Dia Internacional da Juventude: emprego, estudo e oportunidades ainda desafiam quem começa a vida adulta

Conseguir o primeiro emprego, escolher uma profissão, continuar estudando e começar a construir independência financeira estão entre as decisões que acompanham milhares de jovens na entrada da vida adulta.

Nesta quarta-feira, 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude chama atenção justamente para essa fase marcada pela busca por trabalho, formação, renda e novas oportunidades.

Em Jundiaí, algumas dessas oportunidades estão abertas agora. Uma delas é o Conecta Jovem 2026, que recebe inscrições até sexta-feira, 14 de agosto, para jovens de 18 a 29 anos interessados em atividades culturais.

Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data é celebrada mundialmente desde 2000. Em 2026, o tema escolhido pela organização é “Diferentes contextos, aspirações comuns”, destacando objetivos compartilhados por jovens que vivem realidades distintas.

Pela legislação brasileira, o Estatuto da Juventude considera jovens as pessoas entre 15 e 29 anos e estabelece direitos relacionados a educação, profissionalização, trabalho, renda, saúde, cultura, comunicação, participação social e mobilidade.

Primeiro emprego ainda é um dos principais desafios

Para quem começa a vida profissional, uma dificuldade costuma surgir já nos primeiros processos seletivos: algumas vagas pedem experiência justamente de candidatos que ainda procuram a primeira oportunidade.

Programas de aprendizagem, estágios e processos seletivos destinados a iniciantes podem abrir portas para esse público.

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Em Jundiaí, iniciativas de empregabilidade realizadas durante 2026 chegaram a reunir milhares de oportunidades. Duas edições do programa Emprego da Gente disponibilizaram aproximadamente 2,3 mil vagas, segundo informações divulgadas pelo município.

Entre as funções oferecidas em ações anteriores estavam:

jovem aprendiz;

auxiliar de logística;

atendente;

estoquista;

auxiliar administrativo.

A oferta de uma vaga específica muda rapidamente, mas acompanhar regularmente os canais públicos de emprego pode aumentar as chances de encontrar processos seletivos compatíveis com idade, escolaridade e experiência.

Jovem aprendiz, estágio ou emprego: qual é a diferença?

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Para quem procura a primeira oportunidade, entender os formatos disponíveis também ajuda a direcionar a busca.

O jovem aprendiz participa de um programa que combina atividade profissional e formação, sendo uma das principais portas de entrada para quem ainda possui pouca ou nenhuma experiência.

O estágio costuma estar relacionado à formação escolar ou acadêmica e permite ao estudante desenvolver habilidades ligadas à área em que estuda.

Já uma vaga de emprego formal segue regras próprias de contratação e pode exigir diferentes níveis de escolaridade, qualificação e experiência conforme a função oferecida.

Antes de enviar um currículo, é importante conferir qual modalidade aparece no anúncio e quais requisitos são exigidos.

Essa atenção evita inscrições em vagas incompatíveis e ajuda o candidato a concentrar esforços nas oportunidades em que realmente pode avançar.

Qualificação pode fortalecer o currículo antes do primeiro emprego

A ausência de experiência profissional não significa necessariamente um currículo vazio.

Cursos gratuitos, oficinas, participação em projetos culturais, atividades estudantis, conhecimentos de informática, idiomas e trabalhos voluntários podem demonstrar habilidades desenvolvidas antes da primeira contratação.

O currículo também merece cuidado.

Para quem está começando, algumas informações precisam aparecer de maneira clara:

nome e telefone atualizados;

cidade onde mora;

escolaridade;

cursos realizados;

conhecimentos específicos;

disponibilidade;

objetivo profissional compatível com a vaga.

Não é necessário tentar preencher várias páginas com informações pouco relevantes.

Um currículo curto, organizado e atualizado costuma facilitar a leitura do recrutador e permite identificar rapidamente formação, conhecimentos e disponibilidade do candidato.

Onde procurar oportunidades sem depender apenas de grandes plataformas

As plataformas privadas de emprego são uma alternativa, mas não devem ser o único caminho.

Prefeituras, programas públicos de empregabilidade, centros de atendimento ao trabalhador e iniciativas destinadas à juventude também podem divulgar processos seletivos, cursos e atividades gratuitas.

Para quem está começando, uma rotina simples de acompanhamento pode ajudar:

consultar periodicamente os canais oficiais da prefeitura; verificar programas municipais de emprego; acompanhar processos de jovem aprendiz; procurar cursos gratuitos de qualificação; conferir inscrições para atividades culturais e profissionais; revisar o currículo antes de cada candidatura.

A procura pelo primeiro emprego dificilmente depende de uma única inscrição. Manter acompanhamento frequente aumenta as chances de encontrar uma oportunidade adequada ao perfil do candidato.

Jundiaí mantém programação gratuita durante agosto

O Dia Internacional da Juventude coincide com uma série de atividades realizadas durante o mês em Jundiaí.

A cidade promove o Mês da Juventude 2026, com ações gratuitas relacionadas a educação, empregabilidade, saúde, cultura, esporte, cidadania e participação social.

Entre as oportunidades está o Conecta Jovem 2026.

O edital destinado à seleção de jovens curadores e oficineiros culturais recebe inscrições até 14 de agosto.

A iniciativa atende pessoas de 18 a 29 anos e prevê participação de jovens na seleção de projetos e na realização de atividades como oficinas, palestras e workshops.

Outro edital relacionado ao programa segue aberto até 30 de setembro e é destinado à seleção e premiação de jovens participantes de ações culturais.

Os prazos diferentes exigem atenção de quem pretende participar.

Quem se enquadra nos requisitos do edital com encerramento nesta semana precisa verificar as condições e concluir a inscrição antes do fim do prazo.

Emprego e renda não são os únicos caminhos de desenvolvimento

A entrada na vida adulta envolve mais do que encontrar uma vaga.

Formação profissional, acesso à cultura, esporte, participação comunitária e construção de novos conhecimentos também podem ajudar um jovem a descobrir interesses e desenvolver habilidades úteis para o futuro.

Uma oficina cultural, por exemplo, pode aproximar alguém de uma profissão que ainda não conhecia.

Um curso gratuito pode acrescentar uma nova habilidade ao currículo.

Uma experiência em projeto comunitário pode desenvolver comunicação, organização e capacidade de trabalhar em equipe.

Essas experiências ganham importância principalmente para quem ainda não teve oportunidade de exercer uma atividade profissional formal.

O que um jovem pode fazer ainda nesta semana

O Dia Internacional da Juventude pode ser usado como ponto de partida para uma ação concreta.

Quem está procurando oportunidades pode aproveitar os próximos dias para:

atualizar o currículo;

pesquisar vagas para iniciantes;

procurar programas de jovem aprendiz;

verificar oportunidades de estágio;

conferir cursos gratuitos disponíveis;

acompanhar os canais públicos de emprego;

procurar atividades culturais e de formação;

observar prazos de inscrições abertas.

Não é necessário resolver todas essas questões ao mesmo tempo.

Escolher uma ação e concluí-la já pode representar avanço.

Algumas oportunidades têm prazo para terminar

A informação perde valor quando chega depois do encerramento de uma inscrição.

Em Jundiaí, uma das seleções do Conecta Jovem termina nesta sexta-feira, 14 de agosto.

Para jovens de 18 a 29 anos interessados em cultura e que atendam aos requisitos estabelecidos, o prazo curto torna importante verificar as regras enquanto as inscrições ainda estão disponíveis.

Para quem procura trabalho, qualificação ou experiência, a lógica é semelhante: acompanhar oportunidades com frequência pode fazer diferença entre descobrir uma vaga em tempo de participar ou encontrá-la quando o processo já terminou.

O Dia Internacional da Juventude dura apenas uma data no calendário. A construção de estudo, experiência profissional, renda e autonomia acontece em etapas e muitas vezes começa justamente com uma oportunidade encontrada na hora certa.