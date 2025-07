Nando Reis na Suhai Music Hall

Foto: Divulgação

O Ruivão mostra clássicos da trajetória de quarenta anos

A excelente safra do rock oitentista nos brindou com cantores excelentes, instrumentistas primorosos, compositores extraordinários e canções atemporais. Um dos talentos oriundos desse período, que chegam as quatro décadas de estrada, é o paulistano José Fernando Gomes dos Reis.

Mais conhecido como Nando Reis o cantor, compositor e multi-instrumentista despontou à frente dos Titãs sendo baixista e vocalista. Com o combo paulistano gravou discos emblemáticos, entre eles, “Televisão” (1985), “Cabeça Dinossauro” (1986), “Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas” (1987) e “Titanomaquia” (1993). Quando integrou o grupo compôs belas canções como “Marvin” e “Os Cegos do Castelo”.

Ao deixar a banda definitivamente em 2002, Reis deu start numa carreira solo pavimentada por hits que extrapolaram as fronteiras roqueiras se tornado nome vigoroso da MPB. Para marcar os quarenta anos de estrada o cara tá rodando o Brasil com a tour “Nando Hits” a qual tem participação do filho Sebastião Reis.

A turnê passa por São Paulo no dia 31 de outubro na Suhai Music Hall, zona sul, depois de circular por várias cidades brasileiras e também por Nova York e Boston, nos Estados Unidos.

Ao longo dos anos, Nando Reis travou parcerias com muita gente, como Samuel Rosa, Cidade Negra e, principalmente Cássia Eller (1962-2001). Para a saudosa cantora carioca Reis compôs as maravilhosas “O Segundo Sol”, “Relicário” e “All Star”, entre outras.

Nesta apresentação na Suhai Music Hall o Ruivão sobe acompanhado de uma banda de responsa trazendo, além de Sebastião Reis, Eduardo Schuler (bateria), Walter Villaça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

“Nando Hits” tem no repertório canções clássicas de Reis como “Dois Rios”, parceria com Samuel Rosa e Lô Borges e “Onde Você Mora”, escrita ao lado de Marisa Monte. No setlist traz também muitas novidades, entre elas, “Azul Febril”, do álbum quádruplo “Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo”, lançado em 2024, disponível nas plataformas e em vinil.

Ingressos estão à venda no link abaixo:

https://www.ticketstore.com.br/d/smh-nando-reis

SERVIÇO

Nando Hits

Dia 31 de outubro – 22 horas

SUHAI MUSIC HALL

Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo – SP

No Shopping SP Market

www.suhaimusichall.com.br – https://www.instagram.com/suhaimusichall/

Duração: 90 minutos

Classificação: Proibida a entrada de menores de 16 anos.

Permitida a entrada de maiores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ar-condicionado

Acessibilidade

Ingressos a partir de R$ 100,00

A partir de 5/7 (sábado) pelo link: https://www.ticketstore.com.br/d/smh-nando-reis

Capacidade da casa: 3.740 pessoas