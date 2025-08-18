Leilão do Detran-SP em Caieiras tem carros a partir de R$ 2.100 e motos com preço inicial de R$ 700

Leilões podem ser oportunidades imperdíveis em um pregão online que oferece carros e motos em condições de rodar, além de sucatas para negócios lucrativos, tudo a partir de lances mínimos acessíveis.

O leilão do Detran-SP em Caieiras, é um evento que promete atrair compradores de todo o estado de São Paulo e além, este leilão representa uma chance única para adquirir bens a preços iniciais surpreendentemente baixos, como carros a partir de R$ 2.100 e motos com lances mínimos de R$ 700.

Com início marcado para 8 de setembro de 2025, o pregão online abrange 1.288 lotes, incluindo veículos conservados prontos para circular, sucatas aproveitáveis para desmonte e materiais destinados à fundição.

O evento não é apenas uma venda de itens recolhidos por infrações, ele reflete o compromisso do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo em reciclar recursos, promover a economia circular e oferecer oportunidades acessíveis ao público.

Neste artigo, exploraremos todos os aspectos que estarão destacando como esse evento pode ser uma porta de entrada para negócios inteligentes.

Origens E Contexto Do Leilão

O leilão do Detran-SP em Caieiras surge como parte de uma iniciativa maior do governo paulista para gerenciar veículos apreendidos por irregularidades no trânsito. Historicamente, o Detran-SP realiza esses pregões para evitar o acúmulo de bens em pátios, promovendo a reutilização e a reciclagem.

Esse específico em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, foca em itens recolhidos localmente, o que facilita o acesso para moradores próximos e interessados de cidades vizinhas como Franco da Rocha e São Paulo capital.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, detalha como o leilão do Detran-SP em Caieiras é regido pela Lei federal nº 14.133/2021, garantindo transparência e igualdade de oportunidades.

Por Que Esse Leilão É Diferente?

Diferentemente de leilões privados, o leilão do Detran-SP em Caieiras é público e acessível via internet, democratizando o processo.

Ele oferece veículos conservados que, após arremate, podem ser regularizados e colocados em circulação imediata, sujeitos apenas à quitação de débitos pendentes. Isso inclui automóveis e motocicletas avaliados por peritos, com lances mínimos baseados no mercado atual e no estado de conservação.

Para contextualizar, imagine encontrar um carro funcional por R$ 2.100 – um valor que mal cobre o preço de um conserto básico em oficinas convencionais. Esse atrativo torna o evento em Caieiras uma opção viável para famílias de baixa renda, empreendedores e colecionadores.

Estrutura Geral Do Pregão

O pregão é dividido em cinco dias, de 8 a 12 de setembro de 2025, cada um dedicado a categorias específicas. Isso permite que participantes foquem em seus interesses, seja em veículos conservados ou em sucatas aproveitáveis.

A plataforma da Sumaré Leilões (www.sumareleiloes.com.br) hospeda todo o processo, desde inscrições até lances finais. As inscrições devem ser feitas até 48 horas antes do início, exigindo cadastro na Receita Federal para pessoas físicas ou jurídicas, dependendo da categoria.

Detalhes Dos Veículos Conservados

Os veículos conservados são o destaque para compradores individuais. Com 242 unidades disponíveis, incluindo carros e motos, esses lotes estão em condições de circular pelas ruas após a transferência. Os lances mínimos variam: motos partem de R$ 700, ideais para quem busca mobilidade urbana barata, enquanto carros começam em R$ 2.100, abrangendo modelos populares como Fiat, Volkswagen e Honda.

Cada lote no edital inclui especificações como marca, modelo, ano, cor e motor, permitindo uma avaliação informada.

Benefícios De Adquirir Veículos Conservados

Adquirir veículos conservados nesse leilão do Detran-SP em Caieiras pode representar uma economia de até 70% em relação ao mercado de usados. Por exemplo, um motociclista iniciante poderia arrematar uma moto básica por menos da metade do valor de revenda, usando-a para trabalho ou lazer.

No entanto, é essencial verificar débitos como IPVA, multas e taxas de pátio, que o arrematante assume. Após o pagamento, o Detran-SP emite um certificado de arremate, facilitando a regularização em até 30 dias.

Sucatas Aproveitáveis: Oportunidades Para Negócios

As sucatas aproveitáveis, totalizando 576 lotes (348 aproveitáveis e 228 com motor inservível), são exclusivas para pessoas jurídicas credenciadas no comércio de peças usadas. Esses itens, vendidos para desmonte, podem gerar lucro através da revenda de componentes como motores, transmissões e carrocerias.

O lance mínimo é incrementado em R$ 50,00, tornando-o acessível para oficinas e ferros-velhos. No leilão do Detran-SP em Caieiras, essas sucatas aproveitáveis promovem a sustentabilidade, reduzindo o desperdício e incentivando a economia circular.

Como As Sucatas Aproveitáveis Contribuem Para A Economia

Empresas especializadas em desmonte encontram nas sucatas aproveitáveis uma fonte de peças originais a baixo custo. Por exemplo, um lote de sucata de um veículo popular poderia fornecer portas, vidros e rodas vendáveis por valores que superam o investimento inicial. De acordo com regulamentações do Contran (Resolução 623/2016), essas peças devem ser catalogadas e vendidas com nota fiscal, garantindo rastreabilidade e combatendo o mercado ilegal.

Sucatas Inservíveis E Reciclagem

Os 470 lotes de sucatas inservíveis, destinados à fundição ou reciclagem, são medidos por quilo, com increments de R$ 0,02. Exclusivos para siderúrgicas e fundições, esses materiais ferrosos transformam lixo em matéria-prima para indústrias. O leilão do Detran-SP em Caieiras enfatiza a responsabilidade ambiental, alinhando-se a políticas globais de reciclagem.

Impacto Ambiental Das Sucatas Inservíveis

Ao vender sucatas inservíveis, o Detran-SP evita a poluição de pátios e promove a reutilização de metais. Cada tonelada reciclada economiza recursos naturais, reduzindo emissões de CO2 em comparação à mineração virgem. Para participantes, isso representa um negócio estável, com lances baseados no peso e na composição metálica.

Processo De Visitação E Pré-lances

A visitação ocorre de 1º a 5 de setembro de 2025, nos pátios em Caieiras e Franco da Rocha. É uma oportunidade visual, sem testes ou remoções, para avaliar o estado real dos lotes. Os endereços incluem a Avenida Marcelino Bressiani, 280, e Rua João Casarotto, 400, em Caieiras, além da Estrada da Vargem Grande, 1.500, em Franco da Rocha. Contatos como 11 4605-4000 e paranaguinchos@grupoparana.com facilitam agendamentos.

Importância Dos Pré-lances

Os pré-lances, iniciando em 1º de setembro às 9h, são uma estratégia chave. Ao submeter um valor antecipado, o participante garante sua oferta inicial, que se torna vencedora se não superada em 30 segundos na sessão pública. Recomendados para evitar falhas de conexão, os pré-lances no leilão do Detran-SP em Caieiras são irrevogáveis, conforme a lei. Isso adiciona emoção e planejamento ao processo.

Regras E Increments De Lances

Para veículos conservados, increments são de R$ 100,00; para sucatas aproveitáveis, R$ 50,00; e para inservíveis, R$ 0,02 por quilo. Essas regras garantem um fluxo justo, prevenindo manipulações.

Calendário Detalhado Do Leilão

O calendário é preciso: dias 8 e 9 para veículos conservados; 10 e 11 para sucatas aproveitáveis; e 12 para inservíveis. Todas as sessões seguem o horário de Brasília, com possibilidade de suspensão por falhas técnicas do leiloeiro, retomadas no dia útil seguinte.

Quem Pode Participar E Vetos

Pessoas físicas e jurídicas com CPF ou CNPJ ativo podem participar de veículos conservados. Para sucatas aproveitáveis, exigem-se credenciais em peças usadas; para inservíveis, ramo siderúrgico. Vetos incluem servidores do Detran-SP, leiloeiros e relacionados, além de sancionados pela Lei 14.133/2021, garantindo integridade.

Desafios E Considerações Finais

Participar do leilão exige atenção a débitos e logística de retirada. Proprietários originais podem recuperar veículos até um dia antes, quitando pendências. Após arremate, o pagamento deve ser imediato, com retirada em até 3 dias úteis.

Benefícios Gerais

Esse evento não só limpa pátios como impulsiona a economia local, gerando empregos em transporte e reciclagem. Para compradores, oferece acessibilidade; para o estado, receita e sustentabilidade.

Dicas Para Sucesso Nos Pré-lances E Lances

Pesquise o edital, visite pátios e planeje pré-lances conservadores. Monitore a plataforma para atualizações.

O Futuro Dos Leilões

Com o aumento de veículos apreendidos, eventos como o leilão do Detran-SP em Caieiras tendem a crescer, incorporando tecnologias como realidade virtual para visitação.

Por Que Você Deve Considerar Esse Leilão

O leilão do Detran-SP em Caieiras é uma janela para oportunidades reais, misturando economia, sustentabilidade e acessibilidade. Com veículos conservados, sucatas aproveitáveis e pré-lances estratégicos, ele pode transformar sua abordagem a bens automotivos. Como especialista, recomendo inscrição imediata para não perder essa chance.

Ligação entre Notificação e Leilão do Detran-SP em Caieiras

O texto sobre o leilão do Detran-SP em Caieiras, detalhando o pregão online iniciado em 8 de setembro de 2025 com 1.288 lotes de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e materiais para reciclagem, conecta-se diretamente ao edital de notificação publicado em 26 de setembro de 2024, que alerta proprietários para retirar 1.142 veículos apreendidos na região dentro de dez dias, sob risco de inclusão em leilão caso débitos não sejam quitados; alinhada à Resolução 623/2016 do Contran.



Essa notificação de 2024 representa a fase preliminar de resgate, transferindo veículos não reclamados para os lotes do pregão de 2025, fomentando transparência, regularização e eficiência na gestão de apreensões pelo Detran-SP, integrando iniciativas que liberaram mais de 50.000 unidades no estado.

Por Agência SP