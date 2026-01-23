Linha 7 Rubi terá alterações na operação no domingo, 25 de janeiro

Manutenção preventiva ajusta intervalos dos trens entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí no aniversário de São Paulo

A Linha 7 Rubi terá mudanças na programação neste domingo, 25 de janeiro de 2026, com alteração nos intervalos dos trens entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. A operação especial ocorre por conta de manutenção preventiva programada pela concessionária TIC Trens e coincide com o aniversário da cidade de São Paulo, data que costuma registrar maior circulação de passageiros no sistema ferroviário.

Segundo a concessionária, a mudança na programação está relacionada a uma manutenção preventiva, com foco na segurança operacional de funcionários e passageiros. Entre os serviços previstos está a poda de árvores próximas à via férrea, ação necessária para evitar interferências na circulação dos trens e riscos à rede aérea e aos equipamentos de sinalização.

Como ficam os intervalos dos trens

Durante o período de manutenção, que ocorre das 4h até a meia-noite, os intervalos serão ajustados ao longo da linha:

Entre Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora, os trens irão circular com intervalos médios de 10 minutos.

Já no trecho entre Vila Aurora e Jundiaí, o tempo de espera será maior, com intervalos estimados em cerca de 20 minutos.

A concessionária orienta que os passageiros se programem com antecedência, especialmente aqueles que dependem de conexões com outras linhas do sistema ferroviário ou do metrô.

Embarque em plataforma única em Perus e Caieiras

Outro ponto de atenção envolve as estações Perus e Caieiras. Durante a realização dos serviços, embarques e desembarques serão feitos pela mesma plataforma, independentemente do sentido da viagem.

Agentes de atendimento estarão nas estações para orientar os usuários e reduzir possíveis transtornos. A recomendação é observar a sinalização local e seguir as instruções das equipes operacionais.

A Linha 7 Rubi é um dos principais eixos de ligação entre a capital paulista e cidades da região noroeste da Grande São Paulo, atendendo diariamente milhares de passageiros que utilizam o serviço para trabalho, estudo e compromissos pessoais.