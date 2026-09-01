Cajamar terá troca gratuita de geladeiras e lâmpadas em setembro; veja quem tem direito

Moradores de Cajamar que têm uma geladeira antiga em casa poderão se cadastrar em setembro para tentar trocar o aparelho gratuitamente por um modelo novo e mais econômico.

O cadastramento será realizado nos dias 8 e 9 de setembro de 2026, das 10h às 14h30, na Praça dos Esportes e Cultura (PEC) do Polvilho. A ação também permitirá a substituição de até 20 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED.

A iniciativa faz parte do programa de eficiência energética desenvolvido pela Enel e busca reduzir o consumo de eletricidade nas residências.

A inscrição, porém, é apenas a primeira etapa. Os interessados precisam atender aos critérios do programa e passar por uma avaliação antes da definição dos contemplados.

Quem pode participar da troca de geladeiras em Cajamar

Para participar, o morador precisa ser cliente da Enel e atender às exigências divulgadas para a ação.

Entre os principais critérios estão:

Acompanhe mais de Cajamar Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria. Ver tudo de Cajamar →

estar com as contas de energia em dia;

apresentar consumo médio de até 250 kWh por mês nos últimos 12 meses;

possuir uma geladeira com mais de nove anos de uso;

o aparelho antigo ainda deve apresentar sinais de funcionamento;

não ter recebido outra geladeira pelo programa nos últimos 10 anos.

Também será necessário apresentar RG, CPF e a última conta de energia do titular.

Quem estiver com contas atrasadas ainda poderá tentar participar, desde que regularize os débitos e apresente o comprovante de pagamento durante o cadastramento.

Onde e quando será feito o cadastro

O cadastramento será feito no PEC do Polvilho.

Datas: 8 e 9 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 14h30

Local: PEC do Polvilho

Endereço: Rua Constantino Francisco de Almeida, 367, Jardim Santana, Cajamar

Os interessados devem separar os documentos com antecedência para evitar problemas no momento da inscrição.

Cadastro não garante uma geladeira nova

A realização do cadastro não significa que o morador receberá automaticamente um novo refrigerador.

Depois da inscrição, será feita uma avaliação técnica para verificar se o consumidor e o equipamento antigo atendem às regras estabelecidas pelo programa.

Somente após essa análise serão definidos os contemplados.

Até o momento, não foi divulgada a quantidade de geladeiras que será disponibilizada nesta edição em Cajamar.

Também ainda não foi informada a data de retirada dos refrigeradores antigos nem quando os novos equipamentos serão entregues.

Os selecionados deverão receber posteriormente as orientações sobre as próximas etapas.

Geladeira antiga precisa estar funcionando

Não basta possuir um refrigerador velho.

Segundo as regras divulgadas para a ação, a geladeira deve ter mais de nove anos de uso e ainda apresentar indícios de funcionamento.

Isso significa que equipamentos completamente inutilizados podem não atender aos critérios da avaliação.

A exigência está relacionada ao objetivo do programa, que busca retirar de circulação aparelhos antigos que continuam consumindo energia e substituí-los por equipamentos mais eficientes.

As geladeiras previstas para a ação possuem Selo Procel A, classificação associada a maior eficiência energética.

Moradores também poderão trocar até 20 lâmpadas

Além das geladeiras, moradores poderão substituir lâmpadas antigas por modelos de LED.

Cada instalação poderá receber até 20 lâmpadas, desde que sejam substituídas unidades incandescentes ou fluorescentes.

Os modelos de LED utilizam menos eletricidade e possuem vida útil superior à de tecnologias mais antigas, o que pode ajudar a reduzir o consumo ao longo do tempo.

Para a identificação da unidade consumidora, será necessário apresentar uma conta de energia.

Programa já passou outras vezes por Cajamar

A ação não é inédita no município.

Em novembro de 2025, Cajamar também recebeu uma edição do programa de troca de geladeiras e lâmpadas.

Na ocasião, o limite divulgado era de até 10 lâmpadas por instalação.

Na edição marcada para setembro de 2026, esse número passou para até 20 unidades, ampliando a quantidade que poderá ser substituída em cada unidade consumidora.

Dados divulgados pela Enel mostram que o programa de eficiência energética realizou 83 ações no primeiro trimestre de 2026, com a substituição de 2.211 geladeiras e 77.482 lâmpadas por LED em municípios atendidos pela distribuidora, entre eles Cajamar.

Por que geladeiras antigas entram no programa

A geladeira é um dos poucos eletrodomésticos que permanecem ligados praticamente durante todo o dia.

Com o passar dos anos, refrigeradores antigos podem consumir mais energia que modelos mais modernos para manter a mesma refrigeração.

Por isso, programas de eficiência energética priorizam a substituição de aparelhos antigos ainda em funcionamento por equipamentos com classificação de consumo mais eficiente.

Para as famílias contempladas, a troca representa não apenas a substituição de um eletrodoméstico antigo, mas também a possibilidade de reduzir o consumo de energia ao longo dos meses.

Serviço

Troca gratuita de geladeiras e lâmpadas em Cajamar

Datas: 8 e 9 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 14h30

Local: PEC do Polvilho

Endereço: Rua Constantino Francisco de Almeida, 367, Jardim Santana

Documentos: RG, CPF e última conta de energia do titular