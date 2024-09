Governo de SP inaugura pronto-socorro que beneficia 102 mil pessoas em Caieiras

Governo do Estado investiu R$ 4 milhões em convênio com o município; unidade de saúde terá capacidade para 15 mil atendimentos

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou o Pronto-Socorro Municipal Adulto “Ideir Hamamoto” e Infantil “Givaldo Soares da Silva”, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Em convênio com o município, o Governo de São Paulo investiu R$ 4 milhões nas obras da nova unidade de saúde, que tiveram custo total de R$ 5,8 milhões. O equipamento reforça um dos principais pilares deste governo: a regionalização do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Esses dois prontos-socorros vão atender muito bem Caieiras, com o pronto-socorro adulto e o pronto-socorro infantil, muitos atendimentos vão ser feitos todos os meses. Então nós temos médico especialista, médico ortopedista, aquelas pessoas que vão fazer os encaminhamentos, temos leitos de observação e internação, temos condição de fazer pequenos procedimentos, aquele primeiro atendimento ortopédico, de fazer o exame e ter o diagnóstico, com o Estado dando as condições para isso”, afirmou Tarcísio de Freitas.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença do secretário de Saúde, Eleuses Paiva, da primeira-dama Cristiane Freitas e do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, entre outras autoridades.

A previsão do número de atendimentos mensais no novo equipamento é de 15 mil, dos quais 10 mil no PS Adulto e 5 mil no PS Infantil, em sistema de portas abertas. Além de emergência e urgência, há atendimento de clínica geral, ortopedia, pediatria, fisioterapia hospitalar, assistência social e nutrição hospitalar, entre outras especialidades.

Novo Pronto-Socorro Adulto “Ideir Hamamoto”, em Caieiras

A área total, incluindo estacionamento com 53 vagas disponíveis para a população, é de 2.150,00 m² em pavimento térreo, além de área externa com estacionamento com 53 vagas disponíveis à população.

A ala adulta tem 33 leitos, sendo oito de emergência e dois para isolamento. A infraestrutura tem ainda salas de medicação, farmácia de apoio, coleta de exames, gesso, laboratório, Raio-X com banheiro. O PS exclusivo para crianças tem 17 leitos, dos quais dois são reservados para emergência, além de consultório odontológico e fraldário.