WhatsApp deixa de funcionar em 21 celulares: veja o que muda

O cenário digital está mudando mais uma vez, e isso afeta diretamente quem ainda usa celulares mais antigos. Se você tem um iPhone 5s ou um Galaxy S4 Mini, prepare-se: o WhatsApp deixa de funcionar em 21 celulares, e muitos usuários podem ficar sem acesso ao aplicativo.

A partir de 14 de maio de 2025, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, atualizou os requisitos mínimos, interrompendo o suporte para dispositivos que não conseguem rodar pelo menos o iOS 15.1 para iPhones ou o Android 5.0 para aparelhos com sistema Google.

Essa mudança da plataforma onde WhatsApp deixa de funcionar em 21 celulares impacta diversos modelos antigos, e se o seu celular está na lista, você precisará agir rápido para continuar usando o app.

Eu me lembro de quando comprei meu primeiro iPhone 5s – parecia o futuro na palma da minha mão. Mas a tecnologia avança rápido, e agora até esses aparelhos que já foram revolucionários estão ficando para trás. Vamos entender o que isso significa para você, por que está acontecendo e o que você pode fazer para não perder o acesso.

Por Que o WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares?

A decisão da Meta não é aleatória; ela faz parte de uma revisão anual para manter o WhatsApp seguro e eficiente. Agora, o aplicativo exige pelo menos o iOS 15.1 ou o Android 5.0 como requisito mínimo, um padrão que os celulares mais antigos não conseguem atender.

Não se trata apenas de acompanhar os tempos modernos, mas também de segurança. Sistemas operacionais antigos não recebem mais atualizações de segurança, o que deixa seus dados vulneráveis em 2025.

Além disso, o WhatsApp está lançando recursos como ferramentas de inteligência artificial e melhorias em chamadas de vídeo, que exigem mais potência do que aparelhos como o iPhone 5 ou o Galaxy S3 podem oferecer.

Eu já vi como a tecnologia evolui rápido – meu antigo Moto G ficou obsoleto logo depois que troquei de aparelho. Para os “vikings” do mundo dos smartphones, essa atualização é um lembrete duro: é preciso se adaptar ou ficar para trás.

Quando o WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares? Saiba Quais Celulares Serão Afetados

A lista de dispositivos afetados inclui modelos de várias marcas que já não recebem suporte oficial há anos. O WhatsApp deixa de funcionar em 21 celulares. Veja os 21 modelos que não conseguem mais rodar o WhatsApp:

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1ª geração), Razr HD, Moto E 2014

Moto G (1ª geração), Razr HD, Moto E 2014 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Esses aparelhos, que um dia foram o orgulho de suas marcas, agora são relíquias diante das exigências tecnológicas modernas. Se você ainda usa um deles, provavelmente já notou que ele está mais lento – agora, ele está oficialmente fora do WhatsApp.

A Tecnologia por Trás da Mudança: Por Que o WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares?

Vamos aos detalhes técnicos dessa atualização. Os novos recursos do WhatsApp, como ferramentas de chat baseadas em IA, melhorias na qualidade de chamadas de vídeo e funcionalidades voltadas para negócios, exigem hardware e software mais avançados do que os aparelhos antigos podem suportar.

Pense nisso: o iPhone 5s, lançado em 2013, só chega ao iOS 12, no máximo. Isso é uma eternidade em termos de tecnologia. Da mesma forma, o Galaxy S4 Mini, também de 2013, não passa do Android 4.4. Esses sistemas não conseguem lidar com a criptografia, a potência de processamento ou a memória exigidas pelas atualizações do WhatsApp em 2025.

Eu já tentei usar aplicativos modernos em celulares antigos – é uma experiência frustrante, cheia de travamentos e lentidão. A escolha da Meta de cortar o suporte não é apenas sobre progresso; é sobre garantir que o app não se torne um risco de segurança ou uma bagunça em dispositivos ultrapassados.

O Que Acontece Quando o WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares?

Se o seu celular está na lista, você provavelmente já notou que o app não abre mais, ou talvez tenha visto uma mensagem pedindo para atualizar o dispositivo. Mas, para esses 21 modelos, atualizar não é uma opção – eles atingiram seu limite.

Você não conseguirá enviar mensagens, fazer chamadas ou acessar seus chats pelo WhatsApp nesses aparelhos. É um corte abrupto, mas ainda não é o fim da linha. Seus dados não estão perdidos – por enquanto. O WhatsApp oferece backups na nuvem, então suas conversas e mídias podem ser transferidas para um novo dispositivo, mas você precisa agir rápido.

Eu já passei pelo desespero de perder acesso a um app essencial – é como perder um pedaço da sua vida. Mas há formas de resolver isso, e vou te mostrar como.

O Que Fazer Se o WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares?

O WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares e um deles é o seu. o que fazer? Primeiro, não entre em pânico – você tem opções para continuar conectado. Primeiro, verifique se o seu aparelho pode ser atualizado para um sistema compatível. Alguns modelos podem ter uma atualização pendente para iOS 15.1 ou Android 5.0 que você ainda não fez.

Se isso não for possível, é hora de trocar de celular. Eu sei, comprar um novo aparelho não é barato, mas até modelos mais acessíveis de 2025 atenderão aos requisitos do WhatsApp. Antes de fazer a troca, faça backup dos seus chats na nuvem – o WhatsApp facilita isso tanto no iPhone quanto no Android.

Aqui vai uma dica rápida: no iPhone, vá em “Ajustes”, depois em “Chats” e selecione “Backup de Conversas”. No Android, está em “Configurações”, “Chats” e “Backup de Conversas”. Certifique-se de que seus dados estão salvos, e você poderá continuar de onde parou no novo dispositivo.

Como Verificar a Versão do Sistema do Seu Celular

Não sabe se seu celular está na lista de afetados? É fácil verificar. Para usuários de iPhone, vá em “Ajustes”, toque em “Geral” e depois em “Atualização de Software”. Se o seu aparelho não passa do iOS 14, você está fora.

Para usuários de Android, vá em “Configurações”, role até “Sobre o Telefone” e procure por “Versão do Android”. Se estiver abaixo do 5.0, o WhatsApp não funcionará mais.

Eu já precisei checar a versão do meu celular várias vezes – normalmente quando um app para de funcionar do nada. É um passo simples que pode evitar muita dor de cabeça.

O Impacto Maior: Quando o WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares

Essa mudança pode parecer pequena, mas é um sinal do que está por vir. A decisão do WhatsApp de abandonar o suporte a esses 21 modelos mostra como os gigantes da tecnologia estão exigindo sistemas cada vez mais novos, deixando os aparelhos mais antigos para trás.

Para os usuários, é um alerta. Se você está comprando um celular em 2025, procure um com suporte de atualizações a longo prazo – pelo menos cinco anos. Marcas como Apple e Samsung frequentemente prometem atualizações prolongadas, garantindo que seu aparelho continue compatível por mais tempo.

Eu aprendi isso da pior forma quando meu celular antigo parou de suportar aplicativos depois de apenas três anos. Agora, sempre verifico a política de atualizações antes de comprar – é uma decisão que faz toda a diferença.

O Futuro do WhatsApp Após Deixar de Funcionar em 21 Celulares

O WhatsApp não está desacelerando. O aplicativo está investindo pesado em inovação, com mais recursos de inteligência artificial, melhorias em chamadas de vídeo e ferramentas para negócios e comunidades. Mas isso tem um preço: os aparelhos mais antigos não conseguem acompanhar.

O futuro do WhatsApp parece moderno e dinâmico, mas é um futuro que exige hardware atualizado. À medida que a Meta integra o app mais profundamente ao seu ecossistema – pense em conexões perfeitas com Instagram ou Facebook – os sistemas antigos continuarão sendo deixados para trás.

É um ciclo que já vi antes: a tecnologia evolui, e ou nos adaptamos, ou ficamos de fora. É frustrante, mas também é o que mantém aplicativos como o WhatsApp na vanguarda.

O Que a Era Viking Nos Ensina Sobre Adaptação

Vamos dar um passo atrás e pensar em adaptação. Os vikings, que prosperaram no duro século VIII, sabiam bem o que era sobreviver. Eles enfrentaram invernos brutais, recursos escassos e ameaças constantes, mas se adaptaram – construindo navios, fazendo saques e comerciando para garantir sua sobrevivência.

De certa forma, essa atualização do WhatsApp é um teste moderno de adaptação. Assim como os vikings não podiam se prender a velhas formas em um mundo em mudança, nós não podemos nos prender a tecnologias ultrapassadas.

Quando o WhatsApp deixa de funcionar em 21 celulares, é um empurrão para evoluirmos, para atualizarmos, para acompanharmos a era digital.

Eu sempre admirei a resiliência dos vikings, mas fico feliz por não enfrentar os desafios deles. Trocar de celular é difícil, mas é bem mais fácil do que encarar um inverno nórdico com nada além de um machado e uma prece.

Sendo assim, Como Lidar Quando o WhatsApp Deixa de Funcionar em 21 Celulares

A realidade é clara: o WhatsApp deixa de funcionar em 21 celulares, e os usuários desses modelos antigos precisam agir. Seja atualizando o sistema ou comprando um novo aparelho, continuar conectado significa acompanhar o ritmo do tempo.

Verifique a versão do seu celular, faça backup dos seus dados e troque de aparelho se necessário. O mundo digital não espera por ninguém – nem mesmo por aqueles que ainda se apegam ao querido iPhone 5s ou Galaxy S4 Mini.

Eu já passei por transições tecnológicas como essa, e embora nunca sejam fáceis, são um lembrete de como nosso mundo avança rápido. Os vikings se adaptaram para sobreviver à sua era; agora é a nossa vez de nos adaptarmos à nossa. Mantenha-se conectado, ouvinte – vale o esforço.