fatec Campinas, oferecem cursos variados em tecnologia, gestão e saúde.

O processo seletivo é acessível, com opções de isenção de taxa para candidatos de baixa renda.

Inscrições e Vagas

O Centro Paula Souza (CPS) abriu as inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2025. São oferecidas 20.020 vagas, sendo 12.550 pelo Vestibular tradicional e 7.470 pelo Provão Paulista. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site Vestibular Fatec até 6 de junho de 2025, às 15h, com taxa de R$ 50. A prova está marcada para 29 de junho de 2025, às 13h.

Cursos na Fatec Franco da Rocha

A Fatec Franco da Rocha – Giuliano Cecchettini disponibiliza três cursos superiores tecnológicos gratuitos:

Desenvolvimento de Software Multiplataforma : 33 vagas (manhã)

: 33 vagas (manhã) Gestão da Tecnologia da Informação : 34 vagas (noite)

: 34 vagas (noite) Gestão de Energia e Eficiência Energética: 38 vagas (noite)

Novas Unidades

Para o segundo semestre de 2025, a Fatec de Olímpia inicia suas atividades, oferecendo 40 vagas para Desenvolvimento de Software Multiplataforma e 40 vagas para Gestão de Turismo, ambos no período noturno.

Outras Unidades

Além de Franco da Rocha e Olímpia, unidades como Fatec São Paulo e Fatec Campinas oferecem cursos em áreas como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Processos Químicos e Gestão Ambiental, atendendo às demandas regionais do mercado de trabalho.

Elegibilidade

Podem se inscrever candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio, desde que comprovem a conclusão no momento da matrícula.

Vestibular das Fatecs 2025: Oportunidades em Franco da Rocha e Outras Regiões

O Centro Paula Souza (CPS) anunciou a abertura das inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2025. Com um total de 20.020 vagas, sendo 12.550 destinadas ao Vestibular tradicional e 7.470 ao Provão Paulista, o processo seletivo oferece oportunidades para formação superior tecnológica gratuita em diversas regiões do estado. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site Vestibular Fatec até 6 de junho de 2025, às 15h, com uma taxa de inscrição de R$ 50. A prova será aplicada em 29 de junho de 2025, às 13h, composta por questões de múltipla escolha e uma redação.

Oferta de Cursos em Franco da Rocha

A unidade Franco da Rocha – Giuliano Cecchettini é uma das unidades participantes, oferecendo três cursos superiores tecnológicos gratuitos, voltados para áreas estratégicas do mercado:

Curso Período Vagas Desenvolvimento de Software Multiplataforma Manhã 33 Gestão da Tecnologia da Informação Noite 34 Gestão de Energia e Eficiência Energética Noite 38

Esses cursos preparam profissionais para atuar em setores como tecnologia da informação e sustentabilidade, com currículos alinhados às demandas do mercado.

Novas Unidades e Expansão

Uma novidade para o segundo semestre de 2025 é a inauguração da unidade de Olímpia, que oferecerá 80 vagas no total, distribuídas igualmente entre os cursos de Desenvolvimento de Software Multiplataforma e Gestão de Turismo, ambos no período noturno. Essa expansão reforça o compromisso do CPS em ampliar o acesso à educação tecnológica em novas regiões do estado.

Além disso, outras unidades consolidadas, oferecem cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Processos de Produção, enquanto a unidade Campinas disponibiliza formações em Processos Químicos e Big Data no Agronegócio. A de Ribeirão Preto, por sua vez, destaca-se com cursos voltados para saúde e meio ambiente, como Gestão Ambiental. Com 82 unidades distribuídas em 72 municípios paulistas, as Fatecs oferecem 100 cursos presenciais e um na modalidade a distância, atendendo a mais de 91 mil alunos.

Elegibilidade e Acessibilidade

O processo seletivo é aberto a candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio, incluindo modalidades como Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), desde que a conclusão seja comprovada no ato da matrícula. Para promover a inclusão, o CPS oferece até 6 mil isenções totais da taxa de inscrição e redução de 50% sem limite de vagas, com resultados divulgados em 12 de maio de 2025 no site Vestibular Fatec. Candidatos com pedidos indeferidos podem recorrer entre 13 e 19 de maio, com resposta final em 26 de maio.

Calendário do Vestibular

O cronograma do Vestibular Fatec 2025 é o seguinte:

Data Evento Até 6 de junho (15h) Inscrição no site Vestibular Fatec 25 de junho Divulgação dos locais de prova (a partir das 17h) 29 de junho Aplicação da prova (às 13h) 14 de julho Publicação da classificação geral e primeira chamada (a partir das 15h) 15 a 17 de julho Matrícula da primeira chamada 22 de julho Segunda chamada (a partir das 15h) 23 e 24 de julho Matrícula da segunda chamada

Suporte para Inscrição

Para candidatos sem acesso à internet, as Fatecs disponibilizam computadores em suas unidades. É necessário contatar a unidade desejada para verificar os horários de atendimento.

Contato

Capital e Grande SP : (11) 3471-4103

: (11) 3471-4103 Demais localidades : 0800-596-9696

: 0800-596-9696 Site: Vestibular Fatec

Importância do Vestibular das Fatecs

O Vestibular das Fatecs é uma oportunidade única para acessar ensino superior gratuito e de alta qualidade. Com mais de 50 anos de tradição, as Fatecs formam tecnólogos altamente qualificados, com uma taxa de empregabilidade superior a 70%, segundo pesquisas do Centro Paula Souza. Os cursos, com duração média de três anos, são atualizados regularmente para atender às demandas do mercado, abrangendo áreas como tecnologia da informação, gestão, saúde e sustentabilidade.

A infraestrutura das Fatecs, com laboratórios equipados, bibliotecas e recursos tecnológicos, cria um ambiente propício ao aprendizado. A expansão para cidades como Olímpia demonstra o esforço contínuo para democratizar o acesso à educação tecnológica. Cursos como Desenvolvimento de Software Multiplataforma preparam profissionais para criar aplicações inovadoras, enquanto Gestão de Energia e Eficiência Energética aborda questões cruciais para a sustentabilidade.

Os candidatos interessados devem se preparar para a prova e acompanhar as atualizações no site oficial. O Vestibular das Fatecs é uma porta de entrada para uma carreira promissora, com impacto direto no desenvolvimento profissional e na economia do estado.

Fundação FAT – Vestibular Fatec 2025



Em 2024, cursos e vestibulares foram divulgados quando o processo de seleção exigia para o processo de seleção candidatos que realizaram o Provão Paulista Seriado III em 2023 ou o Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024.