Placa termina em 5 ou 6? Prazo já começou em SP e atraso pode dar multa, 7 pontos e remoção

Quem tem carro com placa terminada em 5 ou 6 em São Paulo precisa prestar atenção ao calendário neste mês.
O prazo para fazer o licenciamento obrigatório de 2026 termina em 30 de setembro e deixar a regularização para depois pode custar bem mais do que os R$ 174,08 cobrados pela taxa.
Dirigir com o licenciamento vencido é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo para um pátio.
Mas existe outro cuidado importante: pagar apenas a taxa não significa necessariamente que o carro já esteja regularizado. Multas, IPVA em aberto e determinados bloqueios podem impedir a emissão do novo documento.
Quanto custa o licenciamento 2026 em São Paulo?
A taxa de licenciamento anual em São Paulo é de R$ 174,08 em 2026.
Para concluir o processo, o proprietário precisa informar o Renavam do veículo e quitar os débitos que estejam impedindo a emissão do documento.
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Isso pode incluir multas de trânsito, IPVA pendente e restrições administrativas ou judiciais.
Por isso, depois do pagamento, vale conferir se o CRLV-e 2026 realmente foi emitido.
Como fazer o licenciamento
O processo pode ser feito pelos canais digitais do Detran-SP, Poupatempo e Senatran.
Na prática, o motorista deve seguir esta ordem:
- consultar a situação do veículo e verificar se existem débitos ou bloqueios;
- quitar IPVA, multas ou outras pendências que impeçam o licenciamento;
- pagar a taxa de R$ 174,08, utilizando o Renavam;
- aguardar a confirmação do pagamento e a atualização do documento;
- acessar o CRLV-e e conferir se o documento já corresponde ao exercício de 2026.
O pagamento pode ser realizado pelos canais bancários disponíveis, como internet banking, aplicativo do banco, caixa eletrônico e, conforme as opções disponibilizadas pelo banco ou canal utilizado.
Em 2026, o Governo de São Paulo informa que a atualização do documento passou a ocorrer de forma instantânea após a regularização dos débitos.
Paguei o licenciamento, mas o CRLV-e não apareceu. E agora?
Esse é um ponto que merece atenção.
Se a taxa já foi paga e o documento não foi atualizado, o primeiro passo é verificar se ainda existe algum débito ou restrição vinculada ao veículo.
Multas, IPVA pendente ou bloqueios administrativos e judiciais podem impedir a emissão mesmo depois do pagamento da taxa.
Também é importante confirmar se o pagamento já foi efetivamente compensado.
Se tudo estiver regular e o CRLV-e continuar indisponível, o proprietário deve consultar os canais oficiais do Detran-SP ou do Poupatempo antes de circular com o veículo contando apenas com o comprovante de pagamento.
Precisa imprimir o documento?
Não.
O CRLV-e digital possui a mesma validade jurídica do documento impresso e pode permanecer armazenado no celular.
A Senatran informa que o documento pode ser acessado no aparelho mesmo sem conexão com a internet, desde que já tenha sido disponibilizado no aplicativo.
Quem preferir também pode imprimir o CRLV-e em papel comum.
Antes de sair de casa, uma conferência simples ajuda a evitar problemas: abra o documento e veja se ele já aparece como CRLV-e 2026.
O que acontece se passar de 30 de setembro?
Para os veículos que seguem o calendário convencional e têm placas terminadas em 5 ou 6, 30 de setembro é o último dia do prazo.
Depois disso, circular com o licenciamento vencido sujeita o motorista às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Além da multa de R$ 293,47 e dos sete pontos na CNH, o veículo pode ser removido.
Na prática, o prejuízo pode ir além da própria multa, principalmente se houver necessidade de remoção e outras despesas relacionadas à liberação do veículo.
Atenção: caminhões seguem outro calendário
O calendário convencional de placas finais 5 e 6 não deve ser aplicado automaticamente a caminhões e caminhões-tratores.
Esses veículos possuem cronograma próprio de licenciamento em São Paulo.
Por isso, quem possui caminhão deve consultar especificamente o calendário correspondente à categoria antes de considerar setembro como mês de vencimento.
Veja o calendário do licenciamento 2026 em SP
Para os veículos submetidos ao calendário convencional, os prazos são:
- Finais 1 e 2: até 31 de julho;
- Finais 3 e 4: até 31 de agosto;
- Finais 5 e 6: até 30 de setembro;
- Finais 7 e 8: até 31 de outubro;
- Final 9: até 30 de novembro;
- Final 0: até 31 de dezembro.
São Paulo possui uma frota ativa de aproximadamente 27,7 milhões de veículos. Até o início de setembro, cerca de 12,4 milhões já haviam sido licenciados em 2026.
Para quem tem placa final 5 ou 6, a melhor estratégia é não deixar para os últimos dias. Conferir os débitos agora reduz o risco de descobrir uma pendência justamente quando o prazo estiver terminando.