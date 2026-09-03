Placa termina em 5 ou 6? Prazo já começou em SP e atraso pode dar multa, 7 pontos e remoção

Quem tem carro com placa terminada em 5 ou 6 em São Paulo precisa prestar atenção ao calendário neste mês.

O prazo para fazer o licenciamento obrigatório de 2026 termina em 30 de setembro e deixar a regularização para depois pode custar bem mais do que os R$ 174,08 cobrados pela taxa.

Dirigir com o licenciamento vencido é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo para um pátio.

Mas existe outro cuidado importante: pagar apenas a taxa não significa necessariamente que o carro já esteja regularizado. Multas, IPVA em aberto e determinados bloqueios podem impedir a emissão do novo documento.

Quanto custa o licenciamento 2026 em São Paulo?

A taxa de licenciamento anual em São Paulo é de R$ 174,08 em 2026.

Para concluir o processo, o proprietário precisa informar o Renavam do veículo e quitar os débitos que estejam impedindo a emissão do documento.

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Isso pode incluir multas de trânsito, IPVA pendente e restrições administrativas ou judiciais.

Por isso, depois do pagamento, vale conferir se o CRLV-e 2026 realmente foi emitido.

Como fazer o licenciamento

O processo pode ser feito pelos canais digitais do Detran-SP, Poupatempo e Senatran.

Na prática, o motorista deve seguir esta ordem:

consultar a situação do veículo e verificar se existem débitos ou bloqueios; quitar IPVA, multas ou outras pendências que impeçam o licenciamento; pagar a taxa de R$ 174,08, utilizando o Renavam; aguardar a confirmação do pagamento e a atualização do documento; acessar o CRLV-e e conferir se o documento já corresponde ao exercício de 2026.

O pagamento pode ser realizado pelos canais bancários disponíveis, como internet banking, aplicativo do banco, caixa eletrônico e, conforme as opções disponibilizadas pelo banco ou canal utilizado.

Em 2026, o Governo de São Paulo informa que a atualização do documento passou a ocorrer de forma instantânea após a regularização dos débitos.

Paguei o licenciamento, mas o CRLV-e não apareceu. E agora?

Esse é um ponto que merece atenção.

Se a taxa já foi paga e o documento não foi atualizado, o primeiro passo é verificar se ainda existe algum débito ou restrição vinculada ao veículo.

Multas, IPVA pendente ou bloqueios administrativos e judiciais podem impedir a emissão mesmo depois do pagamento da taxa.

Também é importante confirmar se o pagamento já foi efetivamente compensado.

Se tudo estiver regular e o CRLV-e continuar indisponível, o proprietário deve consultar os canais oficiais do Detran-SP ou do Poupatempo antes de circular com o veículo contando apenas com o comprovante de pagamento.

Precisa imprimir o documento?

Não.

O CRLV-e digital possui a mesma validade jurídica do documento impresso e pode permanecer armazenado no celular.

A Senatran informa que o documento pode ser acessado no aparelho mesmo sem conexão com a internet, desde que já tenha sido disponibilizado no aplicativo.

Quem preferir também pode imprimir o CRLV-e em papel comum.

Antes de sair de casa, uma conferência simples ajuda a evitar problemas: abra o documento e veja se ele já aparece como CRLV-e 2026.

O que acontece se passar de 30 de setembro?

Para os veículos que seguem o calendário convencional e têm placas terminadas em 5 ou 6, 30 de setembro é o último dia do prazo.

Depois disso, circular com o licenciamento vencido sujeita o motorista às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Além da multa de R$ 293,47 e dos sete pontos na CNH, o veículo pode ser removido.

Na prática, o prejuízo pode ir além da própria multa, principalmente se houver necessidade de remoção e outras despesas relacionadas à liberação do veículo.

Atenção: caminhões seguem outro calendário

O calendário convencional de placas finais 5 e 6 não deve ser aplicado automaticamente a caminhões e caminhões-tratores.

Esses veículos possuem cronograma próprio de licenciamento em São Paulo.

Por isso, quem possui caminhão deve consultar especificamente o calendário correspondente à categoria antes de considerar setembro como mês de vencimento.

Veja o calendário do licenciamento 2026 em SP

Para os veículos submetidos ao calendário convencional, os prazos são:

Finais 1 e 2: até 31 de julho;

até 31 de julho; Finais 3 e 4: até 31 de agosto;

até 31 de agosto; Finais 5 e 6: até 30 de setembro;

até 30 de setembro; Finais 7 e 8: até 31 de outubro;

até 31 de outubro; Final 9: até 30 de novembro;

até 30 de novembro; Final 0: até 31 de dezembro.

São Paulo possui uma frota ativa de aproximadamente 27,7 milhões de veículos. Até o início de setembro, cerca de 12,4 milhões já haviam sido licenciados em 2026.

Para quem tem placa final 5 ou 6, a melhor estratégia é não deixar para os últimos dias. Conferir os débitos agora reduz o risco de descobrir uma pendência justamente quando o prazo estiver terminando.