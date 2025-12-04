Meu Remédio retorna para nova temporada

Foto: O Fuxico Montagem aborda ancestralidade e o poder transformador da aceitação pessoal O ano novo ainda não chegou, porém […]

Foto: O Fuxico



Montagem aborda ancestralidade e o poder transformador da aceitação pessoal



O ano novo ainda não chegou, porém produções e companhias teatrais se mobilizam para futuras montagens ou dar continuidade naquelas fizeram muito sucesso em 2025. Este é o caso de “Meu Remédio”, espetáculo com o ator/dramaturgo Mouhamed Harfouch que retorna para nova temporada no Teatro Santos Augusta, região central da capital, a partir de 28 de fevereiro. Harfouch tem colhido muitos louros com a montagem a qual foi vista por mais de 10 mil pessoas até agora, além de receber o Prêmio FITA, na categoria “Melhor Dramaturgia” e o Prêmio Arcanjo como “Melhor Solo”. “Meu Remédio” traz à tona questões do universo árabe e revela episódios importantes das origens do ator.

Natural do Rio de Janeiro, filho de imigrantes sírios e portugueses, Harfouch escreveu o texto de “Meu Remédio”, transformando uma narrativa profundamente pessoal em projeto artístico, compartilhando com o público, questionamentos, provocações, revisitando sua trajetória, o nome e herança cultural. Além de escrever o texto e atuar, Mouhamed Harfouch produziu a montagem trazendo direção segura de João Fonseca, conhecido por levar para o teatro as biografias de Tim Maia, Cazuza, Cássia Eller, Elvis Presley e Tom Jobim.

No palco, durante 75 minutos, vemos Harfouch relembrar momentos importantes de sua jornada revelando de forma sincera o impacto das escolhas que fez na vida pessoal e profissional.

“Meu Remédio” nasce da minha vontade de entender e compartilhar a relação com o meu nome, com minha história de vida, com a mistura de culturas que carrego. Sou filho de imigrantes sírios por parte de pai e portugueses por parte de mãe. Crescer com um nome tão emblemático em um Brasil dos anos 70, em que o preconceito e a dificuldade de aceitação eram muito presentes, não foi fácil. A peça é uma comédia, mas carrega uma reflexão sobre aceitação e pertencimento, sobre entender que, muitas vezes, o maior remédio é aceitar quem somos”, explica o ator. Com vasta bagagem no teatro e televisão, Harfouch atuou em mais de quarenta peças, entre elas, produções musicais como “Querido Evan Hansen” e “Ou Tudo ou Nada”, indicado ao Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator 2016. Na TV trabalhou nas novelas “Pé na Jaca”, “Amor à Vida” e “Órfãos da Terra”, além das séries “Rensga Hits” e “Betinho – No Fio da Navalha”.

Sobre João Fonseca, ele diz que o diretor trouxe à cena a delicadeza necessária para que a montagem equilibrasse o tom de comédia com a profundidade emocional da história. “João é um amigo e um grande diretor. Ele segurou a minha barra de maneira sensível e honesta e acreditou no meu projeto desde o início. Sem ele, não sei se teria conseguido fazer essa transição entre o autor e o ator de forma tão tranquila”, conclui Mouhamed, que trabalhou com Fonseca em “Homem de Lata”, monólogo online criado durante a pandemia. “Meu Remédio” fica em cartaz no Teatro Santos Augusta de 28 de fevereiro a 29 de março de 2026.

SERVIÇO

Meu Remédio

Com Mouhamed Harfouch

Estreia: 28 de fevereiro de 2026

Temporada: Até 29 de março

Teatro Santos Augusta

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo – SP

Sessões: Sábados, às 20h. Domingos, às 18h

Duração: 75 minutos

Gênero: comédia

Classificação: 10 anos

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados pelo e-mail: contato@teatrosantosaugusta.com.br

Estacionamento com manobrista terceirizado no local

Inf e vendas: https://teatrosantosaugusta.com.br/