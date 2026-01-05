TIC Trens assume Linha 7-Rubi e abre caminho para o Trem Intercidades Norte

TIC Trens assume a operação da Linha 7-Rubi em 26/11/2025, encerrando a gestão da CPTM e iniciando concessão de 30 anos com modernização, novos trens e preparação para TIC Norte e TIM.

A concessionária TIC Trens assumiu oficialmente, em 26 de novembro de 2025, a operação da Linha 7-Rubi, que liga Palmeiras–Barra Funda a Jundiaí. A mudança encerrou a gestão realizada pela CPTM e marcou o início de um contrato de concessão com duração de 30 anos, voltado à modernização do ramal e à preparação para a chegada de novos serviços ferroviários.

A partir da data de transição, a TIC Trens passou a responder por toda a rotina operacional do trajeto. Isso inclui o controle da circulação dos trens, a manutenção da frota e da infraestrutura, além da administração das estações e das ações de segurança ao longo da linha. Na prática, a concessionária assume o funcionamento diário do sistema e, ao mesmo tempo, organiza as etapas necessárias para as melhorias previstas no contrato.

O objetivo central da concessão é transformar a Linha 7 em uma base estruturante para um conjunto de avanços na mobilidade sobre trilhos da região. Entre as metas estão a integração de novos trens, intervenções de modernização e a implementação futura do Trem Intercidades (TIC) Norte e do serviço Intermetropolitano (TIM). A expectativa é que a linha atual funcione como “espinha dorsal” para a expansão e a evolução do transporte ferroviário, criando condições para oferecer viagens mais rápidas, confiáveis e com maior capacidade de atendimento.

Com a troca de gestão, a Linha 7-Rubi entra em uma nova fase, em que a operação cotidiana e a preparação para os projetos futuros caminham juntas. Ao assumir responsabilidades que vão do serviço ao passageiro à manutenção e à segurança, a TIC Trens passa a conduzir o processo de transição e desenvolvimento do ramal, consolidando o papel da Linha 7 como plataforma para a modernização e para a implantação dos serviços previstos para os próximos anos.

Fonte: G1