Emprega Cajamar abre novas vagas: veja detalhes e dicas práticas para se destacar

Emprega Cajamar abre novas vagas de emprego para diferentes perfis e níveis de escolaridade veja os requisitos e participe dos processos seletivos.
Se você está procurando uma oportunidade para trabalhar ou deseja voltar ao mercado, o Emprega Cajamar está disponibilizando novas vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade.
A iniciativa é da Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho, e oferece chances reais para quem quer conquistar uma nova colocação profissional.
Fique atento aos prazos e requisitos de cada vaga e não deixe de participar dos processos seletivos, confira!
Oportunidades ativas (por ordem alfabética)
🔷DHL — Auxiliar de Logística (80 vagas)
- Salário-base: R$ 1.909,61 + VT + alimentação no local + AM + AO + PLR + Gympass + bônus por participação
- Escolaridade: Ensino fundamental completo
- PCD: sem impeditivos
- Observação: experiência é diferencial
- Entrevista: 12/11, 9h — Rua Utinga, 122, Ponunduva (posto de atendimento Assistência Social)
🔷TEC MONT Engenharia — Pedreiro (1 vaga, efetivo)
- Salário: R$ 3.511,63 + VT + VA + VR + seguro de vida
- Escolaridade: Ensino fundamental completo
- Requisito: com experiência | Faixa etária: 25 a 60 anos
- Como participar: até 14/11, retirar carta de encaminhamento no novo Emprega Cajamar (Polvilho), Av. Bento da Silva Bueno, 350
🔷Alecrim Gastronomia — Gerente de Restaurante (1 vaga)
- Salário: R$ 3.500,00 + VT + alimentação no local
- Escolaridade: Ensino médio completo
- Requisito: com experiência | Faixa etária: 30 a 60 anos
- Como participar: até 14/11, retirar carta de encaminhamento no Emprega Cajamar (Polvilho), Av. Bento da Silva Bueno, 350
Como se candidatar sem perder prazos
- Leve documentos:
(RG, CPF, comprovante de endereço) e baixe a Carteira de Trabalho Digital (facilita conferência de vínculos e dados no ato da triagem).
Você pode emitir pelo portal Gov.br ou app (Android/iOS).
- Carta de encaminhamento:
Para as vagas da TEC MONT e Alecrim, retire a carta no endereço informado antes do prazo final.
- Entrevista da DHL:
Chegue com antecedência, documento em mãos e currículo impresso atualizado.
Dicas específicas para cada vaga
1) Auxiliar de Logística (DHL)
- Currículo enxuto + palavras-chave do anúncio:
Use o título “Auxiliar de Logística” e destaque suas experiências como: separação, conferência, armazenagem, inventário e cumprimento de metas.
Itens com números (ex.: “conferência de 300 volumes/dia”) ajudam muito.
- Perguntas comuns na entrevista:
“Fale de um erro de conferência e como você resolveu”, “Como você lida com metas e prazos?”. Treine respostas curtas baseadas em situações reais (técnica STAR: Situação–Tarefa–Ação–Resultado).
- PCD:
Empresas de grande porte têm obrigação legal de cumprir a Lei de Cotas (Lei 8.213/91); cite suas adaptações necessárias e habilidades.
Isso mostra preparo e assertividade.
Checklist de preparo (logística):
- Sapato fechado/tenis e roupa confortável (para testes práticos).
- Relembre noções básicas de 5S, PEPS/FEFO, endereçamento e segurança em armazém (procedimentos e sinalização).
2) Pedreiro (TEC MONT Engenharia)
- Portfólio simples:
Leve fotos de obras em que atuou (alvenaria, revestimento, formas), com descrição do seu papel.
- Segurança e NR-18:
Mencione uso de EPI (capacete, bota, luvas, óculos) e experiência com canteiro organizado, andaimes e sinalização.
Citar a NR-18 demonstra que você trabalha dentro das normas de segurança.
- Entrevista:
Esteja preparado para perguntas como: “Como você garante o prumo e o nível?”, “Como corrige uma parede fora de esquadro?” ou “Como organiza o canteiro para evitar retrabalho?”.
Checklist de preparo (obra):
- Levar CTPS digital e referências (ex-mestres de obras).
- Relembrar traços básicos (argamassa, assentamento), leitura simples de plantas e boas práticas de acabamento.
3) Gerente de Restaurante (Alecrim Gastronomia)
- Liderança + operação:
Prepare exemplos de como estruturou escala, treinou equipe, controlou estoque/CMV e reduziu perdas.
O recrutador avalia liderança, comunicação, planejamento e resolução de conflitos.
- Cliente e indicadores:
Demonstre domínio de NPS/avaliações, tempo de atendimento, ticket médio, giro de mesa e cuidados com BPF (boas práticas).
- Entrevista (gestão):
Perguntas clássicas: “Conte uma decisão impopular que precisou tomar”, “Como você lida com picos de movimento?” e “Exemplo de meta batida com equipe reduzida”.
Treine respostas objetivas.
Checklist de preparo (restaurante):
- Tenha um caso concreto de redução de custos sem afetar qualidade.
- Mostre como tratou uma reclamação e transformou em fidelização.
Boas práticas que valem para todas as vagas
- Currículo em 1 página, com resultados objetivos e sem erros de português.
- Disponibilidade de horário e deslocamento: já deixe claro para facilitar o “match”.
- Documentação pronta: CTPS Digital ativa, dados atualizados no Gov.br e celular com bateria (contatos do Emprega, GPS para chegar).
- PCD: Se precisa de adequação (posto sentado, rota acessível, intérprete), informe de forma proativa; a Lei de Cotas apoia sua inclusão e as empresas tendem a valorizar candidatos que já chegam organizados.
Dica: chegue 20–30 min antes, leve currículo impresso e um documento com foto. Se houver prova prática, prenda cabelos compridos e use calçado fechado.
Cajamar segue uma agenda de oportunidade para quem quer crescer na carreira ou conquistar o primeiro emprego e abre 1.800 vagas gratuitas para cursos de capacitação profissional no Campus de Tecnologia e Logística, Inscrições a partir de 25 de outubro confira!