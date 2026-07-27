Autoridades religiosas podem responder criminalmente por sermões? Entenda a discussão e veja o vídeo.

A possibilidade de autoridades religiosas responderem criminalmente pelo conteúdo de sermões passou a circular com força nas redes sociais após entrevistas e vídeos que comentam o projeto de lei sobre criminalização da misoginia.

O assunto exige cuidado. De um lado, o combate à violência, ao desprezo e à discriminação contra mulheres é uma pauta necessária. De outro, qualquer regra penal que possa alcançar falas, doutrinas, interpretações religiosas ou pregações públicas precisa ter redação clara, limites objetivos e aplicação compatível com a Constituição.

A pergunta que ganhou força entre lideranças religiosas, juristas e fiéis é direta: quem decidirá quando um sermão ultrapassa a liberdade de crença e passa a ser tratado como crime?

A resposta ainda depende do texto final da proposta, da votação na Câmara dos Deputados e da forma como eventual lei será interpretada por autoridades policiais, Ministério Público e Poder Judiciário.

O que está sendo discutido

A discussão gira em torno do Projeto de Lei 896/2023, que busca incluir a misoginia entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989, conhecida por tratar de crimes resultantes de preconceito.

O texto aprovado no Senado seguiu para análise da Câmara. Segundo informações da própria Câmara dos Deputados, a proposta equipara a misoginia ao crime de racismo e torna a prática inafiançável e imprescritível.

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Durante a tramitação, uma nova versão foi apresentada no grupo de trabalho da Câmara. A relatoria discutiu ajustes conceituais, trocando termos como “ódio” e “aversão” por expressões como “menosprezo ou discriminação” em razão da condição de mulher.

Esse ponto é central, porque o Direito Penal exige precisão. Quanto mais aberto for o conceito, maior tende a ser o risco de interpretações diferentes em delegacias, promotorias e tribunais.

Sermão religioso entra automaticamente como crime?

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Não.

Pelo estágio atual da proposta, não é possível afirmar que um sermão religioso passaria automaticamente a ser crime. O projeto ainda está em tramitação e precisa ser analisado com base no texto final aprovado, caso avance.

Mesmo assim, a preocupação não é totalmente sem fundamento. O alerta aparece porque sermões costumam tratar de temas morais, família, casamento, comportamento, sexualidade, papéis sociais e condutas religiosas. Em algumas tradições, há interpretações doutrinárias sobre homens e mulheres que podem ser vistas por críticos como ofensivas ou discriminatórias.

A questão jurídica não está apenas no conteúdo religioso em si, mas na fronteira entre:

• exposição de doutrina religiosa

• crítica moral ou teológica

• fala ofensiva dirigida a mulheres

• incitação à discriminação

• estímulo à violência

• restrição de direitos

A liberdade religiosa protege crenças, cultos, liturgias, ensinamentos e manifestações de fé. Essa proteção, porém, não funciona como autorização para violência, ameaça, humilhação pública ou incentivo à discriminação concreta.

O ponto sensível: quem interpreta o limite

O maior problema prático está na interpretação.

Uma mesma fala pode ser vista por uns como doutrina religiosa e por outros como discriminação contra mulheres. Por isso, especialistas costumam defender que leis penais tenham redação precisa, para reduzir espaço de aplicação subjetiva.

Quando a regra trata de discurso, opinião, crença ou manifestação pública, o cuidado precisa ser ainda maior.

O risco apontado por críticos da proposta é que expressões religiosas tradicionais, ainda que não defendam violência, possam virar alvo de investigação caso sejam interpretadas como menosprezo à mulher.

Já os defensores da criminalização afirmam que a medida busca combater discursos e práticas que alimentam violência, exclusão e ataques contra mulheres, especialmente em ambientes digitais e grupos organizados.

Liberdade religiosa não elimina responsabilidade

A Constituição protege a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. Isso significa que igrejas, templos, comunidades e autoridades eclesiásticas têm direito de ensinar sua fé, defender convicções e orientar seus fiéis.

Ao mesmo tempo, nenhuma liberdade é absoluta.

Uma pregação que apenas expõe uma doutrina tende a receber proteção constitucional. Outra situação seria um discurso que incentive agressão, exclusão de direitos, perseguição ou tratamento degradante contra mulheres.

Essa distinção precisa aparecer com clareza em qualquer lei. Sem essa separação, o país corre o risco de transformar divergências religiosas, morais ou culturais em caso de polícia.

Combater violência contra mulheres é indispensável

O cuidado com a liberdade religiosa não pode ser usado para diminuir a gravidade da violência contra mulheres.

A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral precisa ser enfrentada com seriedade. Discursos que naturalizam agressões ou inferiorizam mulheres podem contribuir para ambientes de abuso, medo e silenciamento.

O desafio é construir uma lei capaz de punir condutas realmente discriminatórias ou violentas sem abrir margem para perseguição religiosa, censura indireta ou punição de crenças.

Essa é a linha mais difícil do tema.

O que ainda precisa ser checado antes de conclusões definitivas

Antes de afirmar que autoridades religiosas poderão responder criminalmente por sermões, é necessário observar três pontos:

• qual será o texto final votado pela Câmara;

• se haverá proteção expressa à liberdade religiosa;

• como a lei definirá misoginia, discriminação, menosprezo e incitação.

Também será preciso acompanhar possíveis vetos, sanção presidencial e futuras decisões judiciais.

Até lá, o mais correto é tratar o assunto como uma preocupação jurídica e política em discussão, não como regra já em vigor.

O que líderes religiosos devem observar

Autoridades eclesiásticas, pregadores e comunicadores religiosos devem acompanhar a tramitação do projeto e evitar transformar recortes de vídeo em conclusões fechadas.

A recomendação mais prudente é separar com clareza a exposição doutrinária de qualquer fala que possa soar como incentivo a violência, humilhação ou retirada de direitos de mulheres.

Também é importante manter registros do conteúdo pregado, revisar materiais públicos e buscar orientação jurídica quando o tema envolver assuntos sensíveis.

A pergunta que fica

A criminalização da misoginia pode ser uma ferramenta relevante contra violência e discriminação. Mas, para funcionar sem atingir liberdades fundamentais, o texto precisa ser objetivo.

A discussão não deve ser reduzida a uma disputa entre proteger mulheres ou proteger religiões. O ponto real é como garantir as duas coisas: punir discriminação e violência sem criminalizar sermões, doutrinas e manifestações legítimas de fé.

Enquanto o projeto ainda tramita, a pergunta permanece aberta:

quem decidirá quando uma pregação religiosa ultrapassa os limites da liberdade de crença e passa a ser tratada como crime?