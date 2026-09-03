Magnatas do Crime volta à Netflix com 8 episódios e começa dentro de uma cova

Um homem espancado, coberto de sangue e abandonado dentro de uma cova rasa. É com essa imagem que Magnatas do Crime (The Gentlemen, no título original) abre sua segunda temporada, lançada integralmente pela Netflix nesta quinta-feira, 3 de setembro.

Os oito novos episódios já estão disponíveis no Brasil e retomam a história de Eddie Horniman, interpretado por Theo James. Só que o aristocrata que desejava livrar a família do crime ficou para trás. Eddie descobriu que gosta do poder e agora quer saber até onde consegue chegar.

A cena da cova funciona como uma promessa do que vem pela frente. Antes de revelar como o protagonista terminou naquele estado, a série volta três meses no tempo e acompanha as decisões que colocaram seu império, sua família e sua própria vida em perigo.

O que lembrar antes de assistir à segunda temporada

Na primeira temporada, Eddie herda o título de duque, uma enorme propriedade rural e um problema escondido debaixo de suas terras: uma operação milionária de cultivo de maconha controlada pela família Glass.

Seu plano inicial era encerrar o acordo. A convivência com Susie Glass, vivida por Kaya Scodelario, mostrou que Eddie tinha uma habilidade inesperada para negociar, manipular adversários e sobreviver dentro do crime organizado.

Explore a agenda de lazer e cultura regional Acompanhe programações de shows, espetáculos teatrais, eventos, turismo, os melhores roteiros de gastronomia e quermesses no eixo Juquery. Fique por dentro das notícias de Lazer e Cultura da região →

A nova história começa aproximadamente um ano depois. Eddie e Susie continuam trabalhando juntos, mas a parceria já não parece tão equilibrada. Ele não aceita mais ser apenas uma peça útil no império comandado por Bobby Glass, pai de Susie.

A temporada oferece informações suficientes para relembrar o conflito principal. Mesmo assim, rever o último episódio da primeira parte ajuda a compreender melhor a transformação de Eddie e sua relação cada vez mais instável com os Glass.

O império criminoso agora chega à Itália

Uma das principais mudanças está na expansão da história para fora da Inglaterra. Eddie e Susie levam parte dos negócios aos lagos italianos, cercados por mansões, barcos luxuosos e criminosos pouco dispostos a negociar.

Entre as novas ameaças está Marco Moretti, um poderoso chefe italiano interpretado por Sergio Castellitto. Michele Morrone, conhecido por 365 Dias, aparece como Cico Maldini, um intermediário sedutor, perigoso e difícil de confiar.

A mudança de país não abandona a identidade da série. Ternos impecáveis, propriedades milionárias, humor ácido e explosões de violência continuam presentes. A diferença é que Eddie já não entrou nesse mundo por acidente. Agora, a ambição comanda suas escolhas.

Segundo a Netflix, os novos episódios exploram até onde ele pretende subir e quanto poderá perder durante essa busca por poder.

Theo James e Kaya Scodelario encontram novos adversários

Além da dupla principal, retornam Ray Winstone como Bobby Glass, Daniel Ings como Freddy, Vinnie Jones como Geoff e Giancarlo Esposito como Stanley Johnston.

O elenco também recebeu Hugh Bonneville, de Downton Abbey, no papel de Lord Hawthorne. O personagem aproxima Eddie dos círculos mais tradicionais e influentes da sociedade britânica, abrindo outra frente em sua tentativa de conquistar poder.

Maya Jama e Benedetta Porcaroli estão entre as demais novidades. Freddy, irmão imprevisível de Eddie, continua funcionando como uma bomba-relógio capaz de arruinar qualquer plano bem organizado.

Vale a pena assistir à segunda temporada de Magnatas do Crime?

A resposta depende do que mais chamou sua atenção na primeira parte. Quem gostou da mistura de crime, comédia sombria, riqueza e personagens extravagantes encontrará uma continuação maior, mais ambiciosa e mais violenta.

As primeiras críticas publicadas nesta semana estão divididas. O Financial Times classificou a produção como uma diversão rápida e estilosa, mas superficial. O Guardian elogiou o humor e o visual, embora tenha apontado problemas de ritmo e repetição da fórmula de Guy Ritchie.

A produção não tenta se transformar em outra coisa. Ela amplia tudo o que já fazia.

Apesar das comparações com Peaky Blinders, as duas séries entregam experiências diferentes. Magnatas do Crime aposta mais no absurdo, na ironia e na violência estilizada, sem o mesmo peso histórico.

Quem prefere histórias mais sombrias e misteriosas também pode conhecer o novo suspense da Netflix que começa com uma falha no celular e vira um pesadelo.

A série também não é indicada para assistir com crianças. Os episódios apresentam violência, drogas, linguagem imprópria e conteúdo sexual.

Os oito episódios já estão disponíveis?

Sim. A Netflix liberou todos os oito episódios ao mesmo tempo, sem divisão em partes e sem lançamentos semanais. É possível assistir no próprio ritmo ou fazer uma maratona completa.

O público também não precisa chegar ao final sem saber se a história continuará. A plataforma confirmou a terceira temporada antes mesmo da estreia da segunda.

A nova temporada de Magnatas do Crime está disponível exclusivamente na Netflix.