Morreu Renato Machado, voz marcante do telejornalismo brasileiro, aos 83 anos

Renato Machado, um dos nomes mais respeitados do telejornalismo brasileiro, morreu na manhã de quinta-feira, 16 de julho de 2026, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. O jornalista estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da capital fluminense. A causa da morte não foi divulgada nas informações consultadas.

A notícia encerra uma trajetória rara na televisão brasileira. Renato Machado atravessou décadas diante das câmeras sem perder uma marca que o acompanhou desde os primeiros anos na profissão: a elegância na forma de narrar fatos complexos, sem pressa artificial, sem grito e sem transformar notícia em espetáculo.

Para milhões de brasileiros, ele foi uma presença familiar nas manhãs da TV. À frente do Bom Dia Brasil, ajudou a consolidar um estilo de apresentação baseado em clareza, firmeza e serenidade. Sua voz e seu ritmo comunicavam confiança em um horário em que o público buscava as primeiras informações do dia.

Um jornalista formado pela reportagem

Antes de se tornar um rosto conhecido da televisão, Renato Machado construiu carreira na reportagem. Segundo o Memória Globo, ele começou como repórter no Jornal do Brasil, em 1969, e foi contratado pela Globo em 1982. Uma de suas primeiras aparições na emissora ocorreu na cobertura de um ano da Guerra das Malvinas para o Jornal da Globo.

Pouco depois, foi enviado para Londres, onde permaneceu até 1988. A experiência internacional marcou sua carreira e ajudou a formar o jornalista que muitos brasileiros conheceriam nos anos seguintes: atento ao mundo, cuidadoso nas palavras e capaz de traduzir assuntos externos para o público brasileiro sem perder profundidade.

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Essa passagem por Londres também se repetiria em outros momentos. Entre dezembro de 2012 e dezembro de 2015, Renato assinou uma coluna semanal no Jornal da Globo, com análises sobre política e economia internacional, enquanto atuava como correspondente da emissora na capital britânica.

A marca no Bom Dia Brasil

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Renato Machado também teve papel importante na história do Bom Dia Brasil. O Memória Globo registra que ele assumiu o cargo de editor-chefe em 1996 e promoveu uma reformulação no telejornal, com maior interação entre âncoras de outros estados, colunistas e convidados.

Essa mudança ajudou a dar mais dinamismo ao jornal matinal sem abandonar a sobriedade. Renato se tornou símbolo de uma fase em que o telejornal buscava aproximar Brasília, Rio, São Paulo e outras regiões do país em uma mesma conversa nacional.

O detalhe lembrado pelo próprio histórico da emissora mostra sua disciplina: enquanto esteve à frente do telejornal como apresentador e editor-chefe, ele mantinha na sala de maquiagem um relógio cinco minutos adiantado para evitar atrasos.

Esse cuidado resume bem o perfil profissional de Renato Machado. Ele parecia compreender que televisão ao vivo exige precisão, mas também responsabilidade. O tempo, para ele, não era apenas horário de entrada no ar. Era compromisso com o público.

Sobriedade em tempos de pressa

Renato Machado pertenceu a uma geração de jornalistas que tratava a notícia como serviço público. Sua presença em vídeo não dependia de exageros. Ele não precisava elevar o tom para demonstrar gravidade. Bastava organizar a informação com clareza.

Em tempos de redes sociais, cortes rápidos e opiniões lançadas antes da apuração, sua trajetória ganha ainda mais peso. Renato representava um jornalismo de escuta, contexto e responsabilidade. Sabia que a notícia precisava chegar ao público com precisão, não apenas com velocidade.

Essa postura explica por que sua morte comove tantos profissionais da imprensa e espectadores. Não se trata apenas da perda de um apresentador conhecido. É a despedida de uma referência de linguagem, postura e credibilidade.

Um nome ligado à memória da TV brasileira

Ao longo de quase cinco décadas de trabalho na Globo, Renato Machado passou por funções que ajudaram a moldar sua imagem pública. Foi repórter, correspondente, apresentador, editor-chefe e comentarista internacional.

Também participou de momentos importantes do jornalismo televisivo, sempre com a mesma característica: a capacidade de conduzir assuntos sérios com naturalidade. Seu estilo evitava o excesso. Era direto, mas nunca frio. Formal, mas não distante.

Essa combinação fez dele uma presença marcante em casas de todo o país. Muitos brasileiros se acostumaram a começar o dia ouvindo Renato Machado explicar os fatos mais importantes da manhã.

A despedida de uma geração

A morte de Renato Machado também provoca uma reflexão sobre a memória do jornalismo brasileiro. A televisão mudou, as redações mudaram, os hábitos de consumo de notícia mudaram. Ainda assim, algumas referências permanecem.

Renato deixa como legado a ideia de que a credibilidade nasce de repetição diária, cuidado com a palavra e respeito pelo público. Não é construída por frases fortes, nem por gestos ensaiados. É construída ao longo de anos, notícia após notícia.

Sua despedida marca o fim de uma presença histórica no telejornalismo. Para quem acompanhou sua carreira, fica a lembrança de um profissional elegante, preparado e discreto. Para quem trabalha com comunicação, fica uma lição simples e difícil: informar bem continua sendo uma das tarefas mais importantes da vida pública.