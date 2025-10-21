Teatro Sérgio Cardoso recebe Ina Magdala

Foto: Divulgação A cantora e compositora mineira mostra canções do debute discográfico Uma dica bem legal pra hoje à noite […]

Foto: Divulgação



A cantora e compositora mineira mostra canções do debute discográfico

Uma dica bem legal pra hoje à noite é o show da cantora e compositora Ina Magdala no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Ela sobe ao palco da região central com o show “Cabe Quem Quiser”, o qual também nomeia a estreia discográfica desta mineira de Belo Horizonte.

Magdala evidencia nas dez faixas do álbum potencial para sedimentar uma carreira de sucesso na MPB. Permeado por influências da música popular brasileira, grooves, funk americano, indie e elementos eletrônicos este primeiro trabalho vai fundo nas reflexões pessoais e sociais.

O disco teve produção caprichada do tecladista Renato Neto que teve a honra de ter tocado com o astro americano Prince (1958-2016). Instrumentistas renomados trabalharam em “Cabe Quem Quiser”, entre eles o baterista Marco da Costa e o baixista/compositor Paulo Lepetit.

Ina Magdala viveu alguns anos em Nova York, EUA, e tinha dúvidas sobre seguir a carreira artística. Na Big Apple a mineira conheceu a diva do jazz Beverly Crosby e a sintonia mútua foi instantânea. As dicas, aulas e audições com a americana foram determinantes para Ina Magdala ir adiante até culminar neste “Cabe Quem Quiser”.

Na playlist de Magdala estão presentes algumas das mais importantes cantoras brasileiras como Rita Lee, Marina Lima, Elizeth Cardoso e Letrux as quais também norteiam sua identidade musical.

Quem for ao Sérgio Cardoso terá oportunidade de conhecer essa nova cantora e se divertir ao som de “Apesar do que fere”, “Vida de Aluguel”, “Uma Parte de Mim”, “Flerte Lunar”, “Tudo Meio Pouco” e, claro, “Cabe Quem Quiser”. E o melhor de tudo é na faixa. Serão 75 minutos de excelente experiência musical com Ina Magdala.

SERVIÇO

Cabe Quem Quiser – Show de Ina Magdala

Dia 21 de outubro, terça-feira, às 20h30

Entrada gratuita

Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Classificação: Livre

Capacidade: 143 lugares + 6 espaços para cadeirantes

Duração: 75 minutos

Inf: https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/