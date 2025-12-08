Relações perigosas e midiáticas

Foto:Divulgação Montagem traz discussão sobre julgamento popular nas redes sociais Que atire a primeira pedra quem nunca teve intenção de […]

Montagem traz discussão sobre julgamento popular nas redes sociais

Que atire a primeira pedra quem nunca teve intenção de cancelar algum desafeto na internet. Ou teve discussão acalorada nas mídias por desavenças políticas, ou mesmo quem não fez comentários nas redes que teve que apagar depois correndo risco de processo?

Com o advento das redes sociais muitas coisas vieram para o bem e para o mal. E é exatamente isso que propõe “Habitat”, texto do premiado Rafael Primot, que estreia em 13 de janeiro, no Teatro Estúdio, em São Paulo.

Provocativa, “Habitat” fala da moralidada, responsabilidade e o poder destrutivo dos julgamentos virtuais. Na era das redes sociais, em que a exposição é total, o espectador é levado a refletir sobre empatia, cancelamento, e a verdade por trás de cada “vilão” digital.

Segundo Rafael Primot o texto nasceu após intensa observação das redes sociais e sites de notiícias e, como o julgamento e condenação virtual ganha proporções gigantescas, sem que as pessoas ouçam todos os lados da história. “Esse fenômeno contemporâneo do cancelamento e da desumanização me instigaram profundamente. Comecei a refletir sobre como estamos perdendo a capacidade de empatia, e o teatro, para mim, é o espaço ideal para debater isso e colocar uma lente de aumento sobre nossos comportamentos coletivos”, diz.

Inspirado num caso real o espetáculo tem na direção Eric Lenate e Lavínia Pannunzio e no palco, além do próprio Primot estão Fernanda de Freitas e Rogério Brito. “Habitat” é uma produção da Enkaphotado Artes e pela relevância e atualidade recebeu o prêmio do Estado para montagens inéditas (PROAC 2024).

Durante pouco mais de 60 minutos acompanhamos a jornalista Nádia (Fernanda de Freitas) entrevistar o assassino confesso Adailton (Rafael Primot). Este acusa o executivo Tite (Rogério Brito) de ser o mandante do crime que aconteceu num supermercado. Esse encontro tem resultado explosivo nas redes sociais com inúmeros desdobramentos inesperados.

“Habitat” fica em cartaz no teatro da região central de São Paulo até 5 de março com sessões às terças, quartas e quintas-feiras. Confira.

SERVIÇO

Habitat

Texto: Rafael Primot

Temporada: 13 de janeiro a 5 de março de 2026*

Às terças, quartas e quintas-feira, às 20h

Não haverá sessões nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro

**Sessão exclusiva para convidados: 19 de janeiro

Teatro Estúdio

Conselheiro Nébias, 891 – Campos Elíseos, São Paulo – SP, Metrô Santa Cecília

Ingressos: R$100 (inteira) e R$50(meia-entrada)

Venda online www.sympla.com

Bilheteria:

Bilheteria física: Teatro Estúdio – tel: (11) 97474-1912

Horário de funcionamento: somente em dias de espetáculo, duas horas antes do início da apresentação.

Estacionamento na frente do teatro

Telefone: (11) 97474-1912

Acessibilidade: Sim