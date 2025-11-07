Cajamar: ponte do Guaturinho é reaberta em tempo recorde após obra emergencial

Cajamar: ponte do Guaturinho é reaberta, localizada na Avenida José Marques Ribeiro é liberada após obra emergencial em Cajamar concluída em tempo recorde de 55 horas, restabelecendo o trânsito e segurança.

A ponte localizada na Avenida José Marques Ribeiro, no bairro Guaturinho, em Cajamar, voltou a receber trânsito normalmente após a conclusão de uma obra emergencial realizada para reparar danos estruturais causados pelo rompimento de uma rede de esgoto.

A via, que é uma das principais rotas de ligação entre Polvilho e Jordanésia, estava interditada desde terça-feira (4) e teve o tráfego restabelecido no final da tarde de quinta-feira (6).

A intervenção chamou atenção pela agilidade na execução: o serviço, que inicialmente estava previsto para durar cinco dias, foi finalizado em apenas 55 horas.

A liberação antes do prazo reduziu os transtornos no deslocamento diário de moradores, trabalhadores e transportadores que utilizam a ponte como corredor de passagem.

O que motivou a obra emergencial na ponte do Guaturinho?

A necessidade de interdição ocorreu após o rompimento de uma tubulação de esgoto, que comprometeu a base e o solo de sustentação da ponte.

A Sabesp, responsável pelo sistema, acionou equipes técnicas e deu início aos reparos estruturais, com acompanhamento direto da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Segundo informações do município, a intervenção exigiu recuperação de base, reforço estrutural e concretagem, garantindo que a ponte retomasse condições seguras para circulação de veículos nos dois sentidos.

Mobilização rápida e acompanhamento técnico constante

Além da execução acelerada, a obra contou com supervisão direta do prefeito Kauan, que realizou visitas ao local durante as etapas de reparo.

A participação conjunta entre Sabesp, Prefeitura, Defesa Civil e empresa executora das obras foi ressaltada como determinante para o prazo reduzido.

“Sabemos o quanto essa via é importante para a mobilidade da nossa cidade. Assim que o problema foi identificado, acompanhamos cada detalhe até garantir a entrega com segurança. Em menos de 60 horas, conseguimos restabelecer o trânsito e entregar uma ponte reforçada para a população”, destacou o prefeito.

Para reforçar a estrutura, foram utilizados cerca de 16 metros cúbicos de concreto e toneladas de rachões. Esses materiais ajudam a garantir sustentação, evitar erosão e assegurar a durabilidade da correção realizada.

Trânsito normalizado

Após a conclusão e inspeção técnica final, a ponte foi liberada à circulação nos dois sentidos, com o tráfego fluindo normalmente desde as 17h30 de quinta-feira.

Motoristas que utilizam a via diariamente relatam redução do congestionamento e retomada da rota habitual entre os bairros vizinhos.

A Prefeitura reforçou que a estrutura está segura para circulação, e que seguirá monitorando o local para garantir estabilidade ao longo das próximas semanas.

Importância da ponte para o bairro Guaturinho

A Avenida José Marques Ribeiro é um dos eixos de mobilidade mais importantes de Guaturinho. A ponte serve como ligação direta para quem se desloca entre:

Polvilho

Jordanésia

Regiões de comércio local

Áreas residenciais e industriais próximas

Por isso, intervenções rápidas como essa têm impacto direto no cotidiano de centenas de moradores.

Conclusão acelerada da obra

A conclusão acelerada da obra demonstra três pontos importantes para Cajamar:

Capacidade de resposta rápida em situações emergenciais; Integração entre gestão municipal e concessionárias, permitindo mais agilidade; Compromisso com a mobilidade urbana e segurança viária.

Além disso, fortalece uma percepção pública importante: quando há acompanhamento técnico contínuo e cobrança ativa da administração, o tempo de interrupção de serviços essenciais pode ser consideravelmente reduzido.

