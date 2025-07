Fim do Serviço 710 da CPTM: O Que Vai Mudar na Sua Rotina a Partir de Agosto de 2025

Uma grande mudança está prestes a acontecer no transporte ferroviário da Grande São Paulo. O fim fo Serviço 710 da CPTM foi confirmado. Ele que integra atualmente as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, será oficialmente encerrado no dia 28 de agosto de 2025. A confirmação veio diretamente do presidente da TIC Trens Metropolitanos, Pedro Moro, em entrevista ao portal Diário dos Trilhos. Mas o que essa alteração realmente significa para os passageiros? Quais os impactos no dia a dia de quem depende desse serviço?

Entenda o que é e como será o fim do Serviço 710 da CPTM

Para quem ainda não está familiarizado, o Serviço 710 é uma operação que unifica o atendimento das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, permitindo que os trens trafeguem entre Jundiaí e Rio Grande da Serra sem a necessidade de baldeações. Isso trouxe mais agilidade e comodidade para os passageiros que utilizam a malha ferroviária diariamente.

Essa unificação foi criada como uma forma de melhorar o aproveitamento da estrutura já existente, otimizando a circulação dos trens e garantindo conexões mais rápidas entre regiões estratégicas da capital e do interior paulista. Desde que entrou em operação, o Serviço 710 beneficiou milhares de pessoas todos os dias.

Por que o Serviço 710 será encerrado?

A principal razão para o encerramento do Serviço 710 está relacionada a questões contratuais. A partir do dia 28 de agosto de 2025, a empresa TIC Trens Metropolitanos assumirá gradualmente o controle total da Linha 7-Rubi, incluindo a operação dos trens, gestão das estações, limpeza, segurança e manutenção.

Essa transição faz parte de um contrato firmado anteriormente e que estabelece prazos para a empresa privada assumir integralmente a linha. Inicialmente, esse processo será supervisionado por profissionais da CPTM, mas a previsão é que, a partir de 26 de novembro de 2025, a TIC Trens passe a operar a Linha 7 sem nenhum tipo de supervisão da estatal.

Como ficam os passageiros durante essa transição?

Uma das maiores preocupações dos usuários é sobre o impacto direto dessa mudança em seus trajetos diários. Afinal, o encerramento da integração direta entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa exigirá adaptações de rota e mudanças de hábitos.

Segundo a TIC Trens, a alternativa para os passageiros que precisam ir da região de Jundiaí até o centro de São Paulo, ou vice-versa, será utilizar a Linha 11-Coral, que passará a atender até a estação Palmeiras-Barra Funda, possibilitando a conexão entre os trechos.

Isso significa que o trajeto, que antes era feito de forma direta pelo Serviço 710, agora precisará de pelo menos uma baldeação. Esse novo formato poderá causar atrasos ou maior tempo de deslocamento nos primeiros meses, especialmente até que os passageiros se adaptem totalmente ao novo fluxo.

Quais são os riscos e benefícios dessa mudança?

Como toda grande mudança, essa transição envolve riscos e benefícios. Entre os riscos imediatos estão:

Possíveis atrasos nos horários de pico;

Superlotação em determinados trechos;

Desinformação dos usuários durante os primeiros dias;

Tempo adicional de trajeto até que tudo se normalize.

Por outro lado, a médio e longo prazo, os benefícios esperados são relevantes:

Melhoria na qualidade do serviço, com maior investimento da iniciativa privada;

Modernização da linha 7, com mais conforto e pontualidade;

Maior especialização na operação da Linha 7, com uma gestão voltada exclusivamente para seu bom funcionamento.

TIC Trens assume a Linha 7 de forma definitiva em novembro

De forma definitiva, a TIC Trens ficará responsável por toda a operação da Linha 7-Rubi a partir de 26 de novembro de 2025. Até lá, a empresa vai operar sob acompanhamento da CPTM, garantindo que os padrões mínimos de qualidade e segurança sejam mantidos.

A expectativa é que, com a transição completa, a TIC consiga implementar melhorias estruturais e operacionais que vão beneficiar diretamente os passageiros. A empresa promete mais investimentos em sinalização, renovação da frota e manutenção constante, fatores essenciais para aumentar a confiabilidade e eficiência da linha.

Importância de se manter informado

Durante essa mudança, é fundamental que os passageiros fiquem atentos às informações oficiais divulgadas pela CPTM e pela TIC Trens. Mudanças nos horários dos trens, nas plataformas de embarque e até mesmo em pontos de conexão entre linhas podem acontecer ao longo da transição.

Os aplicativos e redes sociais das empresas serão atualizados constantemente para comunicar as novidades e orientar os passageiros. Além disso, as estações contarão com equipes de apoio para esclarecer dúvidas e orientar o público.

Como se preparar para essa nova fase?

Se você utiliza a Linha 7-Rubi ou a 10-Turquesa diariamente, o ideal é replanejar seu trajeto com antecedência. Verifique quais estações da Linha 11-Coral permitirão a conexão com a Linha 7-Rubi, e qual será o tempo adicional estimado para o seu percurso.

Também é aconselhável utilizar os apps de mobilidade, como Google Maps ou Moovit, que devem atualizar suas rotas com base nas novas configurações do transporte ferroviário da capital. Planejamento será essencial para evitar contratempos, principalmente nas primeiras semanas da mudança.

O fim do serviço 710 é uma transição necessária

O encerramento do Serviço 710 da CPTM, embora gere impacto imediato para os usuários, é parte de uma reestruturação maior que busca melhorar o transporte ferroviário paulista. A transferência definitiva da operação da Linha 7-Rubi para a TIC Trens representa um passo importante na modernização da malha metroferroviária da Grande São Paulo.

A médio prazo, a expectativa é de que os passageiros sintam os benefícios dessa mudança, com trens mais modernos, estações mais organizadas e um sistema operacional mais eficiente. Até lá, é necessário paciência, atenção e planejamento para enfrentar esse momento de transição.

Se você é um usuário frequente dessas linhas, prepare-se desde já: o fim do Serviço 710 já tem data marcada, e ele certamente marcará o início de uma nova fase para quem depende diariamente do transporte sobre trilhos.

Outras obras

Os passageiros que utilizaram o Serviço 710 – viagens entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência – e as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM viram mudanças operacionais e de plataformas feitas em 25/08 do ano passado para execução de obras de modernização e melhorias.

Fonte: Diário dos Trilhos