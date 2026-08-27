CIEE leva estágio, aprendizagem e orientação gratuita à Estação Franco da Rocha nesta sexta

Jovens que procuram estágio, aprendizagem ou a primeira oportunidade profissional terão atendimento gratuito nesta sexta-feira, 28 de agosto, dentro da Estação Franco da Rocha, na Linha 7-Rubi.

A ação CIEE em Movimento será realizada das 11h às 15h por meio de uma parceria entre a TIC Trens e o Centro de Integração Empresa-Escola. O atendimento é voltado a jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

Durante a programação, será possível fazer gratuitamente o cadastro no portal do CIEE, conhecer programas de estágio e aprendizagem, acessar informações sobre cursos e receber orientações para quem ainda está começando a procurar espaço no mercado de trabalho.

Atendimento acontece das 11h às 15h

A Estação Franco da Rocha será a terceira parada da programação realizada em agosto.

A primeira ação ocorreu em 7 de agosto, na Estação Vila Aurora. A segunda foi realizada no dia 14, na Lapa. A etapa desta sexta encerra o calendário divulgado pela TIC Trens para o mês.

Acompanhe mais de Franco da Rocha Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria. Ver tudo de Franco da Rocha →

O atendimento será gratuito e poderá ser aproveitado tanto por passageiros quanto por jovens da região que se enquadrem no público da iniciativa.

Serviço

Data: sexta-feira, 28 de agosto

Horário: das 11h às 15h

Local: Estação Franco da Rocha, Linha 7-Rubi

Público: jovens de 14 a 24 anos

Escolaridade: ensino médio, técnico ou superior em andamento

Atendimento: gratuito

Realização: TIC Trens e CIEE

Cadastro pode dar acesso a vagas de estágio e aprendizagem

📲 Receba notícias da região no WhatsApp Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região. Seguir o RNews no WhatsApp

Um dos principais serviços oferecidos será o cadastramento no portal do CIEE.

A plataforma reúne oportunidades de estágio e aprendizagem, cursos gratuitos, eventos e outros serviços ligados à preparação profissional. O próprio CIEE informa que sua ação itinerante também auxilia jovens com atualização cadastral, recuperação de senha e acesso às oportunidades disponíveis.

Isso pode ser especialmente útil para quem ainda não tem cadastro ou possui dificuldade para utilizar sozinho as ferramentas digitais.

O atendimento presencial também permite esclarecer dúvidas sobre como funciona a busca por vagas e quais caminhos podem ser mais adequados conforme idade, escolaridade e momento da formação.

Jovens também terão orientação sobre currículo e entrevistas

Participantes poderão fazer cadastro gratuito e receber dicas sobre currículo, entrevistas e processos seletivos

A programação não será limitada ao cadastro.

Segundo a TIC Trens, equipes do CIEE oferecerão orientações relacionadas à entrada no mercado de trabalho e realizarão oficinas com temas como:

elaboração de currículo

qualificação profissional

comportamento durante entrevistas

participação em processos seletivos

Também estão previstas atividades interativas, com dado ou roleta, que poderão distribuir brindes aos participantes.

Para jovens que ainda não tiveram experiência profissional, essas orientações podem ajudar a corrigir erros simples que acabam prejudicando uma candidatura.

Um currículo com informações desatualizadas, telefone incorreto ou objetivo pouco claro, por exemplo, pode dificultar o contato do recrutador.

Estágio e aprendizagem não são a mesma coisa

Quem está começando a procurar uma oportunidade pode encontrar vagas com características diferentes.

O estágio está ligado à formação do estudante e permite o desenvolvimento de atividades relacionadas ao curso ou à etapa escolar.

A aprendizagem profissional segue regras próprias e combina formação teórica com atividade prática, sendo uma das principais portas de entrada para adolescentes e jovens que ainda possuem pouca experiência.

A ação desta sexta pode ajudar o participante a identificar qual modalidade combina melhor com sua idade, formação e disponibilidade.

A busca pela primeira oportunidade costuma vir acompanhada de dúvidas sobre currículo, estudos e qualificação. Uma matéria recente sobre emprego, estudo e oportunidades para jovens reúne orientações que também podem ajudar quem está começando a organizar a vida profissional.

Não ter experiência não impede o cadastro

A própria proposta do CIEE em Movimento é aproximar estudantes das primeiras oportunidades.

O programa itinerante foi criado para levar atendimento até escolas, estações, órgãos públicos, faculdades e outros locais de grande circulação. O CIEE informa que a iniciativa busca conectar jovens e estudantes ao mundo do trabalho por meio de orientação, cadastramento e acesso às ferramentas da instituição.

Em 2025, o programa realizou 378 ações, fez 13.546 cadastros e registrou 17.497 atualizações cadastrais ou recuperações de senha, segundo relatório institucional do CIEE. Desde o lançamento, em 2019, a iniciativa já realizou mais de 188 mil atendimentos.

Os números mostram que boa parte do trabalho não está apenas em apresentar uma vaga, mas em ajudar o jovem a entrar corretamente no sistema e manter os dados atualizados.

Ação pode facilitar acesso para jovens da região

Franco da Rocha ocupa uma posição estratégica na Linha 7-Rubi e recebe diariamente passageiros de cidades próximas.

Para jovens de Caieiras, Francisco Morato e outras localidades atendidas pelo corredor ferroviário, a realização da atividade dentro da estação pode reduzir a necessidade de procurar atendimento em unidades mais distantes.

Quem já utiliza o trem para estudar ou se deslocar também consegue encaixar a orientação profissional no próprio trajeto.

A programação se soma a outras ações realizadas dentro das estações, que vêm recebendo serviços gratuitos ligados a saúde, empregabilidade, cultura e cidadania.

Como aproveitar melhor o atendimento

A divulgação oficial não informa uma lista obrigatória de documentos para participar.

Mesmo assim, quem pretende fazer cadastro ou atualizar informações pode conferir antes se tem acesso ao próprio e-mail e telefone, já que esses dados costumam ser usados em plataformas de oportunidades profissionais.

Quem já possui currículo também pode revisá-lo antes da visita e aproveitar o atendimento para tirar dúvidas sobre apresentação, organização das informações e adequação às vagas pretendidas.

Também pode ser útil chegar com alguma ideia das áreas de interesse, horários disponíveis e tipo de oportunidade procurada.

Última ação de agosto acontece em Franco da Rocha

A programação desta sexta encerra a sequência divulgada para agosto nas estações da Linha 7-Rubi.

Depois de Vila Aurora e Lapa, Franco da Rocha recebe o atendimento das 11h às 15h.

Para quem tem entre 14 e 24 anos, está estudando e procura estágio, aprendizagem ou orientação para entrar no mercado, a atividade oferece uma oportunidade de conversar presencialmente com a equipe do CIEE sem custo.