Novo suspense da Netflix começa com uma falha simples no celular e vira um pesadelo

Você coloca o dedo no celular e nada acontece.

Tenta novamente. A digital não é reconhecida. Depois, a senha falha. O banco deixa de tratar aquela conta como sua. Seus registros começam a apontar para outra pessoa.

Então surge alguém com o seu rosto.

É desse pesadelo que parte O Rato, novo suspense sul-coreano da Netflix. Em apenas 10 episódios, a série transforma uma antiga lenda sobre um rato capaz de copiar pessoas em uma história sobre identidade, tecnologia e uma pergunta inquietante: o que sobra de você quando todos os sistemas dizem que o verdadeiro é outra pessoa?

O escritor que praticamente apagou a própria existência

Ryu Jun-yeol interpreta Je Moon-jae, escritor de romances de mistério que publica sob pseudônimo e passou anos vivendo de forma extremamente reclusa.

Privacidade, para ele, sempre pareceu proteção.

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Até deixar de ser.

Moon-jae começa a perceber pequenas falhas em sua rotina. A impressão digital não abre mais o celular. Senhas deixam de funcionar. Seu patrimônio começa a escapar de suas mãos e até o amigo que ajudava a administrar sua vida desaparece.

Logo ele percebe que o problema é muito maior do que um simples vazamento de dados.

Existe alguém ocupando o lugar dele.

E, quanto mais tenta recuperar a própria vida, mais difícil fica descobrir em quem e no que ainda pode confiar.

Montagem inspirada em O Rato reúne os principais elementos do suspense da Netflix, com identidade duplicada, investigação, perseguição e a presença simbólica do rato que dá nome à série.

Por que a série se chama O Rato?

É aqui que o thriller tecnológico encontra uma história muito mais antiga.

A série é baseada no webtoon Field Mouse, de Ludovico, inspirado por uma peculiar lenda popular coreana.

Segundo a história tradicional, um rato que come as unhas cortadas de uma pessoa pode assumir sua aparência.

A produção transporta essa ideia para o presente.

Em vez de depender apenas do sobrenatural, O Rato coloca no centro da trama biometria, senhas, contas digitais e registros eletrônicos.

As unhas da lenda dão lugar aos dados.

E o que antes seria uma história sobre uma criatura capaz de copiar alguém passa a levantar uma questão bastante contemporânea: quanto da nossa identidade hoje depende de sistemas que não controlamos?

Apesar da origem folclórica, a série usa a lenda principalmente como ponto de partida para construir uma história de investigação, identidade e tecnologia.

Moon-jae não é o único que quer encontrar seu impostor

Sem conseguir resolver o problema sozinho, Moon-jae cruza o caminho de Noja, personagem vivido por Sul Kyung-gu.

Noja é um agiota ligado a uma agência de investigação privada e também tem motivos para encontrar o homem que está usando a identidade do escritor.

O falso Moon-jae deixou uma dívida para trás.

Enquanto o escritor tenta recuperar sua vida, Noja quer encontrar quem lhe deve dinheiro.

Essa combinação improvável transforma os dois em parceiros de investigação.

Um detetive, Park Sun-yong, vivido por Lee Kyoo-hyung, também entra na busca.

E logo aparece uma pista de que o problema pode ser maior do que um único caso de identidade roubada.

Já nos primeiros episódios, a trama menciona um possível esquema de “lavagem de identidades”, ampliando o mistério e indicando que existem mais peças por trás do homem que tomou o lugar de Moon-jae.

e Moon-jae, personagem de Ryu Jun-yeol, encara os desdobramentos de uma identidade roubada em O Rato, suspense da Netflix inspirado em uma antiga lenda coreana.

O medo de O Rato funciona porque parece próximo

É justamente aí que a série encontra uma de suas melhores ideias.

Reconhecimento facial, impressão digital, aplicativos bancários e autenticação pelo celular fazem parte da rotina de milhões de pessoas e existem justamente para confirmar identidades.

Em O Rato, esses mesmos mecanismos deixam de oferecer segurança e passam a aumentar a sensação de descontrole.

Moon-jae sabe perfeitamente quem é.

Só que os sistemas ao redor dele começam a contar outra história.

Essa inversão transforma recursos absolutamente cotidianos em pontos de partida para algo muito maior.

Por trás da investigação, a série explora uma ansiedade contemporânea: quanto da nossa vida poderia desaparecer se perdêssemos o controle sobre nossos dados e registros digitais?

Vale assistir O Rato?

O Rato tende a funcionar melhor para quem gosta de thrillers que revelam o mistério aos poucos, protagonistas acuados, investigação e histórias em que nem tudo que parece verdadeiro pode ser confiado.

A direção é de Kim Hong-sun, que também trabalhou em produções como La Casa de Papel: Coreia e Voice.

Existe ainda uma vantagem para quem evita séries muito longas: a história é fechada em 10 episódios.

Quem procura romance leve ou uma produção para acompanhar sem muita atenção provavelmente encontrará uma proposta diferente aqui.

Já para quem gosta de paranoia, tecnologia e mistérios envolvendo identidade, a premissa tem um ótimo ponto de partida.

No fim, a série deixa uma pergunta simples.

Você conseguiria provar que é você?

Em O Rato, descobrir a resposta pode ser justamente o começo do pesadelo.