Ônibus de Pirituba e Lapa podem ter desvios nesta terça-feira; veja as linhas

Quem utiliza ônibus entre Pirituba, Lapa e regiões próximas à Avenida Paulista precisa ficar atento nesta terça-feira, 1º de setembro.

A SPTrans preparou desvios para diversas linhas da capital a partir das 10h, caso uma manifestação pública provoque interdições na região do Pacaembu ou da Avenida Paulista.

Entre as linhas de maior interesse para passageiros da Zona Oeste estão a 917H-10 Terminal Pirituba–Metrô Vila Mariana, a 874T-10 Ipiranga–Lapa e a 875H-10 Terminal Lapa–Metrô Vila Mariana.

Os trajetos alternativos não significam que todas essas linhas serão necessariamente desviadas durante todo o dia. A mudança será adotada conforme os bloqueios das vias.

Para quem depende desses ônibus para trabalhar, estudar, chegar a consultas ou fazer integração com metrô e outras linhas, a orientação é conferir a situação da operação antes de iniciar a viagem.

Linha 917H-10 pode mudar caminho entre Pirituba e Vila Mariana

A 917H-10, que liga o Terminal Pirituba ao Metrô Vila Mariana, está entre as linhas incluídas no plano de contingência da SPTrans.

Caso seja necessário desviar da região da Avenida Paulista, ônibus no sentido Vila Mariana poderão seguir por vias como Viaduto Okuhara Koei, Avenida Rebouças, Alameda Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares e Avenida Bernardino de Campos.

Mais sobre trânsito, CPTM e mobilidade regional Acompanhe notícias de rodovias, ferrovias, mobilidade veicular e a circulação viária nos municípios do eixo CIMBAJU. Fique por dentro da mobilidade regional —>

Na viagem de retorno para Pirituba também estão previstos ajustes no percurso.

Para o passageiro, isso pode significar uma viagem diferente da habitual e eventualmente mais longa, dependendo do trânsito e da duração das interdições.

Linhas que atendem a Lapa também estão na operação

Duas linhas importantes para quem circula pela Lapa aparecem entre as que poderão sofrer alterações.

A 874T-10 Ipiranga–Lapa poderá utilizar vias alternativas como Bernardino de Campos, Treze de Maio, Cincinato Braga, São Carlos do Pinhal, Antônio Carlos, Bela Cintra, Matias Aires, Maceió e Avenida Angélica, conforme o sentido da viagem.

Já a 875H-10 Terminal Lapa–Metrô Vila Mariana também poderá deixar temporariamente parte do itinerário habitual próximo à Paulista.

Entre as vias previstas para o percurso alternativo estão Avenida Rebouças, Alameda Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares e Avenida Bernardino de Campos.

Por causa dos desvios, pontos utilizados normalmente pelos passageiros também podem deixar de ser atendidos enquanto durar o bloqueio.

Mudança pode afetar mais linhas além de Pirituba e Lapa

A operação preparada pela SPTrans é maior e não se limita às três linhas.

Também estão relacionadas linhas que circulam por regiões como Brasilândia, Santana, Pinheiros, Barra Funda, Vila Romana, Sacomã e Morro Grande, entre outros bairros.

Há ainda dois conjuntos diferentes de alterações.

Uma parte dos desvios está prevista para possíveis bloqueios na região do Pacaembu. Outra atende eventuais interdições na Avenida Paulista e vias próximas.

Por isso, passageiros que fazem integração ou utilizam mais de uma linha durante o trajeto também podem sentir reflexos na viagem.

Vai pegar ônibus hoje? O que fazer antes de sair

O principal cuidado é considerar que o itinerário normal pode ser alterado durante a viagem.

Quem utiliza as linhas afetadas deve, sempre que possível, sair com alguma antecedência, principalmente se tiver horário marcado.

Também vale conferir os canais da SPTrans e o acompanhamento do transporte municipal pouco antes de sair de casa, já que a situação pode mudar ao longo do dia.

A SPTrans não informou um horário específico para o encerramento da operação especial.

Os trajetos alternativos permanecem condicionados à necessidade de bloqueio das vias.

Desvios começam a ser considerados a partir das 10h

O planejamento divulgado pela SPTrans vale para esta terça-feira, 1º de setembro de 2026, a partir das 10h.

Até o momento, o comunicado oficial trata os desvios como uma medida preventiva para o caso de interdições durante a manifestação pública.

Isso significa que passageiros da 917H-10, 874T-10 e 875H-10 devem acompanhar a situação principalmente durante o período em que os bloqueios estiverem em vigor.

Para quem circula entre Pirituba, Lapa, Pacaembu, Paulista e Vila Mariana, vale reservar alguns minutos extras para o deslocamento e conferir a operação antes de embarcar.

Fonte: SPTrans.