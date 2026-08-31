Vídeo mostra carro invadindo posto, atingindo jovem e motos em Caieiras

Em poucos segundos, um carro atravessa a área de um posto de combustíveis em Caieiras, atinge motocicletas, outro veículo e uma jovem de 21 anos. A sequência, registrada por câmeras de segurança na noite de sexta-feira (28), terminou com um motorista de 55 anos preso em flagrante.

As imagens mostram o veículo entrando rapidamente no espaço onde havia carros, motos estacionadas e pessoas circulando. Logo depois, parte das motocicletas aparece caída e pessoas se aproximam do local do impacto.

Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez após o acidente.

Câmeras registraram a sequência do acidente

O vídeo ajuda a reconstruir os momentos que antecederam e sucederam a colisão.

Em uma das gravações, o posto aparece com movimentação normal, com veículos próximos às bombas e motocicletas estacionadas. Pouco depois, o carro entra na área do estabelecimento e provoca uma sequência de impactos.

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Outra câmera mostra as motos já no chão e a movimentação de pessoas logo após o acidente.

As imagens registram a dinâmica da ocorrência, mas não permitem determinar, sozinhas, o que levou o motorista a perder o controle do veículo.

Também não havia, até a publicação desta reportagem, informação oficial sobre a velocidade exata do automóvel no momento da colisão.

Veja o Vídeo

Motorista foi levado ao Pronto-Socorro

Após o acidente, o condutor foi encaminhado ao Pronto-Socorro.

De acordo com as informações disponíveis, ele apresentava sinais de embriaguez e teria se recusado a receber atendimento médico. O motorista também não aceitou realizar exame de sangue para verificar a presença de álcool no organismo.

Depois, foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a prisão em flagrante foi confirmada pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal.

O homem permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Recusa ao exame não impede constatação de embriaguez

A recusa ao exame de sangue não impede, por si só, que uma ocorrência por embriaguez ao volante seja registrada.

A legislação de trânsito permite que a alteração da capacidade psicomotora seja constatada também por outros elementos, inclusive sinais observados durante a abordagem.

A Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece procedimentos para essa constatação e considera aspectos como equilíbrio, fala, aparência, comportamento e orientação do motorista.

Por isso, a ausência de exame de sangue ou teste do bafômetro não significa automaticamente que não existam outros elementos capazes de fundamentar a atuação policial.

Jovem de 21 anos foi atingida

Uma jovem de 21 anos foi atingida durante o acidente.

Até a última atualização disponível, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a gravidade dos ferimentos, eventual internação ou alta hospitalar.

Também não há confirmação pública sobre o valor dos prejuízos provocados nas motocicletas, no outro automóvel atingido ou na estrutura do posto.