Tributo ao AC/DC em São Paulo

Foto: Divulgação Os clássicos da primeira fase da banda australiana são apresentados no Blue Note SP Os fãs do AC/DC […]

Foto: Divulgação

Os clássicos da primeira fase da banda australiana são apresentados no Blue Note SP

Os fãs do AC/DC estão eufóricos. Após um hiato de mais de dez anos os caras voltam ao Brasil em 2026. Naturalmente me incluo nessa pois é minha banda de cabeceira. Lembro da última passagem dos australianos por aqui, durante a Black Ice World Tour, em 2009.

Óbvio, foi devastador. Com o guitarrista Angus Young à frente, o quinteto tocou clássicos atemporais como “Back In Black” e “Highway to Hell”.

Muiita coisa mudou desde então. O chefão Malcolm Young, um dos maiores guitarras ritmo da história e fundador do AC/DC em 1973 ao lado do mano Angus, morreu em 2017. Foi mais uma pedra duríssima no caminho dos caras que, apesar de tudo continuam na longa estrada do rock. Para empunhar a guita no lugar de Malcolm chamaram o sobrinho Stevie Young mantendo acesa a chama e vigor do grupo.

Além de Angus e Stevie Young integram a atual formação o sensacional Brian Johnson (vocal), Chris Chaney (baixo), substituindo o aposentado Cliff Williams e Matt Laug (bateria) que assumiu as baquetas no lugar de Phil Rudd.

Percorrendo o planeta com a Power Up World Tour, referência ao mais recente álbum gravado em 2020, os australianos aportam em terras brasucas para três shows no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Dois serão em fevereiro (24 e 28/02) e um em março (04/03).

Enquanto o AC/DC não chega dá pra conferir um tributo bem bacana aos caras no Blue Note SP, na capital paulista, no dia 4 de dezembro. Sobe ao palco da região central o quarteto Vanda and The Youngs no show “AC/DC Early Days” celebrando a primeira fase dos australianos quando os vocais eram comandados pelo saudoso Bon Scott (1946-1980).

Com Scott empunhando o mic o AC gravou os álbuns “High Voltage” (1976), “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” (1976), “Let There Be Rock” (1977), “Powerage” (1978), “If You Want Blood You’ve Got It – Ao vivo” (1978) e “Highway to Hell” (1979). Com exceção de “Highway to Hell” todos foram produzidos por George Young (1946-2017), irmão mais velho de Malcolm e Angus Young, e por Harry Vanda.

A dupla Vanda/Young teve um papel importante na estrutura do som direto e visceral do AC/DC fazendo com que o puro rock and roll saísse das guitas e dos berros de Bon Scott e conquistasse o planeta. Em seus primeiros discos a banda tinha forte influência do Blues e do R&B e é essa vibe que Vanda and The Youngs leva ao Blue Note SP.

Tendo à frente o guitarrista/vocalista Daniel Daibem a banda é integrada por Rodolfo Crepaldi (guitarra), André Roble (contrabaixo) e Humberto Zigler (bateria). Numa apresentação única e imperdível Vanda and The Youngs dá novas roupagens, mas mantendo a aura rock and roll, para hits como “Ride On”, “Rock and Roll Dammation”, “The Jack”, “Problem Child”, “High Voltage”, “Let There Be Rock”, “Dog Eat Dog”, “Whole Lotta Rosie” e “Hell Ain’t A Bad Place To Be”.

SERVIÇO

Vanda and The Youngs

Show: AC/DC Early Days

Dia 4 de dezembro – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação – São Paulo – SP

Duração: 70 minutos

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/vanda-and-the-youngs-toca-ac-dc-early-years/