Sem freio e sem filtros

Foto: Divulgação



A comediante Giovana Fagundes mostra seu humor ácido e afiado em São Paulo

Uma ótima dica para quem curte piadas sem freios, filtros ou restrições é o stand up de Giovana Fagundes que rola nesta sexta-feira (13) no Teatro J. Safra, zona oeste da capital.

A catarinense de Florianópolis faz apresentação única do show “Orgulho do Papai”, o qual é uma “grande ironia sobre a falta de aceitação familiar em relação às suas escolhas profissionais, pessoais e sua liberdade”. No palco, durante 90 minutos, o público vai às gargalhadas com o humor ácido e afiado de Giovana, não poupando nem mesmo o núcleo familiar e as divergências entre o que a humorista é e o que seus pais gostariam que fosse.

Tudo vira piada para a comediante, que antes do stand up, foi modelo, atriz e designer. Apesar de trabalhar efetivamente com humor há apenas sete anos a catarinense acumula milhares de seguidores nas redes sociais, shows concorridos e, claro, polêmicas. Em recente entrevista ao Portal Universa/UOL ela alegou reconhecer o quanto estava “sendo preconceituosa” ao fazer piadas sobre nanismo as quais foram retiradas de seu repertório. Giovana Fagundes é muito cuidadosa, mas sem perder a acidez, ao fazer piadas com algum determinado “alvo”.

Ela não se furta em defender as questões femininas e centrar forças e humor contra os homens héteros, brancos e calvos. Sim, isso mesmo, é dos carecas que ela mais gosta de tirar sarro.

Segundo a humorista, essas pessoas não são oprimidas e costumam disseminar discurso de ódio contra mulheres. “Orgulho do Papai” é uma ´grande oportunidade para conferir a língua ferina e sem retoques de Giovana Fagundes.

SERVIÇO

Giovana Fagundes no stand up Orgulho do Papai

Dia 13 de junho – Sexta-feira – 21 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 90 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=544