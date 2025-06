Chevrolet Tracker RS 1.2 Usado: Vale o Investimento? Uma Análise Completa

O Chevrolet Tracker RS 1.2 2024 se destaca como uma opção atraente para quem busca um veículo com visual esportivo no competitivo mercado brasileiro de SUVs compactos. O motor turbo e tecnologia de ponta.

Com um design que chama atenção e uma proposta voltada para a mobilidade urbana e interurbana, o Tracker RS combina agilidade, eficiência energética e conectividade, tornando-se uma escolha popular entre jovens, famílias e entusiastas de SUVs.

Mas será que um Chevrolet Tracker RS 1.2 usado vale o investimento? Neste artigo, exploramos as especificações, desempenho, equipamentos e valor de mercado do modelo, com situações práticas e comparações para ajudar na decisão de compra.

O Que Torna o Chevrolet Tracker RS 1.2 Especial?

O Chevrolet Tracker RS 1.2 2024 é uma versão estilizada da linha Tracker, que já conquistou o Brasil como um dos SUVs compactos mais vendidos. A série RS, presente em outros modelos da Chevrolet, como o Onix, reforça a estratégia da marca de oferecer veículos com visual diferenciado, acabamento premium e pacote tecnológico robusto.

Equipado com o motor CSS Prime 1.2 turbo flex de três cilindros, o Tracker RS entrega até 132 cavalos, aliado a uma transmissão automática de seis marchas. Seu design esportivo, com detalhes em preto brilhante e costuras vermelhas no interior, apela a quem busca um carro com personalidade.

Pense no Chevrolet Tracker RS 1.2 como um atleta versátil: ele corre bem na cidade, enfrenta estradas com confiança e ainda se destaca pela aparência. Comparado a concorrentes como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta, o Tracker RS oferece um equilíbrio entre preço, desempenho e tecnologia, mas é no mercado de usados que ele pode brilhar como uma oportunidade de custo-benefício.

O Apelo do Design Esportivo

O Chevrolet Tracker RS 1.2 se diferencia das versões básicas do Tracker por elementos visuais marcantes: grade frontal com acabamento preto, rodas de liga leve de 17 polegadas em “High Gloss”, faróis de LED e detalhes vermelhos no interior.

Disponível em quatro cores (como vermelho metálico e preto perolizado), o modelo atrai olhares nas ruas. No interior, bancos de couro com costuras vermelhas e um painel com central multimídia MyLink criam um ambiente moderno e acolhedor.

Imagine um jovem casal, como Ana e Pedro, dirigindo um Tracker RS usado por São Paulo. Eles adoram o visual esportivo que faz o carro parecer novo, mesmo sendo de 2024, e recebem elogios constantes dos amigos. Esse apelo estético é um dos pontos fortes do modelo no mercado de seminovos.

Motorização e Desempenho do Chevrolet Tracker RS 1.2

O coração do Chevrolet Tracker RS 1.2 é o motor CSS Prime 1.2 litro, com três cilindros, 12 válvulas e turbocompressor. Com cilindrada de 1199 cm³ e razão de compressão de 10,5:1, ele entrega 132 cavalos a 5.500 rpm, independentemente do combustível (etanol ou gasolina). O torque varia: 21,4 kgfm com etanol e 19,4 kgfm com gasolina, ambos a 2.000 rpm. O peso/potência é de 9,38 kg/cv, e o torque específico, de 17,8 kgfm/litro, garantem respostas ágeis.

O Tracker RS acelera de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km/h. Esses números o colocam em pé de igualdade com rivais como o Honda HR-V turbo, mas com a vantagem de um motor flex, ideal para o mercado brasileiro. É como um corredor que não é o mais rápido, mas mantém um ritmo constante e confiável.

Uma Situação de Uso

Considere João, um vendedor que roda 50 km diários em Brasília. Ele comprou um Chevrolet Tracker RS 1.2 usado para trabalhar e viajar com a família nos fins de semana. O motor turbo responde bem no trânsito urbano, e nas estradas, a potência é suficiente para ultrapassagens seguras. João aprecia a economia de combustível, especialmente com gasolina, o que reduz seus gastos mensais.

Transmissão, Suspensão e Direção do Chevrolet Tracker RS 1.2

O Chevrolet Tracker RS 1.2 conta com tração dianteira e câmbio automático de seis marchas, com conversor de torque (código GF6), conhecido pela suavidade e durabilidade. A suspensão dianteira é independente, tipo McPherson, com molas helicoidais, enquanto a traseira usa eixo de torção, uma configuração comum em SUVs compactos que reduz custos de manutenção. A direção elétrica, com raio de giro de 10,8 metros, facilita manobras em espaços apertados, como vagas de estacionamento.

Essa combinação é como uma receita bem equilibrada: não é sofisticada como a de um SUV premium, mas entrega o que promete com eficiência. A suspensão absorve bem as irregularidades das ruas brasileiras, embora possa ser firme em buracos maiores, algo que compradores de usados devem testar.

Freios, Pneus e Dimensões do Tracker RS

O sistema de freios do Chevrolet Tracker RS 1.2 inclui discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, uma escolha econômica, mas que pode limitar o desempenho em frenagens intensas com carga total. Os pneus 215/55 R17, com rodas de liga leve, oferecem boa aderência, enquanto o estepe temporário (115/70 R16) é um ponto de atenção para viagens longas.

Com 4.270 mm de comprimento, 1.791 mm de largura, 1.626 mm de altura e entre-eixos de 2.570 mm, o Tracker RS é compacto, ideal para cidades. O porta-malas de 393 litros e o tanque de 44 litros atendem famílias pequenas, e a carga útil de 410 kg suporta bagagens e passageiros. A altura do solo (157 mm) é suficiente para lombadas, mas não para off-road pesado.

Consumo e Autonomia

O Tracker RS tem consumo urbano de 7,2 km/l com etanol e rodoviário de 9,2 km/l (etanol) e 10,4 km/l (gasolina). A autonomia varia: 317 km na cidade com etanol, 405 km em rodovias com etanol e 458 km com gasolina. Esses números são competitivos, mas não líderes no segmento, onde modelos como o Renault Captur podem ser mais econômicos.

Para uma mãe como Carla, que leva os filhos à escola e faz compras em Porto Alegre, o Tracker RS usado é econômico o suficiente para o dia a dia, mas ela prefere gasolina para maximizar a autonomia em viagens curtas.

Equipamentos de Segurança do Chevrolet Tracker RS 1.2

O Chevrolet Tracker RS 1.2 oferece um pacote robusto de segurança:

Freios ABS

Airbags frontais, laterais e de cortina

Controle de estabilidade e tração

Alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência

ISOFIX para cadeirinhas infantis

Assistente de partida em rampa

Sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré e alerta de ponto cego

Chamada de assistência de emergência

Esses recursos são como um cinto de segurança reforçado, garantindo proteção em situações urbanas e rodoviárias. Comparado ao Jeep Renegade, o Tracker RS se destaca pelo alerta de colisão e frenagem autônoma, itens raros em SUVs compactos usados.

Conforto e Tecnologia

O Tracker RS é equipado para o conforto:

Ar-condicionado (opcional com zonas)

Bancos de couro com ajuste de altura para o motorista

Teto solar panorâmico

Chave presencial com partida remota

Vidros e retrovisores elétricos

Controle de cruzeiro e limitador de velocidade

A central multimídia MyLink, com projeção sem fio, Wi-Fi nativo e integração com o app myChevrolet, eleva a conectividade. Um jovem como Lucas, que trabalha com entregas em Florianópolis, usa o Wi-Fi do Tracker RS para navegação em tempo real, enquanto o teto solar torna suas viagens mais agradáveis.

Mercado e Preço do Tracker RS Usado

O preço de lançamento do Tracker RS 1.2 2024 foi de R$ 167.110, mas em 2025, modelos usados de 2024 podem ser encontrados por cerca de R$ 130.000 a R$ 150.000, dependendo da quilometragem e conservação. Comparado a rivais como o Nissan Kicks, o Tracker RS usado oferece mais tecnologia, mas a desvalorização (cerca de 10-15% em um ano) é típica do segmento.

Compradores devem comparar manutenção (acessível na rede Chevrolet) e disponibilidade de peças. Um test-drive é essencial para avaliar ruídos, desgaste e dirigibilidade. Por exemplo, Mariana, que comprou um Tracker RS usado em Curitiba, recomenda verificar o histórico de revisões para evitar surpresas.

Vale o Investimento?

O Chevrolet Tracker RS 1.2 2024 usado é uma escolha sólida para quem busca um SUV compacto com visual esportivo, tecnologia avançada e desempenho equilibrado. Seu motor turbo, pacote de segurança e conectividade o colocam à frente de muitos concorrentes, enquanto o preço no mercado de seminovos oferece bom custo-benefício. No entanto, os freios traseiros a tambor e o consumo médio são pontos a considerar.

Como um par de tênis de corrida, o Tracker RS é estiloso e funcional, mas não perfeito para todas as pistas. Para famílias, jovens ou profissionais urbanos, ele entrega o que promete, especialmente se comprado com cuidado no mercado de usados. Faça um test-drive, avalie o histórico e decida se o Tracker RS é o seu próximo companheiro de estrada.