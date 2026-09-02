Matrícula escolar 2027 em SP já começou: veja quem precisa se cadastrar até 18 de setembro

Famílias têm até o dia 18 para pedir vaga ou transferência na rede estadual; alunos que já estudam na mesma escola têm renovação automática

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Publicado por: Celio Ricardo

Publicado: 02/09/2026, às 10:35

Atualizado: 02/09/2026, s 10:35

Mãe caminha de mãos dadas com menino de mochila escolar em rua arborizada antes do início das aulas

Quem pretende estudar na rede estadual de São Paulo em 2027 tem até 18 de setembro para fazer a inscrição ou pedir transferência.

E nem todos precisam se cadastrar novamente.

Para quem já estuda em uma escola estadual em 2026 e pretende continuar normalmente na rede no próximo ano, a matrícula será renovada de forma automática.

O prazo interessa principalmente a novos alunos, estudantes que desejam mudar de escola e pessoas que interromperam os estudos e querem retornar.

Quem precisa fazer a matrícula para 2027

O cadastro deve ser feito por estudantes que ainda não estão matriculados na rede estadual paulista e pretendem ingressar nela em 2027.

Entre os principais casos estão:

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  • estudantes vindos de escolas particulares;
  • alunos que estudavam em outro estado;
  • pessoas que deixaram de estudar e querem retornar;
  • estudantes da rede estadual que desejam pedir transferência;
  • alunos da rede municipal que precisam seguir para uma etapa atendida pela rede estadual.

Para menores de 18 anos, o procedimento deve ser feito pelo responsável.

Quem já estuda na rede estadual precisa fazer alguma coisa?

Na maior parte dos casos, não.

O estudante matriculado na rede estadual em 2026 e que pretende continuar normalmente em 2027 terá a matrícula renovada automaticamente.

A família precisa agir dentro do prazo caso queira solicitar transferência para outra escola.

Como fazer a inscrição

A matrícula pode ser solicitada pela Secretaria Escolar Digital (SED), na opção de inscrição para a rede pública.

Também é possível fazer o atendimento presencialmente em qualquer escola estadual ou em uma unidade do Poupatempo.

É recomendável separar documentos de identificação do estudante e do responsável, além de comprovante de residência e documentos de escolaridade.

O endereço informado merece atenção porque ele pode ser considerado na definição da escola para a qual o estudante será encaminhado, levando em conta unidades próximas da residência e a disponibilidade de vagas.

Alunos do 5º e do 9º ano devem conferir a pré-matrícula

Famílias de estudantes da rede municipal que estão concluindo o 5º ou o 9º ano precisam conferir se o encaminhamento para a etapa seguinte aparece corretamente na pré-matrícula.

Isso vale, por exemplo, para quem termina o 5º ano e seguirá para o 6º, ou conclui o 9º ano antes de ingressar no Ensino Médio.

Caso a pré-matrícula não apareça, a família poderá procurar presencialmente uma escola estadual e indicar até três unidades de preferência.

A indicação não representa garantia de vaga na primeira opção, já que a distribuição também depende das vagas disponíveis.

Interrompeu os estudos ou não tem histórico escolar?

Jovens e adultos que deixaram a escola também podem procurar a rede estadual para retomar os estudos.

A rede oferece Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a falta do histórico escolar não deve impedir a pessoa de buscar atendimento.

Quando não for possível comprovar a escolaridade anterior, a escola poderá orientar sobre os procedimentos necessários para identificar a etapa adequada para a continuidade dos estudos.

Quando será possível saber em qual escola o aluno ficou?

Depois do encerramento das inscrições, a rede estadual fará a organização e a alocação dos estudantes.

As informações para o ano letivo de 2027 poderão ser consultadas pela Secretaria Escolar Digital.

A previsão é que os dados de turma e série comecem a ser divulgados em janeiro de 2027.

Por isso, é importante guardar os dados usados na inscrição e acompanhar a situação pelo sistema.

Prazo termina em 18 de setembro: o que fazer agora

Quem ainda não sabe se precisa fazer uma nova inscrição deve primeiro verificar a situação do estudante na Secretaria Escolar Digital.

Se a pré-matrícula não aparecer, houver interesse em transferência ou surgir alguma dúvida sobre o encaminhamento para 2027, a orientação é procurar uma escola estadual antes do encerramento do prazo.

Matrículas da rede estadual de São Paulo para 2027

  • Período: 1º a 18 de setembro de 2026
  • Onde fazer: SED, escola estadual ou Poupatempo
  • Documentos recomendados: identificação, comprovante de residência e escolaridade
  • Menores de 18 anos: procedimento feito pelo responsável
  • Alunos que permanecem na rede: matrícula automática
  • Consulta para 2027: prevista para janeiro

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