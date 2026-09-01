Concurso de Mairiporã entra na reta final e inscrições terminam em 3 de setembro

Quem pretende disputar uma vaga no serviço público em Mairiporã precisa ficar atento ao prazo. As inscrições para o concurso público da Prefeitura terminam na próxima quinta-feira, 3 de setembro, e o processo seletivo oferece cinco vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.265,97 a R$ 5.574,03.

A prova objetiva está prevista para 27 de setembro, deixando poucas semanas entre o encerramento das inscrições e a aplicação do exame. A organização do concurso é responsabilidade do Instituto Nosso Rumo.

Quais são as vagas do concurso de Mairiporã

O Concurso Público nº 01/2026 reúne oportunidades nas áreas social, administrativa e de saúde.

As vagas são destinadas aos seguintes cargos:

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Monitor Social: 1 vaga + cadastro reserva

1 vaga + cadastro reserva Assistente Social: 1 vaga + cadastro reserva

1 vaga + cadastro reserva Controlador Interno: 1 vaga

1 vaga Psicólogo: 1 vaga + cadastro reserva

1 vaga + cadastro reserva Terapeuta Ocupacional: 1 vaga + cadastro reserva

Para Monitor Social, a exigência é de ensino médio completo.

Os cargos de Assistente Social, Controlador Interno, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional exigem formação superior compatível com a função. O candidato também precisa conferir no edital eventuais exigências de registro profissional e requisitos específicos.

A diversidade das funções permite a participação de profissionais com diferentes formações, incluindo quem concluiu apenas o ensino médio e candidatos que já possuem graduação.

Salários chegam a R$ 5.574,03

A remuneração varia de acordo com o cargo e a jornada de trabalho.

Confira os valores previstos:

Monitor Social: R$ 2.265,97

R$ 2.265,97 Assistente Social: R$ 3.635,24

R$ 3.635,24 Controlador Interno: R$ 5.574,03

R$ 5.574,03 Psicólogo: R$ 3.635,24

R$ 3.635,24 Terapeuta Ocupacional: R$ 3.635,24

O maior salário inicial está previsto para Controlador Interno.

As jornadas também variam conforme a função, com cargas de 30 ou 40 horas semanais.

Antes de escolher o cargo apenas pelo salário, o candidato deve observar as atribuições, formação exigida, jornada e atividades descritas no edital. Essa leitura ajuda a evitar uma inscrição em uma função incompatível com a experiência ou formação profissional.

Inscrições terminam nesta quinta-feira

O período de inscrições começou em 6 de agosto e termina em 3 de setembro de 2026.

O cadastro deve ser realizado pela plataforma do Instituto Nosso Rumo, banca responsável pelo concurso.

As taxas de participação são:

R$ 65 para cargos de nível médio

R$ 78,60 para cargos de nível superior

Quem ainda pretende participar deve evitar deixar o preenchimento para as últimas horas.

Problemas de conexão, dúvidas durante o cadastro, escolha incorreta do cargo ou dificuldades para emitir documentos podem consumir um tempo que fará falta perto do encerramento.

Depois de preencher os dados, também é importante conferir se todas as etapas exigidas pela banca foram concluídas.

Prova objetiva será realizada em 27 de setembro

Sala de concurso reúne candidatos durante prova objetiva, etapa comum em seleções para vagas no serviço público. (Foto ilustrativa)

A prova objetiva está programada para 27 de setembro, ainda neste mês.

O cronograma prevê a divulgação da convocação para a prova antes da aplicação do exame. Nessa etapa, o candidato deve verificar local, horário e demais orientações fornecidas pela banca.

O resultado final do concurso está previsto para 30 de novembro de 2026.

Como o período entre o fechamento das inscrições e a prova é relativamente curto, quem ainda não começou a estudar terá poucas semanas para organizar a preparação.

Uma estratégia simples é utilizar o conteúdo programático do edital como ponto de partida e dividir os assuntos pelos dias disponíveis até a avaliação.

O que verificar antes de concluir a inscrição

O edital deve ser consultado antes do pagamento da taxa.

Entre os principais pontos que precisam ser conferidos estão:

escolaridade exigida;

formação profissional;

registro em conselho, quando necessário;

atribuições do cargo;

jornada semanal;

salário;

conteúdo programático;

critérios de classificação;

documentação necessária;

regras para candidatos com deficiência;

cronograma das próximas etapas.

Também é importante guardar comprovantes relacionados à inscrição e acompanhar as atualizações divulgadas pela organizadora.

Em concursos públicos, alterações de cronograma, convocações e comunicados oficiais podem ser publicados depois do encerramento das inscrições.

Cadastro reserva pode ampliar as oportunidades

Quatro dos cinco cargos possuem formação de cadastro reserva junto com a vaga imediata.

Isso significa que o concurso não deve ser avaliado apenas pelas cinco vagas anunciadas inicialmente.

Durante a validade do certame, a Prefeitura poderá convocar outros candidatos classificados caso surjam novas necessidades administrativas, sempre respeitando as regras do edital e a ordem de classificação.

Para quem acompanha oportunidades no serviço público, novos concursos também costumam aparecer em cidades próximas ao longo do ano, como ocorreu com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, que abriu concurso para enfermeiro com remuneração acima de R$ 12,5 mil. Acompanhar editais permite comparar salários, exigências e prazos antes de decidir em qual seleção participar.

Concurso reúne diferentes perfis profissionais

Uma característica do concurso de Mairiporã é a variedade de áreas contempladas.

Monitor Social abre uma possibilidade para candidatos com ensino médio completo.

Assistente Social, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional atendem profissionais ligados principalmente às políticas públicas de atendimento social e saúde.

Controlador Interno, cargo com a maior remuneração da seleção, está ligado a atividades de controle e fiscalização administrativa.

Essa distribuição amplia o público potencial do certame e pode atrair candidatos de Mairiporã e de municípios próximos.

Onde acompanhar as próximas etapas

Depois de fazer a inscrição, o candidato deve continuar acompanhando os canais oficiais relacionados ao concurso.

A Prefeitura de Mairiporã mantém uma área destinada a editais e concursos públicos. O Instituto Nosso Rumo também concentra informações sobre cronograma, convocações, provas, resultados e eventuais comunicados.

Grupos de mensagens e redes sociais podem ajudar na troca de informações entre candidatos, mas não devem substituir os documentos oficiais.

Qualquer mudança de horário, local de prova ou etapa precisa ser confirmada diretamente nos canais responsáveis pelo certame.

Prazo de inscrição termina em 3 de setembro

Com o encerramento das inscrições marcado para quinta-feira, 3 de setembro, os interessados entram nos últimos dias para decidir se participarão do concurso.

Quem pretende disputar uma das vagas deve conferir o edital, verificar se atende aos requisitos do cargo escolhido e concluir o cadastro dentro do prazo.

Depois disso, a atenção passa para a prova objetiva de 27 de setembro.

Para quem já decidiu participar, o principal risco agora é simples: deixar a inscrição para depois e perder uma seleção que só volta a abrir quando houver um novo concurso.