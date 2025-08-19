Teatro Santos Augusta recebe “Meu Remédio”

Foto: O Fuxico



Mouhamed Harfouch aborda ancestralidade e o poder transformador da aceitação pessoal

A partir de 30 de agosto o Teatro Santos Augusta, região central de São Paulo, recebe em curta temporada a montagem “Meu Remédio” trazendo à tona questões do universo árabe e revelando episódios importantes das origens de Mouhamed Harfouch.

Nascido no Rio de Janeiro o ator, filho de imigrantes sírios e portugueses, escreveu o texto de “Meu Remédio”, transformando uma narrativa profundamente pessoal em projeto artístico, compartilhando com o público, questionamentos, provocações, revisitando sua trajetória, o nome e herança cultural.

Com vasta bagagem no teatro e televisão Harfouch atuou em mais de quarenta peças, entre elas, produções musicais como “Querido Evan Hansen” e “Ou Tudo ou Nada”, indicado ao Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator 2016. Na TV trabalhou nas novelas “Pé na Jaca”, “Amor à Vida” e “Órfãos da Terra”, além das séries “Rensga Hits” e “Betinho – No Fio da Navalha”.

Além de escrever o texto e atuar Mouhamed Harfouch produziu a montagem que traz direção segura de João Fonseca, conhecido por levar para o teatro as biografias de Tim Maia, Cazuza, Cássia Eller, Elvis Presley e Tom Jobim.

No palco, durante 75 minutos, vemos Harfouch relembrar momentos importantes de sua jornada revelando de forma sincera o impacto das escolhas que fez na vida pessoal e profissional.

“Meu Remédio” nasce da minha vontade de entender e compartilhar a relação com o meu nome, com minha história de vida, com a mistura de culturas que carrego. Sou filho de imigrantes sírios por parte de pai e portugueses por parte de mãe. Crescer com um nome tão emblemático em um Brasil dos anos 70, em que o preconceito e a dificuldade de aceitação eram muito presentes, não foi fácil. A peça é uma comédia, mas carrega uma reflexão sobre aceitação e pertencimento, sobre entender que, muitas vezes, o maior remédio é aceitar quem somos”, explica o ator.

Sobre João Fonseca, o ator diz que o diretor trouxe à cena a delicadeza necessária para que a montagem equilibrasse o tom de comédia com a profundidade emocional da história.

“João é um amigo e um grande diretor. Ele segurou a minha barra de maneira sensível e honesta e acreditou no meu projeto desde o início. Sem ele, não sei se teria conseguido fazer essa transição entre o autor e o ator de forma tão tranquila”, conclui Mouhamed, que trabalhou com Fonseca em “Homem de Lata”, monólogo online criado durante a pandemia.

“Meu Remédio” fica em cartaz no Teatro Santos Augusta até 28 de setembro. Confira abaixo

SERVIÇO

Meu Remédio

Com Mouhamed Harfouch

Estreia: 30 de agosto

Temporada: Até 28 de setembro

Teatro Santos Augusta

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo – SP

Sessões: sábados, às 20h. Domingos, às 18h

Ingressos: Plateia – R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Balcão – R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Observação: O acesso ao Balcão se dá apenas por escadas fixas.

Horários da Bilheteria: sábados, das 12h30 às 20h30; domingos, das 10h30 às 18h30

Duração: 75 minutos

Gênero: comédia

Classificação: 10 anos

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados pelo e-mail contato@teatrosantosaugusta.com.br

Estacionamento com manobrista terceirizado no local

Vendas pela internet: www.sympla.com.br/teatrosantosaugusta