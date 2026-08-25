Feriado de 7 de setembro pode virar 4 dias seguidos de folga; veja onde terça também será feriado

O calendário de setembro de 2026 poderá render quatro dias seguidos de folga para parte dos trabalhadores. O dia 7 cairá numa segunda-feira e, em algumas localidades, a terça-feira seguinte, 8 de setembro, também será feriado.

Quem trabalha de segunda a sexta e já folga aos fins de semana poderá ficar sem expediente desde sábado, dia 5, até terça-feira, dia 8. O retorno aconteceria apenas na quarta-feira, 9.

A sequência, porém, não vale para todos. O dia 7 é feriado nacional, enquanto a folga no dia 8 depende da legislação de cada estado ou município.

Por que algumas cidades poderão ter quatro dias seguidos de folga

O calendário explica a combinação:

5 de setembro, sábado: descanso para quem não trabalha aos sábados;

descanso para quem não trabalha aos sábados; 6 de setembro, domingo: descanso semanal;

descanso semanal; 7 de setembro, segunda-feira: Independência, feriado nacional;

Independência, feriado nacional; 8 de setembro, terça-feira: feriado em determinadas cidades e em todo o Tocantins.

Não surgiu um novo feriado nacional de quatro dias. A sequência acontece porque o calendário de 2026 colocou lado a lado o feriado nacional e datas estaduais ou municipais já previstas em lei.

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A terça-feira, dia 8, é a data que define quem poderá aproveitar a sequência completa.

Onde 8 de setembro será feriado em 2026

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O Tocantins terá a situação mais ampla, porque o feriado do dia 8 alcança todo o estado. Curitiba, Santos e Cotia também terão a terça-feira como feriado municipal previsto em legislação própria.

Tocantins terá feriado em todo o estado

O dia 8 de setembro é dedicado a Nossa Senhora da Natividade, padroeira do Tocantins, e foi instituído como feriado estadual pela Lei nº 627/1993.

Isso alcança Palmas, Araguaína, Gurupi e os demais municípios tocantinenses.

Para trabalhadores que já têm sábado e domingo livres, serão dois dias de fim de semana seguidos do feriado nacional de segunda e do estadual de terça-feira.

Curitiba terá feriado também na terça-feira

Em Curitiba, 8 de setembro é feriado religioso municipal de Nossa Senhora da Luz.

O calendário oficial de 2026 coloca a data imediatamente depois da Independência. Quem tiver folga nos dois feriados e não trabalhar no fim de semana poderá chegar aos quatro dias consecutivos de descanso.

Santos também terá dois feriados consecutivos

Santos, no litoral paulista, terá situação semelhante.

O calendário municipal estabelece 8 de setembro como feriado de Nossa Senhora do Monte Serrat. A terça-feira livre vem logo após o feriado nacional de segunda.

Cotia terá feriado municipal em 8 de setembro

Cotia também reconhece 8 de setembro como feriado municipal, em homenagem a Nossa Senhora do Monte Serrate.

A data está prevista na Lei Municipal nº 1.484/2009. Serviços essenciais podem continuar funcionando mesmo durante o feriado.

Outros municípios possuem comemorações em 8 de setembro, mas isso exige atenção: nem toda data incluída em um calendário municipal representa folga para os trabalhadores.

São Paulo capital terá feriado em 8 de setembro?

Não.

O calendário oficial de 2026 da Prefeitura de São Paulo apresenta 7 de setembro como feriado nacional, mas não inclui o dia 8 entre os feriados válidos na capital.

Quem trabalha na cidade de São Paulo terá a segunda-feira livre por causa da Independência, mas a terça-feira será um dia normal de expediente, salvo alguma regra específica da empresa ou da categoria profissional.

Esse cuidado é importante porque listas encontradas na internet podem misturar feriados com datas comemorativas. Uma celebração municipal pode aparecer no calendário sem garantir folga.

Todo trabalhador terá os quatro dias de folga?

Não. Mesmo onde 8 de setembro for feriado, a sequência de quatro dias dependerá da jornada de cada pessoa.

Quem trabalha aos sábados, domingos ou atua em atividades que permanecem abertas nos feriados pode ter expediente durante parte do período.

Hospitais, serviços de emergência, segurança, transporte, hotéis, restaurantes e outros setores podem funcionar normalmente ou por escala.

Também existe diferença entre feriado e ponto facultativo. O ponto facultativo costuma atingir órgãos e repartições definidos pelo poder público e não cria automaticamente um dia livre para empregados da iniciativa privada.

Para quem estiver escalado justamente nos dias 7 ou 8, surge outra dúvida: trabalhar no feriado muda a remuneração?

Quem trabalhar no feriado pode receber em dobro?

O trabalho em feriados possui regras específicas.

Dependendo da atividade, da escala adotada e das normas coletivas da categoria, pode haver folga compensatória ou pagamento correspondente ao trabalho prestado no feriado.

O trabalhador escalado para segunda ou terça-feira deve conferir as regras da própria categoria e a forma de compensação adotada pelo empregador.

Antes de reservar uma viagem ou organizar compromissos para o período, o ponto principal é confirmar se 8 de setembro é realmente feriado na cidade onde a pessoa trabalha.

A resposta define se o descanso termina na segunda-feira ou se poderá avançar até terça, completando quatro dias consecutivos.