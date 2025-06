São Paulo Companhia de Dança no Teatro Sérgio Cardoso

Foto: Lari Davies

Companhia leva programas que refletem causas ambientais e ancestralidade

Neste final de semana a São Paulo Companhia de Dança se apresenta no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, mostrando programas que refletem causas ambientais e ancestralidade. De quinta-feira (26) a domingo (29) o palco da região central recebe as coreografias “Autorretrato”, de Leilane Teles, “dos SANTOS”, de Alex Soares e a estreia de “A Vingança do Flamingo”, de Carlos Pons Guerra.

Desde sua criação em 2008 a SPCD se consolidou como uma das mais importantes companhias do planeta. Dirigida pela multifacetada gestora na dança e educação Inês Bogea, a companhia levou seus espetáculos para mais de 22 países, cerca de 180 cidades e público superior a dois milhões de pessoas. As prêmiações nacionais e internacionais somam mais de cinquenta tendo também ações educativasw e projetos à difusão da memória da dança levando esse legado cultural para gerações futuras.

No Sérgio Cardoso as coreografias convidam o público a refletir questões ambientais com “A Vingança do Flamingo”. Criação do espanhol Carlos Pons Guerra é um espetáculo belo, lírico e irônico na qual a resistência é a tônica.

“Quando Inês me convidou para pensar sobre a crise climática, voltei à minha infância, onde assistia a shows de flamingos — aves lindas, trazidas da África, treinadas para entreter humanos. Eles andavam de bicicleta, tocavam piano. Mas eu só conseguia pensar que eles deveriam estar voando. Isso me fez refletir sobre como estamos transformando o mundo natural em um circo — um espetáculo que nos serve, mas que tem consequências sérias”, conta o coreógrafo.

Por sua vez, “dos SANTOS” é a primeira coreografia de Alex Soares para a SPCD. A inspiração de Soares veio de “Matais de Incêndio”, cantiga do Brasil Colonial de autoria desconhecida, datada por volta de 1700. A obra/coreografia vai aos primórdios questionando identidades que por séculos balizaram a rica e diversa cultura brasileira.

Por fim, “Autorretrato”, segunda coreografia de Leilane Teles para a SPCD, convida o público a discutir nossas influências ancestrais sendo inspirada em obras do pintor Cândido Portinari (1903-1962). Trilha sonora e figurino impecáveis com consutoria indígena de Cristiane Takuá e Carlos Papá enriquecem a coreografia.

SERVIÇO

São Paulo Companhia de Dança

Coreografias: A Vingança do Flamingo, Autorretrrato e dos SANTOS

De quinta-feira (26) a domingo (29)

Quinta, sexta e sábado: 20 horas

Domingo: 16 horas

Teatro Sérgio Cardoso, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 60, 00

Inf: https://spcd.com.br/ingressos/