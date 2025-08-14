Teatro UOL recebe comédia Manhê

Foto: Divulgação



Monólogo com Wanessa Morgado aborda pressões que a sociedade impõe às mulheres

A junção de três talentos deu origem à comédia “Manhê” que terá apenas quatro sessões no Teatro UOL, em São Paulo, no mês que vem. Texto inédito da roteirista, escritora e redatora Andréa Batitucci estimula a discussão urgente e necessária sobre os papéis sociais atribuídos às mulheres, as escolhas, ou falta delas e as pressões que recaem sobre o feminino na sociedade moderna. Batitucci tem no currículo diversos roteiros para teatro e cinema, entre eles, “Minha Vida em Marte” e “Minha Mãe é uma Peça”.

Quem dá vida a protagonista é Wanessa Morgado, atriz com mais de vinte anos de carreira, que entre outros, fez parte do Grupo TAPA de Teatro. Na TV integrou o quadro República do Stand-up, no Comedy Central, além de ter participado de inúmeras campanhas de publicidade e teatro. A direção de “Manhê” é do renomado ator, roteirista e dramaturgo Rafael Primot que tem na bagagem roteirizar e colaborações na série “5x Comédia”, “O Pai Ó”, “Chuva Negra”, além de produzir as peças “Inverno da Luz Vermelha” e “Baby, Você Precisa Saber de Mim”.

“Manhê” é uma incursão ao misterioso, desafiador e maravilhoso universo da “maternagem”, termo criado “com precisão para deixar, na maioria das vezes, exclusivamente a cargo da mãe os cuidados e responsabilidades sobre a criança”.

Durante sessenta minutos vemos no palco a mulher e mãe contando e, revivendo, suas experiências desde a primeira gravidez até a vida adulta dos filhos. Com muito humor, entre fraudas, mamadeiras, babás, madrastas, padrastos, intermináveis eventos em família, guarda compartilhada, vida social e sexual fica claro que ser mãe é padecer no paraíso. Mas com moderação.

“Manhê” terá sessões dias 9, 16, 23 e 30 de setembro, ás terças-feiras de setembro no Teatro UOL, zona oeste da capital.

SERVIÇO

Manhê

Com Wanessa Morgado

Duração: 60minutos

Gênero: Comédia

Classificação etária: 14 anos

Temporada: de 9 a 30 de setembro, terças-feiras, às 20h.

Ingressos: R$ 70,00 e R$ 35,00 meia

Vendas online: www.teatrouol.com.br

Horário de funcionamento da bilheteria:

De terça a sexta-feira: das 17h às 20h;

Sábados, das 13h às 22h;

Domingos, das 13h às 20h;

TEATRO UOL – 300 lugares

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618 – Terraço – Tel.: (11) 3823-2323

Acesso para cadeirantes – Ar-condicionado

Estacionamento do Shopping: consultar valor pelo tel: 4040-2004