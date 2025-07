SP abriu processo seletivo para a contratação de até 5 mil professores do Ensino Médio Técnico

SP abriu processo seletivo por meio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) nesta quinta-feira (17) as inscrições do processo seletivo simplificado para cadastro de cerca de 5 mil vagas para professores dos cursos do itinerário de formação técnica e profissional do Ensino Médio para 2026.

O prazo para inscrições dos candidatos segue até 11 de agosto exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25.

Há oportunidades nas 91 diretorias regionais de ensino. Podem participar profissionais com formação em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogos, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme critérios estabelecidos na Deliberação CEE nº 207/2022.

A remuneração é de R$ 5.565,00 para carga de 40 horas semanais, com possibilidade de jornada proporcional. A contratação é por tempo determinado. O edital completo está publicado no Diário Oficial do Estado.

Eixos tecnológicos

O processo seletivo abrange seis eixos tecnológicos com vagas para os cursos técnicos que serão ofertados na rede estadual em 2026.

As áreas contempladas são: gestão e negócios (administração, logística e vendas), saúde (enfermagem e farmácia), tecnologia da informação (ciência de dados e desenvolvimento de sistemas, robótica e 2), recursos naturais (agronegócio), turismo, hospitalidade e lazer (hospedagem) e controle e processos industriais (eletrônica) e demais componentes curriculares de natureza técnica que compõem os demais itinerários ofertados pela Seduc-SP.

Cada uma das 91 diretorias de ensino oferece um conjunto específico de eixos, de acordo com a demanda e pesquisa de interesse dos estudantes. A lista completa com os cursos por diretoria está disponível no anexo VI do edital.

LEIA TAMBÉM: CGE-SP assina contrato para a organização e execução de concurso público para auditor estadual de controle

Provas e calendário

O processo seletivo simplificado é organizado em quatro etapas:

Prova objetiva (30 questões — 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 específicos do eixo escolhido); Prova discursiva (1 questão, com valor de até 20 pontos, sobre conteúdos gerais e específicos da área escolhida); Prova prática (vídeo de 5 a 7 minutos simulando uma aula, com temas definidos pela Seduc-SP); Avaliação de títulos

A prova discursiva, de caráter eliminatório, vai avaliar a capacidade do candidato em interpretar, argumentar e redigir textos na norma culta da língua portuguesa, com base em temas ligados ao perfil do professor de educação profissional, práticas pedagógicas e conhecimentos técnicos específicos de cada eixo.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 28 de setembro nos 77 municípios-sede das diretorias de ensino. Os candidatos têm entre 18 de agosto e 15 de setembro para enviar à banca os vídeos da prova prática.

Os profissionais devem escolher, no momento da inscrição, até duas diretorias de ensino para fins de contratação, além de um ou dois eixos de prova — desde que os horários não coincidam.

A taxa de inscrição é de R$ 49,00. Candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência terão acesso a ações afirmativas específicas previstas em edital. Estrangeiros com residência legal no país e que atendam aos critérios de naturalização também podem se inscrever.

Fonte: Agência SP

A Relevância de Concursos Públicos e Processos Seletivos para a Administração Pública

A abertura de concursos públicos e processos seletivos pelo governo, seja do Estado ou município é um pilar essencial para a construção de uma administração pública eficiente, transparente e alinhada aos princípios de igualdade.

Quando o SP abriu processo seletivo, demonstrou o compromisso com a seleção de profissionais qualificados por meio de critérios objetivos, como provas técnicas e avaliações de competências, promovendo a meritocracia e afastando práticas como o favoritismo.

Esse mecanismo fortalece a confiança da população nas instituições, garantindo que os servidores sejam escolhidos com base em suas habilidades e não por conexões pessoais. Temos de avaliar também a renovação de quadros por meio desses processos permite a incorporação de novos talentos, especialmente em áreas estratégicas como saúde, educação e tecnologia, atendendo às demandas contemporâneas da sociedade.

A iniciativa ao abrir processo seletivo é um exemplo de como o governo pode priorizar a qualidade e a modernização do serviço público, assegurando que as políticas públicas sejam implementadas por profissionais capacitados, o que resulta em benefícios diretos para a população, como maior eficiência na entrega de serviços essenciais.

Promovendo Igualdade e Inclusão

A abertura de processo seletivo desempenha um papel crucial na promoção da igualdade de oportunidades, permitindo que cidadãos de diferentes contextos socioeconômicos e regiões geográficas tenham acesso ao serviço público.

Esses processos, quando bem estruturados, com editais amplamente divulgados e regras claras, democratizam as vagas públicas, oferecendo chances justas a todos os candidatos. Políticas de cotas, como as destinadas a pessoas com deficiência ou grupos minoritários, reforçam a inclusão, trazendo diversidade para o funcionalismo público.

Essa diversidade enriquece a formulação de políticas públicas, pois reflete as variadas perspectivas da sociedade brasileira. O fato de o SP abriu processo seletivo com medidas inclusivas demonstra um avanço na redução de desigualdades históricas, permitindo que talentos de comunidades marginalizadas contribuam para o desenvolvimento do Estado.

Essa abordagem não apenas cumpre obrigações constitucionais, mas também fortalece a coesão social, ao garantir que o serviço público seja um reflexo da pluralidade da população.

SP Abriu Processo Seletivo: Impactos na Eficiência e Sustentabilidade

A realização regular de concursos e processos seletivos, como exemplificado quando o SP abriu processo seletivo, contribui para a sustentabilidade fiscal e a eficiência econômica do governo. Servidores selecionados por mérito, com estabilidade e dedicação, tendem a apresentar maior produtividade e menor rotatividade, reduzindo custos com contratações temporárias ou terceirizações onerosas.

Essa estratégia permite ao governo otimizar recursos, direcionando-os para áreas prioritárias, como infraestrutura e serviços sociais. Além disso, a transparência dos processos seletivos minimiza riscos de corrupção, reforçando a accountability.

A iniciativa ilustra como a renovação de quadros pode prevenir lacunas em setores críticos, especialmente em contextos de aposentadorias em massa. Esse foco na meritocracia e na continuidade operacional fortalece a capacidade do Estado de enfrentar desafios complexos, garantindo uma gestão pública mais robusta e preparada para atender às necessidades da sociedade de forma sustentável e eficaz.