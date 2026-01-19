Ney Matogrosso – Homem com H de volta

Foto: Adriano Doria Musical biográfico retrata no palco a trajetória de um dos maiores artistas brasileiros A partir de 30 […]

Musical biográfico retrata no palco a trajetória de um dos maiores artistas brasileiros

A partir de 30 de janeiro o Teatro Porto, na capital paulista, recebe nova temporada de “Ney Matogrosso – Homem com H”, montagem musical biográfica que retrata no palco a trajetória de Ney de Souza Pereira, um dos maiores nomes da nossa música.

Após sucesso estrondoso em 2025, com sessões concorridas na casa da região central de São Paulo, e quase 90 mil espectadores a montagem promete manter o retrospecto nesta temporada. Quem ainda não viu, tem a chance e, quem ja assistiu, pode repetir a dose.

Ney Matogrosso, cantor, ator, artista performático e compositor ocupa o Olimpo da MPB pelo talento inegável, voz única e atitude de confronto às barreiras de uma sociedade preconceituosa. O espetáculo estreou em 2022 recebendo vários prêmios, entre eles, o Bibi Ferreira na categoria melhor ator em musicais para Renan Mattos, que interpreta magistralmente Ney, além da indicação ao APCA (Associação Paulista de Crítica de Arte) na categoria melhor ator.

O musical circulou o Brasil passando por importantes capitais como Rio de Janeiro, Curitiba e Recife. Texto eficiente e dinâmico traz assinatura de Emilio Boechat e Marília Toledo que também co-dirige a peça ao lado de Fernanda Chamma garantindo o ritmo sem deixar a peteca cair. Os 180 minutos passam com astral lá em cima. Muito se deve a performance de Renan Mattos. A entrega ao personagem é total e intensa e, segundo ele, foi extremamente desafiador interpretar uma figura tão importante da cultura brasileira.

“O Ney é um ser camaleônico, tem um lado íntimo reservado, mas ao mesmo tempo é catártico no palco e apresenta um leque de personas a cada música. Cada uma dessas personas tem algo de místico, de misterioso, de selvagem, um ser ‘híbrido’ como definido por muitos, indecifrável. Então eu não me sinto interpretando o Ney e sim pedindo licença e pegando emprestado tudo aquilo que ele transformou na música e na vida das pessoas, todos os caminhos que ele abriu para pessoas e artistas como eu e isso é muito significativo”, afirma o ator.

Sem seguir uma cronologia “Ney Matogrosso – Homem com H” começa num show do Secos & Molhados, banda da qual foi vocalista entre 1973 e 1974, no auge da ditadura militar. Ney está cantando quando um espectador o xinga de “viado”. A cena se funde com momentos da infância e adolescência e, assim, outros episódios vão acontecendo.

Para a autora e diretora Marília Toledo o espetáculo aborda uma questão cada vez mais relevante para a realidade brasileira: a liberdade.

“Principalmente, a liberdade de ser quem se é, a qualquer custo. Ney combateu a ditadura não com palavras, mas com sua atitude cênica, entrando maquiado e praticamente nu no palco e na televisão, na época de maior censura que o país já viveu. As ambiguidades que ele sempre trouxe para o público foram pauta na década de 70 e permanecem em pauta até os dias de hoje. Ele também sempre foi adepto do amor livre e deixou clara a sua bissexualidade desde o início”, pontua Marília Toledo.

Além de Renan Mattos estão no espetáculo Vinícius Loyola, Pedro Arrais, Helen de Castro, Enrico Verta, Abner Debret, Dante Paccola, Ju Romano, Vitor Vieira e grande elenco.

“Ney Matogrosso – Homem com H” fica em cartaz na região central de São Paulo até 29 de março com sessões às sextas, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Ney Matogrosso – Homem com H

Temporada: 30 de janeiro a 29 de março

Sessões: Sextas e sábados às 20h e domingos às 17h.

Duração do espetáculo: 180 minutos (com 15 min de intervalo)

Teatro Porto

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo.

Telefone (11) 3366-8700

Ingressos: a partir de R$ 50,00

Vendas: www.sympla.com.br/teatroporto

Obs. Não haverá sessões no feriado de Carnaval