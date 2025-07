Chico César e Zeca Baleiro em São Paulo

Foto: Sil Ribas



A dupla toca dentro das comemorações de 30 anos do Grupo Tom Brasil

Pode por na agenda. No dia 6 de setembro o Tokio Marine Hall, zona sul da capital, recebe em apresentação única os parças Zeca Baleiro e Chico César numa noite de celebração. O maranhense Baleiro e o paraibano César têm muito em comum. Nordestinos, cantores, compositores e instrumentistas de enorme talento despontaram na boa safra da MPB em meados dos anos 90.

Ou seja, além de comemorar as três décadas de atividades do Grupo Tom Brasil marca também os trinta anos da parceria do autor de “Lenha” (Baleiro) e do letrista de “Mama África” (César). A dupla sobe ao palco no show “Ao Arrepio da Lei”, divulgando o álbum homônimo gravado por eles em março de 2024. A turnê de “Ao Arrepio da Lei” passou por algumas das principais cidades e capitais do país com sessões bastante concorridas, trazendo canções novas e sucessos das carreiras de cada um.

O disco começou a gestação durante a horrorosa pandemia de Covid-19. Como estavam isolados e distanciados as canções surgiram de forma remota e foram ganhando corpo. Entre maio de 2020 e o começo de 2021 os nordestinos escreveram e arranjaram mais de 20 canções alicerçadas por gêneros distintos como reggae, baladas, xotes e rock.

Trabalhado a várias mãos “Ao Arrepio da Lei” trouxe produção caprichada de Swami Jr, outro parça das antigas de Zeca Baleiro e Chico César. Mas contou também com Érico Theobaldo na produção da faixa “Lovers” e Alexandre Fontanetti na música “Verão”. A turnê conta com uma banda de responsa formada por Alexandre Fontanetti (guitarra), Aline Falcão (teclados), Jota Erre (bateria), Layla (percussão) e Swami Jr. (direção musical/baixo).

No Tokio Marine Hall, além das músicas citadas, Zeca Baleiro e Chico César devem tocar “Dislike”, “Mocó”, “Aglomerar”, “Narcisos”, “Néon” e “Bardo”.

SERVIÇO

Chico César e Zeca Baleiro

Show: Ao Arrepio da Lei

Data: 6 de setembro – sábado

Horário: 22 horas

Abertura: Duas horas antes do espetáculo

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Ingressos: De R$140,00 a R$380,00