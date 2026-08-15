Feliz Ano Velho nos palcos

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“14 de dezembro de 1979/17 horas/Sol em conjunção com Netuno/e em oposição a Vênus”. Data, horário e pontos astronômicos marcam o momento exato em que a vida de Marcelo Rubens Paiva mudou completamente. Um mergulho mal sucedido, numa lagoa rasa em Campinas, interior de São Paulo, causou no jovem, então com vinte anos, um grave trauma na medula espinhal, o deixando tetraplégico.

Lutando contra as adversidades impostas pelo acidente, Paiva mostrou resiliência, enfrentado dolorosa e lenta recuperação relatadas em seu primeiro romance, “Feliz Ano Velho”, publicado em 1982. Autobiográfico, o livro do também jornalista, cronista e músico marcou gerações, sobretudo da década de 80, por retratar tão bem a juventude da época.

Ao longo do tempo o romance venceu prêmiações importantes como o Jabuti e o Prêmio Moinho Santista, tornou-se sucesso de crítica e público, teve tradução para diversos idiomas, além versões importantes no teatro e cinema.

Em 1983, o dramaturgo Alcides Nogueira adaptou o livro para os palcos, revelando e marcando a carreira de nomes relevantes da cena nacional como Lilía Cabral, Paulo Betti, Marcos Frota e Denise Del Vecchio. A versão cinematográfica de 1988, dirigida por Roberto Gervitz e protagonizada por Marcos Breda, foi aclamada no Festival de Gramado, faturando como Melhor Filme do Júri Popular, Roteiro e Fotografia.

Agora chegou a vez da obra estreante de Marcelo Rubens Paiva, também autor de “Ainda Estou Aqui”, que deu origem ao longa-metragem vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, em 2025, ganhar montagem musical.

Com direção de Gustavo Barchilon e adaptação de Marília Toledo, “Feliz Ano Velho – O Musical” estreia em 19 de setembro, no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras com produção da Barho Produções.

No palco, o elenco estelar traz Hugo Bonèmer, Bruno Garcia e Heloísa Périssé interpretando, além de Marcelo Rubens Paiva, os pais do autor: a advogada e ativista pelos Direitos Humanos, Eunice Paiva (1929-2018) e Rubens Beyrodt Paiva, ex-deputado federal, sequestrado e morto pela ditadura militar em 1971.

Contando essa história de superação, cheia de reflexões sobre a vida, o espetáculo reúne clássicos atemporais de bandas oitentistas de prima como Legião Urbana, Titãs, Lulu Santos e Barão Vermelho.

Milton Bittencourt, gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, diz que é um privilégio para a empresa apresentar a primeira versão musical de “Feliz Ano Velho”, obra que segue marcando gerações. “Trazer aos palcos uma história de superação tão emblemática reafirma nosso papel de impulsionar a brasilidade e o desenvolvimento do país, também por meio da cultura”, afirma.

“Feliz Ano Velho – O Musical” ficará em cartaz na região central de São Paulo de 19 de setembro a 22 de novembro. Confira abaixo.

SERVIÇO

Feliz Ano Velho – O Musical

Temporada: 19 de setembro a 22 de novembro

Teatro Sabesp Frei Caneca – Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação – São Paulo – SP

Sessôes: Sexta-feira – 20 horas

Sábado: 17 horas e 20 horas

Domingo: 15 e 18 horas

Capacidade: 600 lugares

Classificação: 14 anos

Inf: www.uhuu.com