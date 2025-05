Vale a Pena Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado? Conheça a Ficha Técnica e Preço

Se você já sonhou em ter um carro que combina luxo, potência e um design atemporal, talvez já tenha considerado comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe usado. Esse modelo da icônica marca britânica é um esportivo de alto desempenho, projetado para quem busca emoção ao volante e não abre mão de sofisticação. Lançado há mais de uma década, o DB9 6.0 V12 ainda encanta os apaixonados por carros, mas será que ele é uma boa escolha no mercado de usados? Vamos explorar juntos os detalhes desse cupê, desde sua performance até os desafios de manutenção, para ajudar você a decidir.

Eu sempre admirei o charme dos Aston Martins – há algo mágico no ronco de um motor V12 e nas linhas elegantes que parecem saídas de um filme do James Bond. Mas, como qualquer carro usado, especialmente um de luxo importado, há pontos a considerar antes de investir. Vamos mergulhar nesse universo e ver se o DB9 2014 é o carro dos seus sonhos ou uma cilada.

O Que Torna o Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado Especial?

O Aston Martin DB9 2014 é um ícone no segmento de esportivos de luxo, com um motor V12 que entrega 517 cv e um design que mistura elegância e agressividade. Ele foi feito para condutores exigentes, aqueles que querem sentir a estrada e impressionar ao mesmo tempo.

A linha DB da Aston Martin é sinônimo de história e prestígio. A geração de 2014 trouxe a plataforma VH, câmbio automático de seis marchas e um interior com acabamentos de primeira linha, como couro premium e detalhes em madeira. Mas, ao pensar em comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe usado, é preciso ir além do glamour e analisar os custos e a logística de manutenção.

Desempenho: O Poder de Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado

O coração do DB9 2014 é seu motor 6.0 V12, com aspiração natural e injeção multiponto. Ele gera 517 cv a 6500 rpm e um torque de 63,2 kgfm a 5000 rpm, números que impressionam até hoje.

Com esse conjunto, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 295 km/h. A tração traseira garante um equilíbrio perfeito, ideal para curvas e alta velocidade.

A suspensão independente com braços sobrepostos e molas helicoidais, tanto na dianteira quanto na traseira, oferece controle excepcional. Os freios a disco ventilados nas quatro rodas e a direção hidráulica completam o pacote, tornando a experiência de dirigir um DB9 única.

Consumo e Autonomia: O Custo de Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado

Um motor V12 não é exatamente econômico, e o DB9 reflete isso. O consumo urbano é de apenas 2,5 km/l, enquanto na estrada ele chega a 5,7 km/l. Não é o carro mais eficiente, isso é certo.

O tanque de 78 litros dá uma autonomia de 195 km na cidade e 445 km na rodovia, o que não é tão ruim considerando o desempenho. Mas o alto consumo é algo a pesar antes de comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe usado.

Eu já dirigi carros que bebem como esse, e confesso que cada abastecimento dói no bolso. Se você planeja usar o DB9 diariamente, prepare-se para gastar bastante com combustível.

Interior do DB9: Luxo ao Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado

O interior do DB9 2014 é um show à parte. Com espaço para quatro ocupantes, ele foca no conforto do motorista e do passageiro dianteiro, mas os bancos traseiros são úteis para viagens curtas.

O acabamento é de alto nível, com couro macio, detalhes bem montados e comandos bem posicionados. O painel privilegia a ergonomia, e os bancos ajustáveis garantem conforto mesmo em longas dirigidas.

O ponto fraco é o porta-malas: apenas 155 litros, o que limita o uso em viagens com bagagem. O isolamento acústico, porém, é excelente, mesmo em alta velocidade.

Suspensão e Dimensões: O Controle ao Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado

A suspensão independente com braços sobrepostos e molas helicoidais, tanto na frente quanto atrás, garante estabilidade em qualquer pista. A plataforma VH é conhecida por sua rigidez, essencial para um carro esportivo.

Os freios a disco ventilados nas quatro rodas dissipam bem o calor, e a direção hidráulica é precisa, perfeita para curvas rápidas. O carro pesa 1785 kg, com 4720 mm de comprimento, 1900 mm de largura e 1282 mm de altura.

A distância entre-eixos é de 2740 mm, o que dá uma presença marcante na estrada, mas exige cuidado em vagas apertadas no dia a dia.

Quanto Custa Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado no Brasil?

No Brasil, o preço médio de um Aston Martin DB9 2014 em bom estado gira em torno de R$ 982.277. Esse valor pode variar dependendo da quilometragem, do histórico de manutenção e da procedência do veículo.

Modelos importados como o DB9 sofrem com flutuações de preço devido à cotação do dólar e à dificuldade de encontrar peças. O seguro também é caro, dado o perfil do carro.

A exclusividade do DB9 ajuda a manter seu valor no mercado de luxo, mas a desvalorização pode ser um fator a considerar em comparação com modelos mais populares.

Vale a Pena Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado?

Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe usado é uma decisão para quem valoriza desempenho e design, mas exige planejamento. O carro é incrível, mas os custos de manutenção são altos.

Antes de fechar negócio, faça uma inspeção completa com um mecânico especializado. Verifique o sistema de tração, câmbio, suspensão e motor para evitar surpresas.

A assistência técnica no Brasil é limitada, e peças podem demorar a chegar, aumentando os custos. Se você não está pronto para esses desafios, talvez o DB9 não seja para você.

Dicas Essenciais para Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado

Aqui vão algumas dicas para não errar na compra:

Cheque o histórico de manutenção e revisões.

Peça um laudo de inspeção veicular para verificar a estrutura.

Veja o estado dos pneus, freios e suspensão.

Teste o câmbio e as respostas do motor.

Confirme a procedência e a documentação de importação.

Eu já comprei um carro usado sem checar direito e me arrependi – não cometa o mesmo erro com um carro desse nível.

Prós e Contras de Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado

Prós:

Desempenho de esportivo de alta performance.

Design marcante e acabamento refinado.

Interior confortável para viagens.

Contras:

Consumo elevado, especialmente na cidade.

Manutenção cara e difícil no Brasil.

O Que Avaliar Antes de Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado

Carroceria: sem reparos estruturais.

Sistema elétrico: funcionamento sem falhas.

Interior: desgaste natural dos acabamentos.

Histórico: ausência de recalls ou modificações.

Assistência técnica: serviços especializados na sua região.

Para Que Serve o DB9 na Prática?

O DB9 é perfeito para uso recreativo, como passeios de fim de semana ou eventos automotivos. Não é ideal para o dia a dia por causa do consumo e das dimensões.

Muitos donos o veem como um investimento para coleções ou um carro de lazer. A durabilidade do motor V12 e da carroceria o torna uma boa escolha, desde que bem mantido.

Ele também brilha em exposições – o design e o ronco do motor são um espetáculo à parte.

Considerações Finais: Comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe Usado Vale a Pena?

O Aston Martin DB9 2014 é um carro que une potência e sofisticação, mas exige cuidado e planejamento. Para quem busca exclusividade e está pronto para os custos, é uma escolha incrível.

Avalie bem o histórico e a logística de manutenção antes de comprar um Aston Martin DB9 2014 6.0 Coupe usado. Um exemplar bem cuidado pode oferecer anos de prazer ao dirigir.

Ficha Técnica do Aston Martin DB9 2014

Geral

Ano: 2014

Combustível: Gasolina

Procedência: Importado

Configuração: Cupê

Porte: Grande

Lugares: 4

Portas: 2

Plataforma: VH

Motor

Instalação: Dianteiro

Disposição: Longitudinal

Cilindros: 12 em V

Deslocamento: 5935 cm3

Potência: 517 cv a 6500 rpm

Torque: 63,2 kgfm a 5000 rpm

Transmissão

Tração: Traseira

Câmbio: Automático de 6 marchas

Suspensão

Dianteira: Independente, braços sobrepostos, mola helicoidal

Traseira: Independente, braços sobrepostos, mola helicoidal

Freios

Dianteiros: Disco ventilado

Traseiros: Disco ventilado

Dimensões

Comprimento: 4720 mm

Largura: 1900 mm

Altura: 1282 mm

Porta-malas: 155 litros

Tanque: 78 litros

Peso: 1785 kg

Desempenho

Velocidade máxima: 295 km/h

Aceleração 0-100 km/h: 4,6 s

Consumo

Urbano: 2,5 km/l

Rodoviário: 5,7 km/l

Autonomia

Urbana: 195 km

Rodoviária: 445 km