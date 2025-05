Se você está pensando em adquirir um veículo usado que combine robustez e características, o Suzuki Grand Vitara 1999 4×4 2.0 automático pode ser uma ótima escolha. Lançado há mais de duas décadas, esse importado ainda chama a atenção de quem busca um carro com tração integral temporário e um motor aspirado confiável.

Ele é ideal tanto para o uso urbano quanto para aventuras em terrenos irregulares, como estradas de terra ou propriedades rurais. Neste artigo, vou contar tudo o que você precisa saber antes de investir nesse modelo clássico da Suzuki, desde o desempenho até os custos de manutenção.

O Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 1999 é uma opção acessível no mercado de usados, com preço médio de R$ 24.521. Ele oferece uma combinação interessante de recursos que o tornam funcional para diferentes necessidades, como transporte familiar ou até mesmo trilhas leves. No entanto, é importante avaliar alguns pontos, como consumo de combustível e disponibilidade de peças, antes de tomar a sua decisão.

Desempenho do Suzuki Grand Vitara 1999

O desempenho do Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 1999 é impulsionado por um motor 2.0 de quatro cilindros em linha, com 1995 cm³ e comando duplo no cabeçote. Esse motor entrega 127 cv de potência a 6.000 rpm e um torque de 17,7 kgfm a 2.900 rpm. Apesar de não ser um carro rápido, ele acelera de 0 a 100 km/h em 12,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 165 km/h, números regulares para um jipe ​​da época.

O atrativo integral temporário é um destaque, permitindo que você ative o modo 4×4 apenas quando necessário, como em terrenos acidentados. O câmbio automático garante trocas suaves, tornando a condução mais confortável, especialmente em trechos urbanos. O motor J20A foi projetado para oferecer torque em rotações mais baixas, o que facilita superar subidas e obstáculos em trilhas leves.

Consumo e autonomia do Suzuki Grand Vitara Sport

Quando falamos de consumo, o Suzuki Grand Vitara 1999 não é exatamente um exemplo de economia. Na cidade, ele faz cerca de 8 km/l, enquanto na estrada alcança 9 km/l. Com um tanque de 56 litros, isso significa uma autonomia urbana de até 448 km e rodoviária de 504 km. Esses números são típicos para um jipe ​​médio dos anos 90 com tração 4×4, mas podem pesar no bolso se você roda muito no dia a dia.

Embora a eficiência energética não seja o foco desse modelo, ele compensa com sua proposta de características. Se você planeja usá-lo para deslocamentos médios ou em áreas rurais, o consumo pode ser justificável, especialmente considerando a isenção de IPVA em muitos estados devido à idade do veículo.

Interior do Suzuki Grand Vitara: Praticidade e espaço

Dentro da cabine, o Suzuki Grand Vitara 1999 acomoda até cinco pessoas com conforto razoável para trajetos curtos ou médios. Os bancos têm um tamanho adequado ao porte do veículo, e o espaço interno é suficiente para uma família pequena. As portas-malas, porém, têm capacidade limitada de 185 litros, mas você pode rebater os bancos traseiros para aumentar o espaço.

Com uma carga útil de 490 kg, esse modelo consegue transportar bagagens ou equipamentos leves, o que o torna útil tanto para o dia a dia quanto para atividades recreativas ou profissionais em áreas rurais. A simplicidade do interior reflete a proposta prática do carro, externa para quem precisa de um veículo resistente e funcional.

Suspensão, direção e pneus do Suzuki Grand VitaraA suspensão do Suzuki Grand Vitara 1999 é preparada para enfrentar diversos tipos de terreno. Na dianteira, ele conta com um sistema independente McPherson, enquanto a traseira usa eixo rígido, ambos com molas helicoidais. Essa configuração garante estabilidade em pisos irregulares, como estradas de terra ou cascalho.

A direção hidráulica, com diâmetro de giro de 9,4 metros, facilita manobras em espaços apertados e melhora o controle em situações off-road. Os pneus 235/60 R16, com altura de flanco de 141 mm, ajudam a absorver impactos e protegem contra danos em buracos ou terrenos mistos, reforçando a vocação aventureira do modelo.

Estrutura, medidas e peso do Suzuki Grand Vitara 1999

O Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 1999 tem 3905 mm de comprimento, 1695 mm de largura e 1740 mm de altura, com uma distância entre-eixos de 2200 mm. Sua altura mínima do solo é de 195 mm, o que o torna apto para enfrentar subidas, valetas e terrenos de baixa aderência. O peso de 1260 kg e a bitola de 1460 mm (dianteira e traseira) garantem estabilidade lateral, essencial para um jipe ​​médio.

Embora dados como ângulos de entrada e saída não estejam disponíveis, o porte e o conjunto mecânico indicam que o veículo lida bem com trajetos mais exigentes, como os encontrados em propriedades rurais ou trilhas leves.

Transmissão do Suzuki Grand Vitara: Tração e câmbioO sistema de tração integral temporário do Suzuki Grand Vitara 1999 é um dos seus pontos fortes. No uso diário, ele opera com tração traseira, economizando combustível. Quando necessário, você pode ativar o modo 4×4 para enfrentar terrenos mais difíceis, como lama ou areia. O câmbio automático, com embreagem monodisco a seco, oferece conforto e eficiência, especialmente em trechos urbanos ou em viagens mais longas.

Essa combinação de tração sob demanda e câmbio automático torna o modelo versátil, adaptando-se tanto às marchas na cidade quanto às aventuras em estradas de terra.

Freios e segurança ativa do Suzuki Grand Vitara Sport

O sistema de freios do Suzuki Grand Vitara 1999 utiliza discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, uma configuração comum para a época. Os discos ventilados ajudam na dissipação de calor durante frenagens intensas, enquanto os tambores traseiros são suficientes para o peso do veículo.

Como é típico de um carro de 1999, ele não possui controles eletrônicos como ABS ou controle de tração. Isso significa que a manutenção regular do sistema de freios é essencial para garantir a segurança, especialmente se você planeja usar o veículo em condições mais desafiadoras.

Preço e considerações finais sobre o Suzuki Grand Vitara

O preço médio do Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 1999 é de R$ 24.521, mas pode variar dependendo do estado do carro, quilometragem e localização. A isenção de IPVA em muitos estados é uma vantagem financeira, mas vale lembrar que o seguro pode ser difícil de encontrar, e a disponibilidade de peças no mercado de usadas pode aumentar os custos de manutenção.

Antes de comprar, recomendo uma inspeção detalhada: verifique a estrutura do chassi, o funcionamento do sistema de direção 4×4 e o histórico de revisões. Esse modelo é ideal para quem busca um veículo acessível com tração nas quatro rodas, seja para uso em áreas rurais, trilhas leves ou como carro familiar para trajetos mistos.

Ficha Técnica do Suzuki Grand Vitara Sport 2.0 1999

Geral

Ano: 1999

Propulsão: Combustão

Combustível: Gasolina

Procedimento: Importado

Versão: Jipe

Porte: Médio

Lugares: 5

Portas: 4

Geração: 2

Plataforma: Não disponível

Série: Não disponível

Motor

Instalação: Dianteiro

Disposição: Longitudinal

Cilindros: 4 em linha

Cilindrada unitária: 499 cm³

Válvulas de cilindro: 4

Razão de prensagem: 9,3:1

Deslocamento: 1995 cm³

Código do motor: J20A

Peso/potência: 9,86 kg/cv

Peso/torque: 71,2 kg/kgfm

Aspiração: Natural

Alimentação: Injeção multiponto

Comando de válvulas: Duplo no cabeçote

Variação do comando: Não disponível

Comando de acionamento: Corrente

Diâmetro do cilindro: 84 mm

Curso do pistão: 90 mm

Potência máxima: 127 cv a 6.000 rpm

Torque máximo: 17,7 kgfm a 2.900 rpm

Torque específico: 8,9 kgfm/litro

Potência específica: 64,1 cv/litro

Transmissão

Tração: Integral temporário

Câmbio: Automático

Acoplamento: Embreagem monodisco a seco

Suspensão

Dianteira: Independente, McPherson

Traseira: Eixo rígido

Elemento elástico: Mola helicoidal (dianteira e traseira)

Freios

Dianteiros: Disco ventilado

Traseiros: Tambor

Direção

Assistência: Hidráulica

Diâmetro do giro: 9,4 m

Pneus

Dianteiros: 235/60 R16

Traseiros: 235/60 R16

Estepe: Não disponível

Altura do flanco: 141 mm (dianteira e traseira)

Dimensões

Comprimento: 3905 mm

Distância entre eixos: 2200 mm

Bitola dianteira: 1460 mm

Porta-malas: 185 litros

Peso: 1260 kg

Reboque sem freio: Não disponível

Ângulo de entrada: Não disponível

Ângulo central: Não disponível

Inclinação lateral máx.: Não disponível

Altura mínima do solo: 195 mm

Largura: 1695 mm

Altura: 1740 mm

Bitola traseira: 1460 mm

Tanque de combustível: 56 litros

Carga útil: 490 kg

Reboque com freio: Não disponível

Ângulo de saída: Não disponível

Desempenho

Velocidade máxima: 165 km/h

Aceleração 0-100 km/h: 12,5 s

Consumo

Rodoviário: 9 km/l

Autonomia