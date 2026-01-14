Vem aí o maior pré-carnaval paulistano

Foto: O cantor e compositor Dudu Nobre Abre Alas reúne as maiores escolas de samba do Rio de Janeiro e […]

Foto: O cantor e compositor Dudu Nobre

Abre Alas reúne as maiores escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo

Tá chegando a hora, meu povo. A partir desta sexta-feira (16) o Tokio Marine Hall, em São Paulo, se transforma na maior passarela do samba reunindo as grandes agremiações do Rio de Janeiro e São Paulo em esquentas magistrais.

Serão quatro encontros ao longo de janeiro e fevereiro preparando a galera para os festejos de Momo com muito samba no pé e grito na garganta. O primeiro encontro na casa da zona sul traz as campeoníssimas Mocidade Alegre e Salgueiro que chegam com artilharia pesada: baterias completas, passistas, ritmistas, intérpretes consagrados e repertório com enredos que marcaram as trajetórias de ambas agremiações.

A animação rola do começo ao fim da festa e ainda tem a cereja do bolo com a participação especial do carioca Dudu Nobre, garantindo momentos de muita interação com a galera. A ideia do Abre Alas partiu de várias cabeças e coube a Christian Tedesco, presidente do Grupo Tom Brasil, que gerencia o TMH, tocar e realizar o projeto.

“O Abre Alas surge num momento muito especial, pois são 30 anos de Tom Brasil, grupo de entretenimento que tem a música brasileira em primeiro lugar. Tanto é que a ideia foi homenagear Tom Jobim (1927-1994). Procuramos os presidentes das escolas que se empenharam em transformar esse sonho em realidade”, atesta Tedesco.

E vem muito mais pela frente. Samba e animação não faltarão no Abre Alas. As informações sobre os demais eventos estão em https://www.tokiomarinehall.com.br/

SERVIÇO

Abre Alas 2026 – Mocidade Alegre e Salgueiro – Convidado especial: Dudu Nobre

Dia 16 de janeiro – Sexta-feira

Horário: 22 horas

Horário de abertura: Duas horas antes do espetáculo

Local: Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paul – SP

Ingressos: R$155,00 a R$220,00

Vendas: https://www.ticketmaster.com.br