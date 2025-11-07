Emprega Cajamar abre novas vagas: veja detalhes e dicas práticas para se destacar

Emprega Cajamar abre novas vagas de emprego para diferentes perfis e níveis de escolaridade veja os requisitos e participe dos processos seletivos.

Se você está procurando uma oportunidade para trabalhar ou deseja voltar ao mercado, o Emprega Cajamar está disponibilizando novas vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade.

A iniciativa é da Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho, e oferece chances reais para quem quer conquistar uma nova colocação profissional.

Fique atento aos prazos e requisitos de cada vaga e não deixe de participar dos processos seletivos, confira!

Oportunidades ativas (por ordem alfabética)

🔷DHL — Auxiliar de Logística (80 vagas)

Salário-base: R$ 1.909,61 + VT + alimentação no local + AM + AO + PLR + Gympass + bônus por participação

R$ 1.909,61 + VT + alimentação no local + AM + AO + PLR + Gympass + bônus por participação Escolaridade: Ensino fundamental completo

Ensino fundamental completo PCD: sem impeditivos

sem impeditivos Observação: experiência é diferencial

experiência é diferencial Entrevista: 12/11, 9h — Rua Utinga, 122, Ponunduva (posto de atendimento Assistência Social)

🔷TEC MONT Engenharia — Pedreiro (1 vaga, efetivo)

Salário: R$ 3.511,63 + VT + VA + VR + seguro de vida

R$ 3.511,63 + VT + VA + VR + seguro de vida Escolaridade: Ensino fundamental completo

Ensino fundamental completo Requisito: com experiência | Faixa etária: 25 a 60 anos

com experiência | 25 a 60 anos Como participar: até 14/11, retirar carta de encaminhamento no novo Emprega Cajamar (Polvilho), Av. Bento da Silva Bueno, 350

🔷Alecrim Gastronomia — Gerente de Restaurante (1 vaga)

Salário: R$ 3.500,00 + VT + alimentação no local

R$ 3.500,00 + VT + alimentação no local Escolaridade: Ensino médio completo

Ensino médio completo Requisito: com experiência | Faixa etária: 30 a 60 anos

com experiência | 30 a 60 anos Como participar: até 14/11, retirar carta de encaminhamento no Emprega Cajamar (Polvilho), Av. Bento da Silva Bueno, 350

Como se candidatar sem perder prazos

Leve documentos:

(RG, CPF, comprovante de endereço) e baixe a Carteira de Trabalho Digital (facilita conferência de vínculos e dados no ato da triagem).

Você pode emitir pelo portal Gov.br ou app (Android/iOS).

Carta de encaminhamento:

Para as vagas da TEC MONT e Alecrim, retire a carta no endereço informado antes do prazo final.

Entrevista da DHL:

Chegue com antecedência, documento em mãos e currículo impresso atualizado.

Dicas específicas para cada vaga

1) Auxiliar de Logística (DHL)

Currículo enxuto + palavras-chave do anúncio :

Use o título “Auxiliar de Logística” e destaque suas experiências como: separação, conferência, armazenagem, inventário e cumprimento de metas.

Itens com números (ex.: “conferência de 300 volumes/dia”) ajudam muito.



: Use o título “Auxiliar de Logística” e destaque suas experiências como: separação, conferência, armazenagem, inventário e cumprimento de metas. Itens com números (ex.: “conferência de 300 volumes/dia”) ajudam muito. Perguntas comuns na entrevista :

“Fale de um erro de conferência e como você resolveu”, “Como você lida com metas e prazos?”. Treine respostas curtas baseadas em situações reais (técnica STAR: Situação–Tarefa–Ação–Resultado).



: “Fale de um erro de conferência e como você resolveu”, “Como você lida com metas e prazos?”. Treine respostas curtas baseadas em situações reais (técnica STAR: Situação–Tarefa–Ação–Resultado). PCD:

Empresas de grande porte têm obrigação legal de cumprir a Lei de Cotas (Lei 8.213/91); cite suas adaptações necessárias e habilidades.

Isso mostra preparo e assertividade.

Checklist de preparo (logística):

Sapato fechado/tenis e roupa confortável (para testes práticos).

Relembre noções básicas de 5S, PEPS/FEFO, endereçamento e segurança em armazém (procedimentos e sinalização).

2) Pedreiro (TEC MONT Engenharia)

Portfólio simples :

Leve fotos de obras em que atuou (alvenaria, revestimento, formas), com descrição do seu papel .



: Leve fotos de obras em que atuou (alvenaria, revestimento, formas), com . Segurança e NR-18 :

Mencione uso de EPI (capacete, bota, luvas, óculos) e experiência com canteiro organizado , andaimes e sinalização.

Citar a NR-18 demonstra que você trabalha dentro das normas de segurança.



: Mencione uso de e experiência com , andaimes e sinalização. Citar a demonstra que você trabalha dentro das normas de segurança. Entrevista:

Esteja preparado para perguntas como: “Como você garante o prumo e o nível?”, “Como corrige uma parede fora de esquadro?” ou “Como organiza o canteiro para evitar retrabalho?”.

Checklist de preparo (obra):

Levar CTPS digital e referências (ex-mestres de obras).

e referências (ex-mestres de obras). Relembrar traços básicos (argamassa, assentamento), leitura simples de plantas e boas práticas de acabamento.

3) Gerente de Restaurante (Alecrim Gastronomia)

Liderança + operação :

Prepare exemplos de como estruturou escala , treinou equipe , controlou estoque/CMV e reduziu perdas .

O recrutador avalia liderança, comunicação, planejamento e resolução de conflitos .



: Prepare exemplos de como estruturou , , controlou e . O recrutador avalia e . Cliente e indicadores :

Demonstre domínio de NPS/avaliações , tempo de atendimento, ticket médio , giro de mesa e cuidados com BPF (boas práticas).



: Demonstre domínio de , tempo de atendimento, , giro de mesa e cuidados com (boas práticas). Entrevista (gestão):

Perguntas clássicas: “Conte uma decisão impopular que precisou tomar”, “Como você lida com picos de movimento?” e “Exemplo de meta batida com equipe reduzida”.

Treine respostas objetivas.

Checklist de preparo (restaurante):

Tenha um caso concreto de redução de custos sem afetar qualidade.

sem afetar qualidade. Mostre como tratou uma reclamação e transformou em fidelização.

Boas práticas que valem para todas as vagas

Currículo em 1 página , com resultados objetivos e sem erros de português.

, com resultados objetivos e sem erros de português. Disponibilidade de horário e deslocamento : já deixe claro para facilitar o “match”.

: já deixe claro para facilitar o “match”. Documentação pronta : CTPS Digital ativa, dados atualizados no Gov.br e celular com bateria (contatos do Emprega, GPS para chegar).

: CTPS Digital ativa, dados atualizados no Gov.br e celular com bateria (contatos do Emprega, GPS para chegar). PCD: Se precisa de adequação (posto sentado, rota acessível, intérprete), informe de forma proativa; a Lei de Cotas apoia sua inclusão e as empresas tendem a valorizar candidatos que já chegam organizados.

Dica: chegue 20–30 min antes, leve currículo impresso e um documento com foto. Se houver prova prática, prenda cabelos compridos e use calçado fechado.

Cajamar segue uma agenda de oportunidade para quem quer crescer na carreira ou conquistar o primeiro emprego e abre 1.800 vagas gratuitas para cursos de capacitação profissional no Campus de Tecnologia e Logística, Inscrições a partir de 25 de outubro confira!