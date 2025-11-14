Marcelo Mansfield em São Paulo

Foto: Alec Boiczar O ator e humorista esta comemorando quarenta anos de carreira Um dos maiores nomes do humor nacional, […]

Foto: Alec Boiczar



O ator e humorista esta comemorando quarenta anos de carreira

Um dos maiores nomes do humor nacional, Marcelo Mainsfield sobe ao palco do Clube Barbixas de Comédia, em São Paulo, para duas apresentações comemorativas de 40 anos de carreira. O artista paulistano, mas com cidadania portuguesa, leva seu talento no stand up à região central nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Nascido Marcelo Jackson Pacheco, em 7 de setembro de 1956, Mansfield iniciou a carreira nos Estados Unidos. Integrando uma companhia de teatro móvel realizou várias apresentações em Hollywood e Boston. De volta ao Brasil deu start a uma trajetória a qual passou por várias mídias como TV, jornais, redes sociais, sendo um dos maiores garotos-propagandas do país tendo realizado mais de 500 campanhas publicitárias para marcas renomadas.

No programa infantil “Castelo Rá-Tim-Bum”, da TV Cultura interpretou o Dr. Barbatana, além de ter capitaneado seu próprio programa de humor na TV Gazeta, o “Marcelo Mansfield Show”. Nome seminal do stand up no Brasil o humorista participou do “Terça Insana” e “Clube de Comédia Stand Up” que ajudaram a popularizar o gênero. No cinema são de mais de 30 longas, Marcelo Mansfiled atuou entre outros, em “Perfume de Gardênia” (1992), “Sonhos Tropicais” (2001), “Durval Discos” (2002), “É Proibido Fumar” (2009), “Amor Sem Medida” (2021), “Rodeio Rock” 92025) e “Uma Advogada Brilhante” (2025).

Com uma bagagem de quatro décadas não dá pra esperar nada além de espetacular em “O Show do Mainsfeld” no qual piadas elegantes, inteligentes e grande capacidade de improvisação garantem as gargalhadas.

Seu olhar afiado sobre o mundo e escuta atenta às transformações da sociedade são fonte de inspiração tornado-o nome obrigatório entre os grandes do humor, garantia de casa cheia e satisfação que só o “O Show do Mansfield” pode proporcionar.

SERVIÇO

O Show do Mansfield

Comemorando 40 anos de carreira de Marcelo Mansfield

Data: 30 de novembro e 7 de dezembro, domingos, às 18 horas

Gênero: comédia

Recomendação: 16 anos

Menores de 18 anos só com autorização de um responsável

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$ 40,00 – casal R$ 70,00

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/108124/d/342220/s/2322953

Clube Barbixas de Comédia – 280 lugares

Rua Augusta, 1129 – Consolação – São Paulo – SP

Informações: 2892-8584