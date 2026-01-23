Centro Cultural de Caieiras recebe campanha de doação de sangue de 29 a 31 de janeiro

Ação “Amor se Doa” acontece no Jardim Santo Antônio com agendamento obrigatório e horários definidos

O Centro Cultural de Caieiras recebe, entre os dias 29 e 31 de janeiro, a campanha de doação de sangue “Amor se Doa”, realizada em parceria com a Prefeitura de Caieiras. A coleta externa ocorre no bairro Jardim Santo Antônio, com atendimento mediante agendamento, e tem como objetivo reforçar os estoques dos hemocentros que atendem a região.



A campanha tem como objetivo reforçar os estoques dos hemocentros responsáveis pelo atendimento a hospitais públicos e privados da região. De acordo com a organização, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes, sendo fundamental para procedimentos cirúrgicos, atendimentos de emergência e tratamentos contínuos.

Datas e horários de atendimento

A coleta será realizada em três dias consecutivos, com horários distintos:

No dia 29 de janeiro, o atendimento ocorre das 10h às 16h30.

Nos dias 30 e 31 de janeiro, a coleta será feita das 9h às 16h30.

Todos os atendimentos serão realizados exclusivamente mediante agendamento prévio, que é gratuito e obrigatório.

Como participar da doação

Para doar sangue, o interessado deve realizar o agendamento pela plataforma Sympla e comparecer exatamente no horário marcado, sem antecipação ou atraso. No dia da doação, é necessário apresentar documento oficial com foto, físico ou digital, além do comprovante de agendamento.

A organização alerta que, por questões de segurança e fluxo do atendimento, não é permitida a entrada de crianças menores de 13 anos no local da coleta. Caso o doador esteja acompanhado de menores, o procedimento não poderá ser realizado.

Requisitos básicos para doação

Entre os critérios exigidos para a doação de sangue estão:

Ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos devem apresentar autorização do responsável legal.

Pesar no mínimo 53 quilos.

Estar em boas condições de saúde.

Ter dormido ao menos seis horas nas últimas 24 horas.

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação.

Também há critérios específicos relacionados a tatuagens, que devem ter sido feitas há pelo menos 12 meses, ou seis meses, conforme avaliação no momento da triagem clínica.

Vacinação e outras orientações

Quem recebeu vacina contra a Covid-19 deve respeitar o intervalo mínimo antes da doação. Para quem tomou Coronavac, o prazo é de 48 horas. Para os demais imunizantes, o intervalo recomendado é de sete dias.

A campanha reforça que todo o processo é seguro, segue protocolos sanitários e é conduzido por equipes capacitadas, garantindo a proteção dos doadores e dos profissionais envolvidos.