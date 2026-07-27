Menina de 9 anos morre após queda de prédio em Praia Grande; polícia investiga

Uma menina de 9 anos morreu após cair de um prédio residencial na noite de domingo (26), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A ocorrência foi registrada em um imóvel na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Cidade Ocian.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a morte da criança foi constatada ainda no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a menina estava no edifício onde passaria alguns dias com familiares. Um tio informou à polícia que aguardava a chegada da sobrinha quando ouviu um barulho e saiu do apartamento para verificar o que havia acontecido.

A mãe e a irmã da criança também estavam no prédio. Abaladas, elas precisaram receber atendimento médico e não prestaram depoimento naquele momento.

Caso foi registrado como morte suspeita

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A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Praia Grande. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da queda.

Relatos prestados por familiares foram incluídos no boletim de ocorrência e deverão ser considerados durante a apuração. Até a tarde desta segunda-feira (27), não havia sido divulgada uma conclusão oficial sobre o que provocou a queda.

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O celular da menina foi apreendido. A polícia não informou quais procedimentos serão realizados com o aparelho nem se foram identificadas imagens de câmeras de segurança que possam contribuir com a investigação.

Também não haviam sido divulgados resultados de perícias ou informações sobre novos depoimentos relacionados ao caso.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a ocorrência permanece sob investigação. Por enquanto, as autoridades não confirmaram se a queda foi acidental nem apresentaram outra conclusão sobre o caso.

A identidade da criança não foi divulgada. Informações sobre velório e sepultamento também não haviam sido confirmadas até a publicação desta matéria.