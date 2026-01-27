DER-SP coloca 16 novos radares em operação e amplia fiscalização em rodovias de SP

Equipamentos começam a funcionar à meia-noite desta terça-feira, 27, e elevam para 602 o total de radares ativos em estradas estaduais não concedidas

Motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais de São Paulo passam a enfrentar fiscalização reforçada a partir desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, com a entrada em operação de 16 novos radares fixos instalados pelo DER-SP em pontos estratégicos do estado.

Com a ativação, o número total de radares em funcionamento nas rodovias não concedidas chega a 602. Todos os equipamentos estão instalados em locais sinalizados, com limites de velocidade definidos conforme o tipo de via, volume de tráfego e condições do entorno.

A medida faz parte da política estadual de segurança viária e tem como foco reduzir acidentes e ocorrências graves em trechos considerados sensíveis, como áreas urbanas, acessos a municípios e pontos com histórico de excesso de velocidade.

Por que esses pontos foram escolhidos

Segundo o DER-SP, a definição dos locais passou por mapeamento técnico que analisa dados de acidentes, registros de infrações, características geométricas da pista, fluxo de veículos e presença de travessias de pedestres ou fauna. A intenção é atuar de forma preventiva, usando a fiscalização como instrumento de redução de riscos.

Os novos radares integram o contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 equipamentos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. Parte desses dispositivos ainda passa por testes e homologação antes de entrar em operação.

A partir do início da fiscalização, motoristas que excederem os limites regulamentados estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Onde estão os 16 novos radares em operação

SP-125

Km 066,294 – Sentido Norte/Sul – São Luís do Paraitinga – Velocidade: 60 km/h

SP-270

Km 374,439 – Sentido Leste/Oeste – Ourinhos – Velocidade: 60 km/h

SP-088

Km 059,000 – Sentido Norte/Sul – Mogi das Cruzes – Velocidade: 40 km/h

SP-102

Km 072,050 – Sentido Norte/Sul – Mogi das Cruzes – Velocidade: 40 km/h

SP-148

Km 031,806 – Sentido Norte/Sul – São Bernardo do Campo – Velocidade: 40 km/h

SP-214

Km 055,548 – Sentido Norte/Sul – Embu-Guaçu – Velocidade: 50 km/h

SP-228

Km 029,000 – Sentido Leste/Oeste – Itapecerica da Serra – Velocidade: 40 km/h

SP-312

Km 034,400 – Sentido Leste – Barueri – Velocidade: 60 km/h

SP-332

Km 029,550 – Sentido Norte/Sul – Caieiras – Velocidade: 40 km/h

SP-332

Km 030,708 – Sentido Norte/Sul – Caieiras – Velocidade: 60 km/h

SPA-032/280

Km 002,628 – Sentido Leste/Oeste – Jandira – Velocidade: 40 km/h

SPA-052/031

Km 006,895 – Sentido Norte/Sul – Ribeirão Pires – Velocidade: 50 km/h

SPI-172/060

Km 000,800 – Sentido Norte/Sul – Jacareí – Velocidade: 60 km/h

SP-483

Km 010,846 – Sentido Norte/Sul – Taciba – Velocidade: 80 km/h

SP-501

Km 003,174 – Sentido Norte/Sul – Presidente Prudente – Velocidade: 80 km/h

SP-332

Km 270,100 – Sentido Norte/Sul – Tambaú – Velocidade: 60 km/h

O início da fiscalização é divulgado oficialmente pelos canais do Governo do Estado, pelo Diário Oficial e por comunicados à imprensa, conforme prevê o contrato de implantação dos equipamentos.