Emprega Cajamar abre novas vagas: veja detalhes e dicas práticas para se destacar

Emprega Cajamar abre novas vagas de emprego para diferentes perfis e níveis de escolaridade veja os requisitos e participe dos processos seletivos.

Se você está procurando uma oportunidade para trabalhar ou deseja voltar ao mercado, o Emprega Cajamar está disponibilizando novas vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade.

A iniciativa é da Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho, e oferece chances reais para quem quer conquistar uma nova colocação profissional.

Fique atento aos prazos e requisitos de cada vaga e não deixe de participar dos processos seletivos, confira!

Oportunidades ativas (por ordem alfabética)

🔷DHL — Auxiliar de Logística (80 vagas)

  • Salário-base: R$ 1.909,61 + VT + alimentação no local + AM + AO + PLR + Gympass + bônus por participação
  • Escolaridade: Ensino fundamental completo
  • PCD: sem impeditivos
  • Observação: experiência é diferencial
  • Entrevista: 12/11, 9h — Rua Utinga, 122, Ponunduva (posto de atendimento Assistência Social)

🔷TEC MONT Engenharia — Pedreiro (1 vaga, efetivo)

  • Salário: R$ 3.511,63 + VT + VA + VR + seguro de vida
  • Escolaridade: Ensino fundamental completo
  • Requisito: com experiência | Faixa etária: 25 a 60 anos
  • Como participar: até 14/11, retirar carta de encaminhamento no novo Emprega Cajamar (Polvilho), Av. Bento da Silva Bueno, 350

🔷Alecrim Gastronomia — Gerente de Restaurante (1 vaga)

  • Salário: R$ 3.500,00 + VT + alimentação no local
  • Escolaridade: Ensino médio completo
  • Requisito: com experiência | Faixa etária: 30 a 60 anos
  • Como participar: até 14/11, retirar carta de encaminhamento no Emprega Cajamar (Polvilho), Av. Bento da Silva Bueno, 350

Como se candidatar sem perder prazos

  1. Leve documentos:
    (RG, CPF, comprovante de endereço) e baixe a Carteira de Trabalho Digital (facilita conferência de vínculos e dados no ato da triagem).
    Você pode emitir pelo portal Gov.br ou app (Android/iOS).
  2. Carta de encaminhamento:
    Para as vagas da TEC MONT e Alecrim, retire a carta no endereço informado antes do prazo final.
  3. Entrevista da DHL:
    Chegue com antecedência, documento em mãos e currículo impresso atualizado.

Dicas específicas para cada vaga

1) Auxiliar de Logística (DHL)

  • Currículo enxuto + palavras-chave do anúncio:
    Use o título “Auxiliar de Logística” e destaque suas experiências como: separação, conferência, armazenagem, inventário e cumprimento de metas.
    Itens com números (ex.: “conferência de 300 volumes/dia”) ajudam muito.
  • Perguntas comuns na entrevista:
    “Fale de um erro de conferência e como você resolveu”, “Como você lida com metas e prazos?”. Treine respostas curtas baseadas em situações reais (técnica STAR: Situação–Tarefa–Ação–Resultado).
  • PCD:
    Empresas de grande porte têm obrigação legal de cumprir a Lei de Cotas (Lei 8.213/91); cite suas adaptações necessárias e habilidades.
    Isso mostra preparo e assertividade.

Checklist de preparo (logística):

  • Sapato fechado/tenis e roupa confortável (para testes práticos).
  • Relembre noções básicas de 5S, PEPS/FEFO, endereçamento e segurança em armazém (procedimentos e sinalização).

2) Pedreiro (TEC MONT Engenharia)

  • Portfólio simples:
    Leve fotos de obras em que atuou (alvenaria, revestimento, formas), com descrição do seu papel.
  • Segurança e NR-18:
    Mencione uso de EPI (capacete, bota, luvas, óculos) e experiência com canteiro organizado, andaimes e sinalização.
    Citar a NR-18 demonstra que você trabalha dentro das normas de segurança.
  • Entrevista:
    Esteja preparado para perguntas como: “Como você garante o prumo e o nível?”, “Como corrige uma parede fora de esquadro?” ou “Como organiza o canteiro para evitar retrabalho?”.

Checklist de preparo (obra):

  • Levar CTPS digital e referências (ex-mestres de obras).
  • Relembrar traços básicos (argamassa, assentamento), leitura simples de plantas e boas práticas de acabamento.

3) Gerente de Restaurante (Alecrim Gastronomia)

  • Liderança + operação:
    Prepare exemplos de como estruturou escala, treinou equipe, controlou estoque/CMV e reduziu perdas.
    O recrutador avalia liderança, comunicação, planejamento e resolução de conflitos.
  • Cliente e indicadores:
    Demonstre domínio de NPS/avaliações, tempo de atendimento, ticket médio, giro de mesa e cuidados com BPF (boas práticas).
  • Entrevista (gestão):
    Perguntas clássicas: “Conte uma decisão impopular que precisou tomar”, “Como você lida com picos de movimento?” e “Exemplo de meta batida com equipe reduzida”.
    Treine respostas objetivas.

Checklist de preparo (restaurante):

  • Tenha um caso concreto de redução de custos sem afetar qualidade.
  • Mostre como tratou uma reclamação e transformou em fidelização.

Boas práticas que valem para todas as vagas

  • Currículo em 1 página, com resultados objetivos e sem erros de português.
  • Disponibilidade de horário e deslocamento: já deixe claro para facilitar o “match”.
  • Documentação pronta: CTPS Digital ativa, dados atualizados no Gov.br e celular com bateria (contatos do Emprega, GPS para chegar).
  • PCD: Se precisa de adequação (posto sentado, rota acessível, intérprete), informe de forma proativa; a Lei de Cotas apoia sua inclusão e as empresas tendem a valorizar candidatos que já chegam organizados.

Dica: chegue 20–30 min antes, leve currículo impresso e um documento com foto. Se houver prova prática, prenda cabelos compridos e use calçado fechado.

