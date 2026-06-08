Tradição, música e clima de encontro marcam os próximos dias da Festa de Santo Antônio em Caieiras

A 71ª Festa de Santo Antônio chega aos últimos dias em Caieiras com atrações marcadas para 13 e 14 de junho, sempre a partir das 19h. A programação reúne música ao vivo, dança, apresentações culturais, gastronomia e atividades que costumam atrair moradores de diferentes bairros da cidade.

Conhecida por atravessar gerações, a festa se mantém como um dos encontros mais lembrados do calendário caieirense. Para muitos moradores, a participação no evento começou ainda na infância, em passeios com pais e avós, e hoje continua em novas companhias.

Neste fim de semana, a celebração ganha dois dias de atividades voltadas ao público que busca música, convivência e um ambiente popular, sem perder o vínculo afetivo com a história da cidade.

Programação dos dias 13 e 14 de junho

No sábado, 13 de junho, a programação começa às 19h com apresentação da EMAC, a Escola Municipal de Artes de Caieiras. A participação da escola valoriza a produção cultural local e aproxima alunos, familiares e moradores em uma noite aberta ao público.

Ainda no sábado, o evento recebe Canela, Rafael Dalchau e Cris Caner em uma apresentação de chorinho. O estilo musical combina com o clima de festa de rua, com repertório instrumental, som ao vivo e proximidade com o público.

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No domingo, 14 de junho, também a partir das 19h, a programação terá apresentações de Fênix Suelen Miranda Relevé, Start Dance e show sertanejo com Igor e Fernanda.

Atrações confirmadas

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Programação da 71ª Festa de Santo Antônio em Caieiras reúne atrações culturais nos dias 13 e 14 de junho, com apresentações da EMAC, chorinho, dança e sertanejo a partir das 19h.

Sábado, 13 de junho, a partir das 19h

• EMAC

• Canela, Rafael Dalchau e Cris Caner, com apresentação de chorinho

Domingo, 14 de junho, a partir das 19h

• Fênix Suelen Miranda Relevé

• Start Dance

• Igor e Fernanda, com show sertanejo

Encontro que atravessa gerações

A festa carrega um forte valor simbólico para Caieiras. Mais do que acompanhar uma atração musical ou passar pelas barracas, muitos moradores voltam ao evento porque ele faz parte da história familiar.

É esse sentimento que aparece no relato de Enzo, que esteve na festa ao lado de Silvana e destacou a ligação da família com a celebração.

“Casamenteiro ou não, estamos curtindo esse momento que é tradição em Caieiras. Meus avós e meus pais já frequentavam aqui antes mesmo de eu nascer”, disse Enzo.

A fala resume o lado mais afetivo da festa. O ambiente favorece encontros simples, conversas demoradas, passeios em casal e lembranças que se renovam a cada edição. Sem exagero, há um romantismo discreto no jeito como a cidade se reúne nesses dias.

Cultura local ganha espaço na festa

A presença da EMAC, de grupos de dança e de músicos convidados reforça o papel cultural do evento. A festa também funciona como vitrine para artistas, estudantes e apresentações que fazem parte da vida comunitária de Caieiras.

O chorinho traz uma sonoridade mais tradicional e intimista. Já o domingo amplia o ritmo da programação com dança e sertanejo, criando uma sequência pensada para públicos diferentes.

Essa variedade ajuda a manter o evento atrativo para quem acompanha a festa há anos e também para quem participa pela primeira vez.

Último fim de semana deve reunir moradores em Caieiras

Depois de um primeiro fim de semana com boa presença de público, a festa segue para seus dois últimos dias com expectativa de nova participação de moradores e visitantes.

A programação dos dias 13 e 14 de junho mantém o foco na convivência, na cultura e na memória local. Para quem cresceu em Caieiras, é mais uma oportunidade de reencontrar uma tradição conhecida. Para quem chega agora, é uma chance de conhecer um evento que ajuda a contar parte da história afetiva da cidade.