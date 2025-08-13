Maternidade é um tsunami de emoções

Foto: Renam Christofolleti



Comédia-musical explora as facetas da maternidade de forma leve e engraçada

A partir de 5 de setembro o Teatro das Artes, em São Paulo, recebe a temporada de “Mães, o Musical” o qual promete um tsunami de emoções por abordar as diversas fases da maternidade. Montagem inédita no Brasil conquistou plateias nos Estados Unidos, Austrália e Buenos Aires, na Argentina. O espetáculo estreou em 2015, em Nova York, com texto, letras e músicas criados pela escritora/compositora americana Sue Fabish. “Mães” (Motherhood no original) faz imersão na maternidade com reflexões, desafios e alegrias dessa linda aventura. Versado para o português por Anna Toledo a montagem chega ao palco da zona oeste com produção da atriz Cláudia Raia e direção de Jarbas Homem de Mello.

Durante 90 minutos as brilhantes atrizes/cantoras Jéssica Ellen (Dani), Helga Nemeczyk (Tina), Maria Bia (Julia) e Giovana Zotti (Márcia) interpretam quatro amigas, que durante um chá de bebê, compartilham experiências e desafios como mães. Dani, grávida do primeiro filho, recebe Júlia, mãe e advogada workaholic; Márcia, mãe de cinco filhos; e Tina, uma mãe separada que tenta equilibrar trabalho, família e divórcio. As canções são pop/rock oferecendo um olhar afetuoso e bem-humorado sobre a maternidade em todas as suas faces e idades.

Segundo Cláudia Raia a motivação em produzir o espetáculo nasceu da própria experiência em ser mãe aos 56 anos. “Ser mãe de dois filhos e viver a maternidade de forma tardia despertou em mim uma vontade profunda de falar sobre esse universo com leveza, humor e, acima de tudo, verdade. “Mães” é uma comédia inteligente e sensível sobre um tema que todo mundo conhece. Quem ainda não viveu a maternidade, provavelmente viverá e quem não viver, certamente acompanhou de perto a trajetória da própria mãe. É um assunto que toca a todos. O espetáculo é uma celebração da vida real, daquelas mulheres que encaram os desafios da maternidade com amor, exaustão e, claro, uma boa dose de riso.”, diz.

Já para Jarbas Homem de Mello o cenário, um apartamento que se transforma em múltiplos ambientes, simboliza as muitas facetas do universo materno. “Mergulhamos na essência da maternidade por meio de quatro amigas que vivem diferentes fases dessa jornada. Os figurinos contemporâneos de Bruno Oliveira e a cenografia de Natália Lana enriquecem a narrativa, reforçando a universalidade do tema. A trilha sonora, composta especialmente para o espetáculo e traduzida para o português, adiciona uma camada emocional única e sensível. Inspirado em um sucesso off-Broadway, Mães é uma comédia afetuosa e bem-humorada que celebra, com autenticidade e leveza, a beleza atemporal da maternidade”, conclui Jarbas Homem de Mello.

O espetáculo cumpre temporada no Teatro das Artes até 2 de novembro com sessões às sextas, sábados e domingos. Confira.

SERVIÇO

Mães, o Musical

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Estreia: 5 de setembro

Sessões:

Sexta e sábado, às 20h

Domingos às 18h

Teatro das Artes no Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP

Capacidade: 769 lugares

Ingressos

De R$25,00 a R$200,00

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/teatro-das-artes/maes-3944493/