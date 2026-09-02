Matrícula escolar 2027 em SP já começou: veja quem precisa se cadastrar até 18 de setembro

Quem pretende estudar na rede estadual de São Paulo em 2027 tem até 18 de setembro para fazer a inscrição ou pedir transferência.

E nem todos precisam se cadastrar novamente.

Para quem já estuda em uma escola estadual em 2026 e pretende continuar normalmente na rede no próximo ano, a matrícula será renovada de forma automática.

O prazo interessa principalmente a novos alunos, estudantes que desejam mudar de escola e pessoas que interromperam os estudos e querem retornar.

Quem precisa fazer a matrícula para 2027

O cadastro deve ser feito por estudantes que ainda não estão matriculados na rede estadual paulista e pretendem ingressar nela em 2027.

Entre os principais casos estão:

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estudantes vindos de escolas particulares;

alunos que estudavam em outro estado;

pessoas que deixaram de estudar e querem retornar;

estudantes da rede estadual que desejam pedir transferência;

alunos da rede municipal que precisam seguir para uma etapa atendida pela rede estadual.

Para menores de 18 anos, o procedimento deve ser feito pelo responsável.

Quem já estuda na rede estadual precisa fazer alguma coisa?

Na maior parte dos casos, não.

O estudante matriculado na rede estadual em 2026 e que pretende continuar normalmente em 2027 terá a matrícula renovada automaticamente.

A família precisa agir dentro do prazo caso queira solicitar transferência para outra escola.

Como fazer a inscrição

A matrícula pode ser solicitada pela Secretaria Escolar Digital (SED), na opção de inscrição para a rede pública.

Também é possível fazer o atendimento presencialmente em qualquer escola estadual ou em uma unidade do Poupatempo.

É recomendável separar documentos de identificação do estudante e do responsável, além de comprovante de residência e documentos de escolaridade.

O endereço informado merece atenção porque ele pode ser considerado na definição da escola para a qual o estudante será encaminhado, levando em conta unidades próximas da residência e a disponibilidade de vagas.

Alunos do 5º e do 9º ano devem conferir a pré-matrícula

Famílias de estudantes da rede municipal que estão concluindo o 5º ou o 9º ano precisam conferir se o encaminhamento para a etapa seguinte aparece corretamente na pré-matrícula.

Isso vale, por exemplo, para quem termina o 5º ano e seguirá para o 6º, ou conclui o 9º ano antes de ingressar no Ensino Médio.

Caso a pré-matrícula não apareça, a família poderá procurar presencialmente uma escola estadual e indicar até três unidades de preferência.

A indicação não representa garantia de vaga na primeira opção, já que a distribuição também depende das vagas disponíveis.

Interrompeu os estudos ou não tem histórico escolar?

Jovens e adultos que deixaram a escola também podem procurar a rede estadual para retomar os estudos.

A rede oferece Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a falta do histórico escolar não deve impedir a pessoa de buscar atendimento.

Quando não for possível comprovar a escolaridade anterior, a escola poderá orientar sobre os procedimentos necessários para identificar a etapa adequada para a continuidade dos estudos.

Quando será possível saber em qual escola o aluno ficou?

Depois do encerramento das inscrições, a rede estadual fará a organização e a alocação dos estudantes.

As informações para o ano letivo de 2027 poderão ser consultadas pela Secretaria Escolar Digital.

A previsão é que os dados de turma e série comecem a ser divulgados em janeiro de 2027.

Por isso, é importante guardar os dados usados na inscrição e acompanhar a situação pelo sistema.

Prazo termina em 18 de setembro: o que fazer agora

Quem ainda não sabe se precisa fazer uma nova inscrição deve primeiro verificar a situação do estudante na Secretaria Escolar Digital.

Se a pré-matrícula não aparecer, houver interesse em transferência ou surgir alguma dúvida sobre o encaminhamento para 2027, a orientação é procurar uma escola estadual antes do encerramento do prazo.

Matrículas da rede estadual de São Paulo para 2027