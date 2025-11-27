O Quebra-Nozes no Teatro Sérgio Cardoso

Foto: Divulgação Clássico natalino traz história de amor entre uma jovem e um brinquedo que se torna príncipe Desde a […]

Clássico natalino traz história de amor entre uma jovem e um brinquedo que se torna príncipe

Desde a estreia em 18 de dezembro de 1892 no Teatro Mariinski, em São Petersburgo, na Rússia Imperial o ballet “O Quebra-Nozes” se tornou um dos mais tradicionais espetáculos natalinos. Obra de Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893), famoso compositor russo do período romântico, foi inspirada no conto do escritor alemão E.T.A.Hoffmann (1776-1822) narrando a jornada da jovem Clara, que ganha um quebra-nozes de aparência humana como presente de Natal.

Para constar, o quebra-nozes é um tradicional boneco/enfeite natalino surgido na Alemanha no Século XV. A princípio era um utensílio doméstico para quebrar nozes, mas com o tempo se popularizou como símbolo de boa sorte e proteção contra espíritos malignos.

E como estamos próximos do Natal nada mais apropriado do que conferir este belo espetáculo que a Cia Paulista de Dança apresenta no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, entre os dias 5 e 14 de dezembro. Com direção artística de Adriana Assaf a montagem leva ao palco da região central a beleza e tradição dessa que é uma das mais icônicas obras da dança clássica.

Durante quase duas horas os bailarinos Larissa Luna, Murilo Miron, Giovanna Gomes, João Gabriel Inocêncio, Livia Cassante, Juliana Gomes, Bianca Berllofa e Ana Carolina Mendes nos apresentam uma sequência de eventos mágicos.

O público é transportado para um universo de fantasia onde brinquedos ganham vida, batalhas são travadas contra ratazanas gigantes e reinos encantados se revelam. Ao lado do Quebra-Nozes,transformado em príncipe, Clara visita o Reino das Neves e o Reino dos Doces, onde danças representando diversas culturas celebram a beleza da imaginação.

“O Quebra-Nozes” tem direção executiva de Robson Luna e produção da Associação Paulista de Dança (APDAA). Imperdível.

SERVIÇO

O Quebra-Nozes

Com a Cia Paulista de Dança

Dias 5, 6, 7 e 12, 13, 14 de dezembro

Sextas (05 e 12), às 20h, sábados (06 e 13), às 20h e domingos (07 e 14), às 17h

Ingressos: Plateia Alta: R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia) | Plateia: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia) | Balcão: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Licia – Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Duração: 1h45

Classificação: Livre

Capacidade da sala: 827 lugares

Inf: https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/