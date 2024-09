OAB SP anuncia criação de seis novas Subseções

Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Cosmópolis, Itupeva e Várzea Paulista terão sedes próprias da Ordem dos Advogados do Brasil

A OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo) aprovou a criação e instalação de seis novas subseções da entidade no interior paulista. As cidades de Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Cosmópolis, Itupeva e Várzea Paulista passam, a partir do início do próximo ano, a contar com sedes próprias destinadas à advocacia local.

A decisão foi anunciada na última segunda-feira (26), durante sessão do Conselho Pleno da OAB SP. Em novembro, haverá o processo eleitoral para escolha das diretorias das Subseções que passarão a atuar em janeiro de 2025.

Atualmente, as seis cidades possuem Subsedes vinculadas às Subseções da respectiva região. Com a criação das novas subseções, cada um dos municípios terá uma Casa da Advocacia, com estrutura moderna e confortável.

A medida faz parte do Plano de Interiorização da OAB SP, que visa levar os mesmos serviços e benefícios da capital ao interior, oferecendo à advocacia infraestrutura com espaços de coworking, salas de reunião, acesso a plataformas eletrônicas, entre outras facilidades, além de proporcionar um atendimento mais prático à população local que utiliza os serviços da Assistência Judiciária.

FONTE OAB