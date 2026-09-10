Grande São Paulo entra em alerta para tempestades; vento pode chegar a 70 km/h na sexta

Quem mora ou precisa circular pela Grande São Paulo deve ficar atento às condições do tempo entre esta sexta-feira (11) e sábado (12).

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta para tempestades severas, com possibilidade de chuva volumosa, raios, granizo e fortes rajadas de vento.

O aviso abrange a Capital e a Região Metropolitana, incluindo áreas como Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã, além de bairros como Lapa, Pirituba, Perus e Taipas.

Segundo a Defesa Civil, o período que exige maior atenção começa na tarde de sexta-feira, avança pela noite e continua durante a madrugada e a manhã de sábado.

Vento pode chegar a 70 km/h na Capital

Além do alerta estadual, a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo indica que as rajadas de vento podem alcançar 70 km/h na sexta-feira.

O dia ainda pode começar com períodos de menor instabilidade e elevação da temperatura, mas as condições mudam com o avanço do sistema meteorológico, favorecendo pancadas de chuva e tempestades a partir da tarde.

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Para quem trabalha fora, retorna para casa no fim do dia ou utiliza transporte público, esse intervalo merece atenção especial.

Rajadas fortes podem derrubar galhos, árvores, placas e estruturas mal fixadas, além de provocar interrupções de energia.

Chuva chega depois de um começo de mês já muito úmido

Outro fator aumenta a atenção para alagamentos e quedas de árvores.

Até a manhã desta quinta-feira (10), a cidade de São Paulo já havia acumulado cerca de 90 milímetros de chuva em setembro, segundo o CGE.

O volume representa aproximadamente 36% a mais que a média mensal de 66 milímetros utilizada pelo órgão. Isso significa que parte do solo já está bastante úmida antes da chegada da nova sequência de tempestades.

Em regiões com encostas, córregos ou histórico de alagamentos, a combinação de chuva acumulada e novos temporais pode elevar o risco de ocorrências.

Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato também precisam de atenção

As previsões municipais ainda apresentam diferenças sobre o volume exato de chuva que poderá cair em cada cidade, algo comum quando há tempestades localizadas.

Em Francisco Morato, uma das projeções meteorológicas consultadas aponta possibilidade de chuva forte e acumulado próximo de 35 milímetros na sexta-feira.

Em Franco da Rocha, modelos indicam condições para temporais e rajadas que podem passar dos 60 km/h.

Para Caieiras, Cajamar e Mairiporã, as previsões também mantêm possibilidade de chuva e trovoadas, mas os volumes ainda podem mudar conforme o sistema se aproxima.

Por isso, a orientação mais segura é acompanhar os alertas oficiais durante a sexta-feira em vez de considerar um número específico de chuva como definitivo.

E quem usa a Linha 7-Rubi?

O alerta também merece atenção de quem utiliza a Linha 7-Rubi, que atende bairros e municípios diretamente incluídos na área monitorada, como Lapa, Pirituba, Perus, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato.

Até esta quinta-feira, não havia anúncio de alteração preventiva na operação da linha por causa das tempestades.

Mesmo assim, chuva intensa e vento forte podem provocar problemas indiretos, como quedas de árvores ou objetos próximos à ferrovia, interrupções de energia e necessidade de ajustes operacionais.

A recomendação para quem depende da linha é consultar a situação do serviço antes de sair de casa, principalmente no fim da tarde e à noite de sexta-feira.

Vai sair de casa? Veja o que merece atenção

Durante tempestades, a Defesa Civil recomenda evitar permanecer perto de árvores, postes, placas de publicidade, muros e coberturas que possam ser atingidos pelas rajadas.

Também é importante não atravessar ruas ou avenidas alagadas, mesmo quando a profundidade parece pequena. A força da água pode esconder buracos, arrastar veículos ou derrubar uma pessoa.

Quem mora perto de córregos ou em áreas que já registraram alagamentos deve acompanhar rapidamente qualquer elevação do nível da água.

Motoristas também devem reduzir a velocidade em chuva intensa e evitar passar por pontos inundados.

Eventos ao ar livre podem precisar ser interrompidos

A Defesa Civil também fez um alerta específico para organizadores de eventos.

Tendas, palcos, arquibancadas, painéis e outras estruturas temporárias devem ser revisados antes da chegada das tempestades.

Dependendo da evolução das condições meteorológicas, atividades ao ar livre podem precisar ter horário alterado, ser transferidas, adiadas ou até suspensas preventivamente.

O Governo de São Paulo decidiu montar um Gabinete de Crise, com participação de órgãos públicos e concessionárias de energia, água, gás e telefonia.

A estrutura começará a funcionar às 14h de sexta-feira e permanecerá ativa até a tarde de sábado, justamente durante o intervalo considerado mais crítico.

A intensidade e a localização exata das tempestades ainda podem mudar. Por isso, moradores da região devem acompanhar os avisos oficiais ao longo da sexta-feira, principalmente antes de deslocamentos, viagens, eventos ou atividades externas.