Homem é preso após tentar empurrar segurança para os trilhos na Estação Jundiaí

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após tentar empurrar um agente de segurança em direção aos trilhos da Estação Jundiaí, da Linha 7-Rubi, na tarde de sábado, 29 de agosto.

A ocorrência aconteceu por volta das 16h40. Segundo informações atribuídas à TIC Trens, o homem apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo quando foi abordado pela equipe responsável pela segurança da estação.

Durante a ocorrência, ele teria avançado contra um dos agentes e tentado lançá-lo em direção à via férrea justamente quando uma composição se aproximava da plataforma.

O funcionário conseguiu resistir e permaneceu fora dos trilhos. Outros integrantes da equipe intervieram e fizeram a contenção do homem.

Homem foi levado ao 1º Distrito Policial

Depois de ser contido, o suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Jundiaí.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante e, segundo informações divulgadas sobre o boletim de ocorrência, foi solicitada a conversão da prisão em preventiva.

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A apuração policial deverá esclarecer toda a sequência dos fatos e as circunstâncias que antecederam a tentativa de empurrar o agente para a via.

Até a divulgação das primeiras informações sobre o caso, não havia registro de ferimentos graves no funcionário.

Ocorrência começou após comportamento agressivo

As informações do registro policial indicam que o homem circulava pela estação e passou a dirigir ofensas à equipe de segurança.

Um dos agentes teria solicitado que ele se afastasse.

A abordagem evoluiu para contato físico. O homem teria agarrado o braço do funcionário e também arrancado o relógio que ele utilizava.

Pouco depois, com um trem se aproximando da plataforma, ocorreu a tentativa de empurrar o agente em direção aos trilhos.

A reação do funcionário e a chegada dos demais seguranças impediram que ele caísse na via.

Funcionário já teria sido ameaçado anteriormente

Outro ponto incluído no registro da ocorrência é que o agente teria reconhecido o homem.

Segundo as informações divulgadas, o mesmo funcionário teria sido ameaçado por ele em julho.

Esse episódio anterior passou a fazer parte dos elementos considerados na apuração do caso registrado no sábado.

A existência de uma ocorrência anterior, porém, não altera a necessidade de investigação individual dos fatos de 29 de agosto.

Circulação dos trens não foi interrompida

Apesar do risco provocado pela ocorrência na plataforma, a circulação ferroviária não precisou ser interrompida.

A TIC Trens informou que o episódio não causou impacto na operação da Linha 7-Rubi e que o funcionário envolvido passa bem.

A linha liga Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí e atende passageiros de cidades e bairros como Lapa, Pirituba, Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.

Situações próximas aos trilhos exigem resposta rápida justamente porque qualquer objeto, incêndio, pessoa ou obstáculo na faixa ferroviária pode representar risco para passageiros e trabalhadores.

Em junho, um incêndio próximo à Linha 7-Rubi obrigou a redução da circulação e afetou viagens na região da Água Branca. Na ocasião, a presença de fumaça perto da ferrovia exigiu operação em via única e aumentou o tempo de viagem dos passageiros.

Plataforma exige atenção mesmo quando não há problema com o trem

Uma ocorrência como a registrada em Jundiaí também chama atenção para a segurança nas áreas de embarque.

O risco não depende apenas de uma falha ferroviária.

Empurrões, discussões, objetos lançados sobre a via, comportamento agressivo ou circulação fora das áreas permitidas podem criar situações perigosas em poucos segundos.

Quando uma composição se aproxima, o espaço disponível para reação diminui.

A orientação mais segura para passageiros é permanecer atrás das faixas indicadas, evitar aproximação desnecessária da borda e procurar imediatamente os funcionários da estação quando houver briga, ameaça ou comportamento agressivo.

Passageiro não deve tentar conter uma pessoa agressiva sozinho

Quem presencia uma ocorrência dentro de uma estação pode sentir vontade de intervir.

A intervenção física, porém, pode ampliar o risco, especialmente perto dos trilhos.

O ideal é avisar imediatamente a equipe da estação, buscar distância segura e permitir que profissionais preparados para esse tipo de atendimento façam a abordagem.

Em situações de risco iminente, também é importante afastar crianças, idosos e outras pessoas da área de conflito.

A prioridade deve ser impedir que uma discussão localizada coloque outros passageiros em perigo.

Sujeira e objetos na via também podem gerar risco ferroviário

A segurança nas estações não envolve apenas comportamento de passageiros.

Objetos descartados irregularmente, lixo próximo aos trilhos, materiais levados pelo vento e situações envolvendo fogo também podem exigir ação das equipes ferroviárias.

Dependendo do local e do tipo de material, pode ser necessário reduzir velocidade, restringir a circulação ou até interromper temporariamente determinado trecho para inspeção.

A presença de fumaça também pode prejudicar a visibilidade e dificultar a atuação de trabalhadores próximos à via.

Esses cuidados explicam por que ocorrências aparentemente localizadas podem provocar reflexos muito maiores na operação ferroviária.

Caso seguirá sob investigação

O homem detido ficou à disposição das autoridades após o registro policial.

A Polícia Civil deverá seguir com a investigação para reunir depoimentos, imagens disponíveis e outros elementos relacionados ao episódio.

A TIC Trens informou que repudia atos de violência e destacou a atuação dos profissionais envolvidos na contenção.

O episódio terminou sem queda sobre os trilhos e sem alteração na circulação dos trens, mas a proximidade da composição tornou a ocorrência especialmente grave.

Para milhares de pessoas que utilizam a Linha 7-Rubi diariamente, situações desse tipo reforçam a importância de atenção às orientações das equipes e de comunicação imediata quando qualquer comportamento coloca passageiros ou trabalhadores em risco.